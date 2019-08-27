Ловушка встречи «нормандской четверки». Сигналы саммита «Большой семерки»

И президент Франции Эммануэль Макрон, и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель говорят о возможности проведения уже в сентябре встречи лидеров в «нормандском формате».

Косвенным подтверждением реальности такого развития событий стали сообщения о предстоящем визите в Киев помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который также будет обсуждать с украинским руководством урегулирование на Донбассе, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«В этом урегулировании заинтересованы практически все. Владимир Зеленский – потому что давал обещание завершить войну. Эммануэль Макрон – потому что видит в урегулировании возможность усиления собственного влияния в Европе и в мире. Ангела Меркель – потому что не хотела бы уйти из большой политики, оставив преемнику незавершенный конфликт. О заинтересованности Дональда Трампа и говорить не приходится», – пишет публицист.

Накануне президентских выборов в США американскому президенту необходимы различные истории успеха. В первую очередь там, где не справился его предшественник Барак Обама. Это может стать важным козырем президента и претендента в противостоянии с демократами.

«Но есть тот, кому урегулирование на Донбассе совершенно не нужно – Владимир Путин. Напротив, продолжение конфликта позволяет российскому президенту шантажировать Запад и сдерживать дрейф Украины в сторону цивилизованного мира. Так почему же Путин согласится на встречу в «нормандском формате»?», – подчеркивает Портников.

Такое согласие может быть получено только в случае, если в обмен на прекращение войны западные лидеры отдадут ему всю Украину целиком, а не только Донбасс. И российская сторона этого даже не скрывает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил о возможности саммита в случае, если будет гарантировано исполнение так называемой «формулы Штайнмайера».

«Проще говоря – оккупированные Россией территории Украины получат постоянный статус конституционной автономии, российский контроль над ними сохранится, украинские войска отойдут. На европейской и евроатлантической интеграции Украины будет поставлена точка. Путину именно это сегодня и нужно», – отмечает Портников.

На Западе будут удовлетворены тем, что Украина восстановила свою территориальную целостность. Правда, без Крыма, но это уже следующий этап переговоров. Когда-нибудь. А пока можно снять с России большую часть санкций и зарабатывать деньги.

Остается только понять, будет ли считать президент Зеленский такой результат «нормандского саммита» результативным и как отреагируют на такой результат сами украинцы.