Гибридная атака на ВСУ. Технология работы прокремлевских масс-медиа в Украине

Россия не прекращает своих гибридных информационных атак на Украину. Для этого используются не только медиа-ресурсы пропагандистской машины Кремля, но и зарекомендовавшие себя прокремлевские масс-медиа в Украине, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В фокусе очередной российской медийной атаки оказалась украинская армия, институт, который согласно данным социологии имеет наивысшее общественное доверие в Украине. При этом использовался весь грязный, но любопытный с точки зрения технологии прием.

«Итак, дамы и господа, информационная война против Украины как велась, так и продолжает вестись, в том числе и изнутри нашей страны, информационными площадками которые назвать СМИ даже язык не поворачивает. И как вы поняли из заголовка, речь пойдет сейчас о ресурсе «Страна.UA» в очередной раз подтвердившем свой украинофобский статус, так же само, как и низкую квалифицированность кадров. Но обо всем по порядку», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, вчера, 27 августа, поздно вечером, в 23:14 на сайте «Страна.UA» появилась статья «Пьяные, жадные и ленивые. Американский полковник назвал украинских военных главной проблемой Яворовского учебного центра» которая ссылаясь, якобы, на блог подполковник ВС США, начальника «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина» (JMTG-U) Роберта Трейси, раскрывала ужасные и нелицеприятные подробности об украинских военных.

«Разумеется, первая реакция на истории о пьянстве в рядах ВСУ, лень и ужасающую коррупцию это шок. Но реакция для неподготовленного, среднестатистического читателя, зачастую самого ленивого для перепроверки поглощаемых данных, а если копнуть поглубже…», – подчеркивает Коваленко.

Во-первых, в блоге подполковника Кейси буквально клюквой пестрят именно те нарративы, которые российская пропаганда с 2014 года транслирует как через свои внутренние, так и аффилированные за пределами РФ информационные площадки. При этом представленный в блоге «подполковника» текст изобилует русизмами, но переведенными на английский…

«Кто знает, возможно, это просто следствие долгого пребывания Кейси среди славянских военных? Но ответом на этот вопрос станет – «во-вторых», – отмечает Коваленко.

Во-вторых, согласно информации о блоге «подполковника» создан он был в августе 2019 года, а до вчерашней публикации на «Страна.UA» у него было всего пара посетителей.

«То есть, получается так, что внезапно созданный в августе блог, на непопулярной в Украине платформе, внезапно привлекает к себе «журналистов» «Страна.UA», которые, не только составили этой площадке ту самую пару посетителей, но и без какой либо проверки достоверности блога и принадлежности его к реальной персоне, публикуют у себя данный материал. Вы серьезно?», – подчеркивает Коваленко.

Собственно, на лицо явная информационная операция, которая преследовала целью дискредитацию украинских военных. Информационная операция, которая была проведена по следующей схеме.

«Был создан блог на непопулярной в Украине платформе в августе этого года, под реально существую персону. Явно изначально написанный на русском языке и достаточно грубо переведенный текст разместили в этом блоге 23 августа. Но возникла дилемма, 24 августа День независимости Украины и данный фейк попросту бы утонул в информационном потоке празднования. Поэтому было решено отодвинуть публикацию на «Страна.UA» на вторник, с ориентиром распространения по остальным площадкам в среду, более оживленный нежели первый день недели», – подчеркнул Коваленко.

Так и произошло. Не успела «Страна.UA» опубликовать данный материал, как его уже подхватили разного рода второсортные площадки, типа «Mediarepost» и т.д. Уверен, что во второй половине дня волна приобретет более широкий масштаб и, так же само не исключаю выхода этой статьи на российские информационные ресурсы федерального значения.

«Но все же, фейк сшит белыми нитками и сам по себе не выдерживает и малейшей критики. Но, что самое главное, его основали на реально существующей личности и все, что нужно в данном контексте для полного разгрома дешевой и никчемной информационной операции – комментарий самого подполковника Роберт Трейси», – резюмирует Коваленко.

Напомним, что сайт «Depo.ua» стал жертвой хакерской атаки. Хакеры пытались дискредитировать издание фейковой новостью о ВСУ.

Вчера на сайт украинского медийного ресурса «Depo.ua» была совершена хакерская атака, во время которой взломали пароль одного из пользователей админки и разместили на сайте новость «Украинские военнослужащие – главная проблема Яворивского учебного центра», датированную 26 августа, которая носит заказной и фейковый характер, сообщают в издании.

«Поскольку новость была выставлена ​​задним числом, обнаружили ее не сразу. Она была удалена немедленно», – сообщает издание.

Техническим отделом ЗАО «Картель» было проведено внутреннее расследование, которое выяснило, что новости была установлена с IP адреса, расположенного в Амстердаме (с использованием программы Tor). Это был несанкционированный взлом административной панели.

Идентичные новости были размещены на многих украинских сайтах: «Новое Время» (в настоящее время удалена), «112 Украина». Каждая из них имеет признаки перевода на украинский язык с иностранного через онлайн-переводчик с характерными ошибками.

«Мы считаем, что это целенаправленная операция против нашего СМИ, а также украинских СМИ в целом. Всех, кто ссылается на «Depo.ua», просим удалить ссылки», – заявили в редакции.

Это является еще одной иллюстрацией технологий дискредитации украинских масс-медиа и гибридной информационной войны против Украины.