Агент спалился на мелочах «Изящность» работы главреда «Эхо Москвы» Венедиктова

Выход на авансцену украинского медиа-пространства такого персонажа как Алексей Венедиктов, вынуждает все более пристально наблюдать за этим персонажем, причем не только простым обозревателям как я, но, обо всем по порядку, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Как известно, Алексей Венедиктов в последнее время регулярно в своих речах, интервью и прочих декламациях стал упоминать Украину и более того, ездит в нашу страну то с визитом к агенту Кремля Кириллу Вышинскому, то с намерением открыть в Киеве филиал «Эхо Москвы». А буквально на днях он затронул тему украинских военнопленных», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, 24 августа в выпуске «Будем наблюдать», на «Эхо Москвы» Алексей Венедиктом заявил, что «У Путина есть оппозиция из силовиков, которая может помешать обмену пленными с Украиной». При этом главред «Эха» говорил в такой тональности, что вовсе не Путин принимает единолично все решения и, что он даже и не против был бы отпустить украинцев, но коварные «силовики» ему в этом мешают.

«Собственно, на первый взгляд явный акт лизоблюдства и отбеливания своего хозяина. Но у этого «акта» (практически полового) есть небольшая, но еще более выразительная предыстория», – отмечает Коваленко.

Дело в том, что заявление Венедиктова в Украине было процитировано многими СМИ и новостными лентами, уже на следующий день после эфира на «Эхе», который состоялся 24 августа. Но, вот ведь дела, буквально накануне эфира, 23 августа, Венедиктова заметили, как обычно совершенно случайно, возле Национального центра управления обороной, что на Фрунзенской набережной. Ворота эти и памятник, уж ни с каким переходом не перепутаешь, да, москвичи?

«Собственно, что там забыл Венедиктов, сложно сказать. Видимо старость не радость и потерялся дедушка с покупками на районе. Ведь некий «пиджак», как мы можем видеть по фото, любезно передает почтенного возраста либералу целый набор разного рода пакетов. Молочко, кефир, хлебушек…», – подчеркивает Коваленко.

А теперь без сарказма. Во-первых, совпадение того, что говорит и делает Венедиктов, а после его встречи с Песковым, а до, появление в таких не случайных местах «наццентр» должно говорить о многом, для адептов либерализма.

«Во-вторых, обратите внимание, как ведется активно наблюдение за веником. Явно главреда «Эха» ведут чуть ли не в режиме 24/7 и делается это уж точно не местными хипстерами, а конкурирующей конторой, которой «говорящая голова» и «либерал под прикрытием» как чиряк на заднице», – отмечает Коваленко.

А потому каждый его «палевный» шаг регулярно сливается в открытый доступ, что не может не радовать, ведь это не только раскрытие агента во всей красе, но и еще пример того, как пауки в банке продолжают отрывать куски друг от друга.