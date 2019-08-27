Зона «русского мира»

Провал проекта «Новороссия». Если бы Кремль захватил Харьков…

Каким бы был возможный ход событий, если бы тогда, весной 2014 года, России удалось оттяпать еще и Харьков?

Все, что написано ниже, можно было бы отнести к разряду «альтернативной истории» и прочего «если бы да кабы», но тем не менее – это вполне могло стать явью, пишет на странице «Новое Время» журналист Борис Бахтеев.

«Не дает покоя один факт, многими уже забытый. Весной 2014 года «манифестации протеста» под российскими флагами, с участием и под руководством российских гастролеров, происходили не только в Донецке и Луганске – были они и в Харькове, и достаточно мощные», – пишет журналист.

Тогда в тревожных новостях практически на равных фигурировали не две, а три области. И угроза сепаратизма в Харькове была не менее реальной, чем в двух областных центрах Донбасса.

Только в отличие от Донецка и Луганска, волну сепаратизма в Харькове удалось остановить – до сих пор до конца не очень понятно, как это вышло, но руководство области и областного центра неожиданно заняло жесткую проукраинскую позицию.

«Да, купив тем самым себе индульгенции у тогдашней новой власти, заставив ее чувствовать себя обязанной им и во многом положив начало политике «договорняков». Но результат в данном случае общеизвестен: Харьковская область полностью осталась подконтрольной центральным властям, и ужасы войны на ее территорию так и не пришли», – подчеркивает Бахтеев.

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А дальше из Москвы, а в унисон с ней из оккупированных Донецка и Луганска, стало раздаваться слово «Новороссия» – давно забытый термин, в советские времена использовавшийся только в специальных исторических публикациях. Доходило до смешного: люди в Донецке (говорю об известных лично мне случаях) пафосно восклицали: «Мы – не Украина, мы – Малороссия!». Имея в виду эту самую «Новороссию». Настолько непривычным для них, насколько ранее никогда не слышанным был этот термин.

«Я и сам часто бывал на Донбассе с самого раннего детства, у меня всегда были там близкие родственники, немало общался я и со случайными собеседниками и могу подтвердить: до 2014 года слова «Новороссия» на Донбассе я не слышал ни разу. Даже от тех, кто утверждал, что «Донбасс – не Украина». В Одессе, в Николаеве, в Херсоне это слово можно было услышать – но не в Донецке и не в Луганске», – подчеркивает Бахтеев.

Российской пропаганде удалось невиданное: за считанные недели она смогла убедить жителей Донбасса, что «Новороссия» – это о них, навязать им новую для них самоидентификацию.

«Но Харьков – не Донецк и не Луганск. «Харьков – город студентов» – далеко не пустое утверждение, в городе большой процент вполне образованной публики. А кроме того, Харьков – это историческая Слобожанщина, а никакая не Новороссия. Этот факт в городе и области всегда был общеизвестным. Убедить харьковчан, что они вдруг стали новоявленной «Новороссией» – это, думаю, было бы крайне нелегко», – отмечает Бахтеев.

Но дело в том, что именно Харьков – самый большой и экономически важный город «Юга и Востока». И если бы России удался план по захвату Юго-Восточной Украины (русскоговорящей, традиционно голосовавшей за Партию регионов), то столицей ее, вероятнее всего, был бы не Донецк или Луганск, а именно Харьков.

«Все иные варианты вызвали бы у харьковчан протесты. Да и, кроме того, а какой еще город? Одесса расположена слишком далеко от России, зато подозрительно близко к «пакостному» Западу, да и исторические традиции Одессы – отнюдь не ходить строем под российские марши», – пишет Бахтеев.

Не зря же при Януковиче так навязчиво напоминали о том, что «Харьков – первая столица Украины». Не «Новороссии», заметьте!

«А еще совсем не зря российская пропаганда так навязчиво утверждала (да делает это и поныне), что в 2014 году в Киеве якобы произошел «антиконституционный переворот», – подчеркивает Бахтеев.

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Итак, каким бы был возможный ход событий, если бы тогда, весной 2014 года, России удалось оттяпать еще и Харьков? Вполне возможно, что Россия официально объявила бы киевскую власть «нелегитимной». Вполне возможно, что именно в Харькове она создала бы «законное правительство» Украины, от начала и до конца марионеточное. И очень может быть, что это «законное правительство» тут же попросило бы Кремль ввести в Украину войска и свергнуть киевских «самозванцев».

«И тогда ни о какой «Новороссии» речь бы ни шла. Не шла бы речь и о «гибридной войне» – Россия вполне открыто начала бы агрессию с целью «освободить Украину от Украины». Она, ни за кого не прячась, пошла бы в наступление – на Киев», – отмечает Бахтеев.

Именно так было в Украине в конце 1910-х-начале 1920-х годов. Именно так было в Финляндии в начале Второй мировой войны. Именно так было в Афганистане при Брежневе. Это – проверенный Россией прием: создавать марионеточное квазиправительство, которое «просило» бы Москву о военной помощи.

«И не случайно тогда, в начале 2014 года, Госдума России приняла закон о возможности военной операции против Украины», – подчеркивает Бахтеев.

И, кстати, было бы совсем неплохо, если бы в окружении президента кто-нибудь напоминал ему не только о состоявшихся фактах, но и об альтернативных, имеющих основания, гипотезах – о том, что Россия, возможно, намеревалась и намеревается до сих пор, но что ей не удалось.

Автор Борис Бахтеев
Источник Новое Время
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