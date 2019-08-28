В ожидании визита Болтона в Беларусь. Лукашенко шантажирует Кремль сотрудничеством со США

Болтон едет убеждать Лукашенка покупать американскую нефть. Лидер Беларуси использует это обстоятельство, как козырь в переговорном процессе об «интеграции» с Россией.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует визит в Белоруссию, сообщили в администрации Александра Лукашенко. Пока неизвестно, когда и как именно состоится их встреча, но предполагается, что не позже четверга, 29 августа, пишет на страницах «UDF.by» Василий Лемешко.

Болтон станет самым высокопоставленным американским чиновником, который посетит Белоруссию за последние десятилетия. Лидеры этой страны долгое время находятся под американскими санкциями, но после присоединения Крыма отношения с Западом начали постепенно налаживаться – особенно на фоне слухов о том, что присоединить Белоруссию хочет Россия.

В то же время, Беларусь и Россия могут парафировать, по словам премьер-министра РБ Сергея Румаса, программу действий по интеграции в рамках Союзного Государства в сентябре.

«Президенту было доложено, что рабочая группа и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений союзного договора и готовы ее парафировать. Эта программа насчитывает 66 пунктов, они практически все согласованы» – отметил Сергей Румас.

«Думаю, что уже в начале сентября мы проведем встречу с моим коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать программу», – добавил премьер-министр.

В программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны – один рынок». По этой программе будут разработаны около 28 дорожных карт. Они должны быть подготовлены к 1 ноября.

«Дорожные карты будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики. Для субъектов хозяйствования эта программа в первую очередь означает равные условия – причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, равные регуляторные требования»», – пояснил Румас.

Темп интеграции – невиданный. Если в начале сентября объемная программа будет только рассмотрена и, предположим, одобрена без доработок, а уже менее чем за 2 месяца появится 28 дорожных карт, то это означает, что уже сейчас их где-то усиленно делают. И можно догадаться где. Кое-кто очень торопится с интеграционными объятиями.

А вот надо ли торопиться Минску. Из Северной Америки приходят весьма впечатляющие новости. «Global Witness» в своем докладе убедительно показывает, что в 20-е годы США «утопят мир в нефти».

По прогнозу, в ближайшие 10 лет на долю США придется 61% всей мировой добычи нефти и газа на новых проектах. США уже являются крупнейшим мировым производителем углеводородов. В 2018 году добыча нефти в США выросла на 16%, а газа на 12%. Соединенные Штаты обошли Россию по добыче газа еще в 2011 году, а прошлый год ознаменовался тем, что позади остался мировой производитель нефти – Саудовская Аравия.

По прогнозу «Global Witness», объем добычи нефти и газа на новых американских проектах в 1.5 раза превысит объем добычи на всех остальных новых проектах в мире. Отдельно взятый штат Техас – мировой лидер по объему новых нефтегазовых проектов. «Global Witness» прогнозирует, что в период 2020-х 28% всей мировой добычи на новых проектах будут за Техасом.

Второе место делят Канада и штат Пенсильвания, на каждый из которых придутся по 7% такой добычи. Затем следуют штаты Нью-Мексико (5%), Северная Дакота (4%), Оклахома (3%), Бразилия (3%), Колорадо (3%) и лишь затем – Россия с ее смехотворными 3% на уровне американского штата Огайо. Заметьте, что 7 из 10 участников данного рейтинга являются штатами США.

И вот сейчас стоит оценить мудрость, интуицию и хитрость Александра Григорьевича Лукашенко. С одной стороны, он форсировал переговоры с Россией по интеграции (а практически, аншлюсу Беларуси по кремлевскому сценарию), а с другой стороны – без излишней суеты сделал некоторые шаги, действуя, скорее, по наитию.

Как только в Украину, в порт Одессы прибыл танкер «Wisdom Venture» с 75 тысячами тонн нефти из США, а в СМИ появились сообщения о том, что автоматически и Беларусь может через Украину получить ее, Лукашенко дал соответствующие поручения.

Поэтому сейчас мы наблюдаем начало следующего этапа. По сообщаем «Голоса Америки», «Белорусская нефтяная компания» (аффилированная с нефтеперерабатывающим концерном «Белнефтехим») наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться смягчения санкций против Беларуси и получить разрешение на закупку американской сырой нефти. В настоящее время возможность Беларуси импортировать нефть из США ограничена санкциями.

По замыслу, Генкарелли поможет компании получить особую лицензию от Министерства финансов США для «закупки сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь». В сентябре– октябре Генкарелли попытается организовать встречу с «представителями государственных ведомств США, участвующих в процессе выдачи лицензий».

Почему важна диверсификация поставок нефти для Беларуси? Не только потому, что она является традиционным механизмом минимизации рисков зависимости от одного поставщика. Это еще и возможность усилить свои позиции с учетом того, кем является твой поставщик.

Одно дело, если поставщик – некая нефтедобывающая страна Западной Африки или СНГ, другое дело – если твой поставщик Соединенные Штаты Америки, а покупатель нефтепродуктов, произведенных из американской нефти находятся рядом и является страной имеющей особые отношения с США. Имеется ввиду Украина, которой США помогают и углем, и нефтью вот теперь, а еще и оборону помогают укрепить, чтобы успешно противостоять попыткам «силовой интеграции».

Но то уже политика, а у нас чисто экономика. Вряд ли можно верить на 100% заверениям из Москвы о «равных условиях по энергоносителям», «равной конкуренции». «Роснефть» спит и видит как интегрировать в свою империю белорусскую нефтепереработку. Компании позарез необходима дополнительная ликвидность на фоне западных санкций. Поэтому не надо строить иллюзий относительно «равных условий».

Нефтетранспортная монополия «Транснефть» хочет заполучить «Дружбу» по территории РБ. Да и та же «Роснефть» не против заиметь белорусские участки «Дружбы», что облегчит ей решение задачи захвата «Траснефти» в целом. Но Александр Григорьевич четко понимает, что утрата активов нефтяного сектора будет равносильна потере власти.

Точнее – после отхода к российским компаниям активов белорусской нефтянки, пойдет обратный отсчет времени эры Лукашенко. А вот этого он допустить не может.

Конечно, можно сказать, что де-мол, хватается за соломинку в виде американской нефти. Может так оно и выглядит, но динамика цен на нефтяных рынках да оценки «Global Wittness» (и не только) говорят о том, что соседняя страна-бензоколонка не так сильна, как хочет казаться. И история с грязной нефтью в «Дружбе» (которая кстати не закончена) лишнее тому подтверждение.

Поэтому на интеграторов надейся, пытаясь сохранить преференции, но сам не плошай. Пример Украины показателен. Уже почти 4 года Нафтогаз не покупает газ у Газпрома. Нужные объемы импортируются из Европы по сходной, а не навязанной «дешевой» цене, которая потом дорого обходится. Беларусь тоже так бы могла, если бы в процессе интеграции в СГ не отдала свои газопроводы «Газпрому».

Поэтому, Александр Григорьевич свои выводы сделал и с нефтяными трубами и заводами действует с учетом уроков недавней истории. А американская нефть на Мозырский НПЗ может поспеть в аккурат к ноябрьским интеграционным бумагоподписаниям.