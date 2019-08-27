«Окопная правда» от кремлевской пропаганды. Фейковые ветераны АТО на службе у Путина

В России дан старт проекту «примирения» между террористами так называемых «ДНР» и «ЛНР» и псевдо-ветеранами АТО.

В России запустили очередной пропагандистский проект направленный на подрыв позиций Украины в свете деоккупации и реинтеграции Донбасса. Для этого запущен новый, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Многие из нас уже привыкли к тому, что на российском телевидении время от времени появляются разного рода «эксперты» и «политологи» из Украины, которых можно обматерить в прямом эфире, выгнать из студии в процессе дискуссии и даже побить. Подобного рода персонажи нужны российской пропаганде для того, чтобы создать картинку о как поддерживающих «русский мир» украинцах, так и негативно к нему относящихся, которых можно и даже нужно привселюдно лупить», – пишет военно-политический обозреватель.

В свою очередь ограниченное количество кандидатов для вылизывания Кремля и для «битья толпой» приводит к тому, что даже самый пропитый бояркой мозг начинает в однообразии эфиров, гостей и нарративов замечать некий подвох. Но, похоже, повестка дня у российской пропаганды поменялась.

«Так, намедни в РФ состоялся эфир программы «Окопная правда» Александра Рогаткина, на который были приглашены как бывшие военнослужащие ВСУ, так и воевавшие на стороне так называемых «ДНР» – «ЛНР» боевики. Цель программы – примирение между «вчерашними» врагами. Вот только, как и в случае с разного рода «политологами» и «экспертами», которые в Украине вообще не котируются, представленные на российском канале ветераны АТО оказались, мягко говоря, липовыми», – подчеркивает Коваленко.

Прежде всего, начнем с руководителя группы украинских ветеранов, которым оказался прекрасно известный в Украине пророссийский провокатор, представляющийся журналистом канала Open Ukraine, а в прошлом член «Братства» Дмитрия Корчинского (что для меня совершенно не удивительно), а ранее, в 2005 году глава харьковского отделения «Евразийского союза молодежи» (ЕСМ) Александра Дугина – Александр Мединский. При этом Мединский представляется как участник в боевых действиях.

«Компанию Александру Мединскому составили такие ветераны АТО как Алексей «Олекса Довбуш» Грживач, участие которого в АТО ограничилось лишь варкой каши, а после он неоднократно высказывался против войны, критиковал АТО и называл войну «гражданской», а так же Виталий «Тюльпан» Плошкин, редактор пророссийского сайта «Антифашист» и частый гость эфиров самого Мединского, в ходе которых они на пару поливают грязью Украину и ВСУ», – отмечает Коваленко.

Галерея предателей. Галерея предателей. Галерея предателей. Галерея предателей. Пред 1 из 4 След

Что интересно, сам Александр Мединский был задействован российской пропагандистской машиной в попытке обвинить Украину в применении химического оружия на территории Донбасса. С таким заявлением он обратился к президенту США Дональду Трампу в 2018 году. Но, как известно, данный бред, сшитый белыми нитками, не нашел отклика в Белом доме так и оставшись в нише третьесортных информационных площадок.

«После такого дерзкого финта Александр Мединский, действуя по кальке истории Шария, обратился к агенту влияния Кремля в Финляндии, а в миру «правозащитнику и журналисту» Йохану Бекману, который по совместительству ещё и руководитель фейкового «представительства «ДНР» в Хельсинки, с просьбой посодействовать в получении политического убежища в Финляндии», – подчеркнул Коваленко.

Тем не менее, очевидно, что российская пропаганда сейчас взялась за смену повестки дня эфиров и, начиная с таких второсортных площадок как эфир у Александра Рогаткина, пытается его интегрировать в общий контекст информационной волны.

«Учитывая же то, что участниками шоу стали отнюдь не ветераны АТО, а явные украинофобы, получилось, как и многие другие начинания пропагандистской машины РФ, крайне топорно и халтурно», – отмечает Коваленко.

С другой стороны, потребители информационного фаст-фуда, как в России, так и в Украине, для которых и предназначен этот «продукт», проглотят и ещё добавки попросят.