Игры Кремля с политзаключенными. Планы Путина по обмену политузников на кресло в G8

Без сомнений, вовсе не случайно, что циркулирующие на этой неделе слухи о скором освобождении украинских политзаключенных и военнопленных, находящихся в России, совпали с тем, как президент США Дональд Трамп поддержал возврат России в Большую семерку и удручающе расплывчатыми заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона по этому поводу, пишет правозащитница Галя Койнаш на страницах сайта «The Kharkiv Human Rights Protection Group» («KHPG»), перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Когда Макрон требует лишь «прогресса ситуации в Украине» и «проявления доброй воли», почему бы президенту России Владимир Путину и не освободить нескольких политзаключенных? Особенно, когда-то, что Россия не выполнила обязательное постановление Международного трибунала по морскому праву, требующее отпустить 24 моряков, в любом случае обернулось бы серьезными проблемами для Москвы.

Пока Германия, Канада и Великобритания заявили, что для возврата России в Большую семерку нет оснований. Макрон сам сказал, что ситуация не может измениться без прогресса в Минских переговорах. Но в Минском соглашении не упоминается Крым и то, что именно российское вторжение и аннексия украинской территории привела к исключению России из этого элитного союза держав.

Москва уже добилась одного сговора в этом году, когда благодаря шантажу и лоббированию ей удалось аннулировать санкции и триумфально вернуться в ПАСЕ вместе с делегатами, на которых распространялись санкции. Восстановление Большой восьмерки было бы использовано Кремлем и российскими провластными медиа в качестве демонстрации того, как мир признал Крым российским.

Россия продолжает нелегально оккупировать Крым, в котором сейчас наблюдаются грубейшие нарушения прав человека и неустанно растет количество политзаключенных. Кроме крымских татар и других крымчан, задержанных за гражданский активизм, политические или религиозные взгляды, Россия также удерживает и ряд политзаключенных с материковой Украины. В том числе и 24 моряков – военнопленных, задержанных после того, как Россия открыла огонь по трем украинским военно-морским суднам 25 ноября 2018 года. Без учета событий на Донбассе, Россия нелегально посадила в тюрьму более 100 украинцев.

Любое освобождение политзаключенных будет встречено тепло, и мы можем только надеяться, что последние сообщения СМИ от 22 августа, в которых говорится о 33 заключенных (считая 24 военнопленных), ошибочны лишь в числах.

Но ни при каких обстоятельствах это освобождение не должно стать почвой для ослабления давления на Россию. В Крыму и России остается около 70 украинских политзаключенных, а также более 100 военнопленных и гражданских заложников, чье освобождение из плена в оккупированном Донбассе тоже зависит от Москвы.

Судя по политзаключенным, которые сейчас находятся в Москве и могут быть освобождены, очевидно, что Россия не освобождает ни одного из украинцев, которые были вынуждены принять российское гражданство в аннексированном Крыму. Для людей, у которых есть семьи, представляется почти невозможным жить, работать, отдавать детей в школу и оказывать им медицинскую помощь без российского гражданства. Они остаются украинцами и нуждаются в нашей поддержке.

Россия все чаще использует сфабрикованные обвинения в «терроризме» в качестве оружия против гражданских активистов и журналистов, особенно из инициативы «Крымская солидарность». Уже арестовано девять журналистов, которые получили огромные сроки по абсолютно вздорным обвинениям, а также по меньшей мере 20 других крымскотатарских активистов. Эти аресты, как и те, что направлены на дискредитацию Меджлиса крымскотатарского народа, а также пропагандистские утки о том, как Украина замышляет акты саботажа, будут продолжаться, пока Крым не будет освобожден.

Любое прямое или косвенное подтверждение позиции России в мире, пока она продолжает удерживать Крым и агрессию на Донбассе, будет давать чудовищный посыл – если ты достаточно велик и богат, тогда и всю военную агрессию, и нарушения прав человека стерпят.