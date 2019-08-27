Парадоксы перемирия на Донбассе: оккупанты стреляют чаще ВСУ

Война на Донбассе разгорается с новой силой, однако в отличии от остальных двух десятков «перемирий», ныне власть всячески старается увести события на Донбассе в информационную тень.

Стоит только посмотреть на факты, как станет понятно, что Россия совершенно не придерживается перемирия. Так, начиная с 21 июля погибло 10 бойцов – причем это только те, по которым официально признано статус «боевых потерь». А есть еще те, обстоятельства гибели которых заявляются как небоевые, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

При этом уже понятно, что официальная пресс-служба явно занижает количество обстрелов со стороны оккупационных войск. Но даже по данным наблюдательной миссии ОБСЕ (которые явно неполные, так как на некоторых участках фронта наблюдателей не видели годами) боевики стреляют в 10 раза чаще, чем мы им вероятно отвечаем (136 против 13 зафиксированных случае обстрела). При этом затерли тему и ведения ответного огня – до сих пор непонятно если ли соответствующий приказ от Генерального штаба.

Интересно, что, по-видимому, тот факт, что противник и не собирается выполнять подписанные обязательства как по разведению войск, так и по выполнению перемирия, начинает постепенно доходить и до новоназначенного военного командования. Иначе сложно объяснить, что после недель бесполезных попыток вызвать боевиков на взаимность в деле разведения войск в районе Станицы Луганской, военно-политическое руководство страны все-таки приняло решение приостановить демонтаж фортификационных сооружений на нашей стороне линии фронта.

С самого начала эта идея была мертворожденной и была нужна только для пиара новому президенту и показухи перед западными лидерами. Практически сразу этот момент на всю катушку был использован Россией и ее западными марионетками для очередной попытки снять санкции.

А на деле боевики даже не собирались уходить, спрятав оружие и нацепив голубые повязки несуществующей организации. Кстати, именно с попытками скрыть недалекое отведение танков и артиллерии были и связаны случаи прямых атак на беспилотники ОБСЕ.

Тем временем на фоне благостной пропаганды с экранов телевизора, негативные процессы на оккупированных территориях постепенно набирают обороты. И так говорить есть реальные основания. Например, буквально на днях появились сообщения о результатах работы программы программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома».

Если верить официальным сообщениям, то только с начала года 367 граждан Украины добровольно отказались от участия в деятельности так называемых «ЛНР» и «ДНР», вернулись на подконтрольную правительству Украины территорию и были освобождены от уголовной ответственности.

И это очень большие цифры, ведь за предыдущие четыре года этой программой воспользовались всего 353 украинца (из них в 2018 году – 148). То есть на фоне истерии с получением российского паспорта, люди, которые не замешаны в убийствах, пытках и других тяжких преступлениях, начинают связывать свое будущее и будущее своих детей именно с Украиной.

Конечно, 720 человек – это «капля в море» – только официальные цифры говорят о примерно 40 тысячах местных жителей, которые воюют в оккупационных вооруженных формированиях, однако важен сам факт, что программа действует и количество людей, которые возвращаются становится все больше.

А тех, кто не сдается сам, массово «пакует» Служба безопасности. Так, с начала месяца задержаны минимум два боевика. Один приехал к родственникам в Краматорск, чтобы получить внутренний и заграничный паспорт гражданина Украины, а другой – в Запорожской области, где укрывался опять-таки у родственников после того, как совершил преступление на оккупированных территориях.

Причем время от времени в печать попадают и сведения о том, что такие вот горе-боевики получают и реальные тюремные сроки. Правда, есть и такие случаи, что их приходится отпускать, но тут больше вопросов к судьям. Ведь как правило, большинство судов происходит в Донецкой и Луганской областях, где основной костяк судейских был сформирован еще при Януковиче по принципу отрицательного отбора.

Мало того, серьезным образом время от времени перетряхивается и российская агентура. Так, буквально на днях СБУ задержала двух женщин, которые подозреваются в передаче разведданных о нашей армейской группировке на Донбассе оккупационным властям.

Одна из женщин собирала информацию и передавала «другой гражданке Украины – боевику так называемой 4 ОМСБр 2 АК «НМ» террористической организации «ЛНР». Сейчас обеим гражданкам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений таких как «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» «создание террористической группы или террористической организации».

Попадаются в сети и чисто российские агенты. Так, в Запорожье на предприятии «МиГремонт» разоблачили агента российского Главного управления разведки, который передавал России секретные данные. У задержанного Алексея Лазаренко на флешке нашли фото ударных украинских истребителей. Уточняется, что он был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам, а задержали его на границе с Россией.

По данным следствия, он пытался выехать к куратору с новыми данными о заводе.

Конечно, ценность информации с предприятия для россиян весьма сомнительна – там проводят только капитальный ремонт истребителей Су-27. Причем на таком уровне, который вряд ли может заинтересовать российских генералов. Но в любом случае на одного «крота» меньше.

Таким образом, можно говорить о том, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе остается крайне сложной и что именно будет предпринимать новое военно-политическое руководство страны в условиях, когда никакие соглашения не выполняются, поддержка со стороны западных союзников на международной арене постепенно стремится к нулю, совершенно непонятно.

Какие-то активные боевые действия даже локального характера явно не получат одобрения общества, которое привело новых депутатов и президента к власти под лозунгами установления мира. В тоже время постепенно накапливаются вопросы и у военных – тем более на фоне постоянных потерь в личном составе. Когда и как все это вместе взятое может «выстрелить» – совершенно непонятно.