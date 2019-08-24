Летела ракета – фонила безбожно. Жителям Неноксы настоятельно рекомендуют переселиться

Российские власти, как и их предшественники в СССР, откровенно врут о событиях имевших место при испытаниях «супероружия», которое несет угрозу прежде всего гражданам самой России, и только потом – всему миру.

Испытания «новой» российской ракеты на полигоне Ненокса в Архангельской области обрастает все большими слухами. В первую очередь это объясняется той ложью, которую власти стали тиражировать сразу после аварии, создав почву для невероятных слухов, пишет в своем публичном интернет-дневнике российский писатель-фантаст и программист Леонид Каганов.

«Эта печальная история началась 8 августа, когда я опубликовал в дневнике написанный накануне пост про сайт знакомых «РабДно», где публикуют интервью с разными простыми людьми», – пишет писатель в своем интернет-дневнике.

В комментарии как обычно прибежали местные политические тролли. Поводов обсуждать политику в тот день не нашлось, зато они нашли интервью, где военный вспоминал, как в времена СССР его однополчане принесли из степи кусок ракеты, напилили металлических значков, а ракета оказалась радиоактивной и привела в ужас дозиметристов.

Тролли устроили в комментах бурный срач: мол, здесь все нам лгут – ракеты не бывают радиоактивными! Напрасно здравомыслящие люди пытались убедить диванных воинов, что обломки ракеты бывают самые разные – и с боеголовками, и с ядерным реактором для космоса, способным при неудачном сходе с орбиты засрать здоровенную часть Канады, в конце концов на спутники нередко ставят радиоактивную батарейку РИТЭГ, которая тоже не принесет чистоты, если упадет в степи…

«Тщетно. Тролли выли, истерили, доказывали свою правоту, а с несогласных требовали «извинений». Видимо, своей тупостью они так прогневали небеса, что небеса решили всем нам подать урок: вскоре стали поступать тревожные сообщения о радиоактивной ракете, взорвавшейся на полигоне Ненокса под Северодвинском недалеко от Архангельска…», – подчеркивает Каганов.

Про официальную версию

Начались интересные информационные события, связанные с ложью. Или как теперь модно говорить – с операции прикрытия. В городе рядом с полигоном резко скакнул радиоактивный фон – правда на короткое время.

«Информация появилась на сайте городской администрации и, может, осталась бы незамеченной, если бы ее вскоре не убрали. Эффект Барбары, второе десятилетие недоступный для понимания работникам наших спецслужб, помог ей растиражироваться многократно», – подчеркнул Каганов.

Из местных аптек население вымело весь йод. И власти были вынуждены дать комментарии. Официальная версия звучала так:

1. На полигоне испытывалась военная ракета с обычным жидкостным двигателем.

Сразу возникает вопрос: зачем военным испытывать старые добрые ракеты с классическим двигателем если год назад Путин торжественно объявил о создании ракет нового поколения с атомным двигателем.

2. При испытании произошел взрыв обычного топлива и погибли пятеро сотрудников Росатома и еще несколько получили тяжелые ранения.

Сразу вопрос: что делали аж пятеро сотрудников атомной корпорации на испытаниях ракеты с обычным двигателем?

3. Небольшой скачок радиоактивного фона был, но он связан с изотопной ядерной батарейкой – РИТЭГом – которая была на борту ракеты.

Сразу вопрос: на хера на военной ракете РИТЭГ?! РИТЭГ использует энергию распадающихся изотопов. Это относительно слабая, очень дорогая, крайне опасная и дико неудобная батарейка среди всех известных человечеству батареек.

У РИТЭГа лишь один плюс: он может давать энергию почти неограниченное время, не требуя обслуживания и топлива.

«Поэтому РИТЭГи ставят… куда? Туда, где позарез нужна энергия, но десятилетиями не будет ступать нога человека. То есть – на орбитальные станции, марсоходы и прочие зонды для изучения далеких комет», – отмечает Каганов.

Если вы смотрели фильм «Марсианин», вы там видели РИТЭГ. Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову ставить РИТЭГ на военную стратегическую ракету: ракета живет от силы час, легкого аккумулятора ей в полете хватит.

«При этом со времен аварий на заводе «Маяк» и в Чернобыле мы точно знаем: правду будут скрывать до последнего. Поэтому если бы на ракете и впрямь был РИТЭГ, то нам бы официально сообщали, что ничего радиоактивного там не было», – подчеркивает Каганов.

А если уж нам поспешили сообщить, что там был РИТЭГ, значит, там было что-то похуже. Если уж что-то признали на полшишечки – можете не сомневаться, там вошла с шишками вся новогодняя ель.

UPD: Несколько человек высказали предположение, что в ракете мог использоваться особый вид химического топлива, которое требует при хранении непрерывного подогрева, иначе безвозвратно портится, и для этого подогрева якобы могла использоваться изотопная батарейка…

«Но что тогда, простите, делала на испытаниях новой ракеты с новым химическим топливом толпа сплошных атомщиков из Росатома? Приехала следить за слабенькой изотопной батарейкой, полвека как испытанной в самых разных условиях? Реально в это верите?», – подчеркивает Каганов.

Про ОДВЗЯИ и замолчавшие станции

Далее события развивались еще удивительней. Две станции мониторинга радиации системы ОДВЗЯИ в Дубне и в Кирове перестали передавать данные спустя два дня после аварии. А затем – еще две станции ОДВЗЯИ перестали работать: Билибино (Чукотка) и Залесово (Алтай).

В известном соответствии с предполагаемой картой распространения, которую опубликовал наш старый добрый Лассина Зерба в своем Twitter.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

Заметим для тех, кто не понял: эта карта не является картой распространения радиации. Это предполагаемая (по погоде и движению ветров) схема, которая показывает, куда и с какой скоростью отправилось бы облако радиоактивныхе изотопов, если бы оно появилось 8 августа на том полигоне.

«Для тех, кто вообще не в курсе этих слов и имен, я поясню. Лассина Зерба – умнейший человек, ученый и чиновник, родом из Буркина-Фасо с колоритной внешностью черного джазового музыканта. Он много лет возглавляет международную «Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» (ОДВЗЯИ)», – отметил Каганов.

Все основные страны, в том числе Россия, уверяют, что держат мораторий на ядерные испытания. Для контроля, насколько это так, используются станции мониторинга, которые передают данные дозиметрии. Там не простой датчик Гейгера, а чувствительная система анализа изотопного состава атмосферы – ведь никакое серьезное ядерное испытание невозможно без выброса в атмосферу специфических продуктов распада, например, изотопов йода (о них чуть ниже).

«Мы с Зербой познакомились год назад на конференции по атомной безопасности в Казахстане, у меня в дневнике есть интервью с ним. В частности, я расспрашивал его именно о станциях мониторинга – ведь мне эта тема интересна (об этом тоже чуть ниже)», – отмечает Каганов.

«Насколько я могу догадываться, независимые станции ОДВЗЯИ не позволяют влезть к себе в коробочку или в шифрованный интернет-пакет чтобы подправить данные. Но их можно обесточить или лишить сети, чтобы не передали лишнего… Соответственно, сами понимаете, что означает внезапная потеря связи с четырьмя российскими станциями ОДВЗЯИ сразу после ядерного инцидента на полигоне», – добавил он.

Про норвежский йод

Но не только у России есть мониторинг. Не слишком далеко от полигона находится Норвегия, станции которой вскоре после взрыва обнаружили в воздухе изотопы йода. Правда, с оговоркой, что похожие концентрации обнаруживаются несколько раз в год. Поэтому железных доказательств опять нет. Хотя есть веские подозрения.

«При этом надо понимать, что если это действительно изотопы йода, то про РИТЭГ речь уже точно не идет – он йода не производит. Изотопы йода – признак деления ядер плутония и урана, образоваться радиоактивный йод может только там, где идет реакция: в реакторе или при ядерном взрыве», – подчеркнул Каганов.

Про врачей

Наконец, самая громкая история – про медиков. Пострадавших на полигоне доставили не в военный госпиталь, а в городскую больницу. С некоторыми мерами безопасности. Особыми. Но очень локальными. В том смысле, что доставлявшие были в костюмах химзащиты, а двери кареты «скорой» оказались обмотаны пленкой:

«При этом гражданских врачей не предупредили, что им предстоит работать с радиацией: пострадавших мыли в больничной ванной, перевязывали, оперировали, а они (по слухам) демонстрировали признаки острейшей лучевой болезни – ходят слухи, что даже взятые на анализ клетки крови стремительно распадались в пробирке», – отметил Каганов.

Через некоторое время в гражданскую больницу нагрянули спецслужбы. Больных стремительно увезли в Москву, а истории их болезни изъяли. Ванну, в которой мыли больных, выломали и увезли. Операционный стол и приемный покой специальные бригады как могли отмыли.

«А с врачей и нянечек взяли подписку о неразглашении (неразглашении чего?!). Это дико выбесило гражданских врачей, потому что о таких вещах положено предупреждать – медики тогда хотя бы работали в масках и комбинезонах», – подчеркнул Каганов.

Разразился скандал, и врачей согласились обследовать на предмет полученной дозы. У первого же обнаружили цезий-137, после чего объявление результатов приостановили, а врачу сказали, что он наверно в отпуске в Таиланде съел креветку, которая с Фукусимы приплыла…

Меж тем в сеть стали просачиваться в качестве слухов фотки тех самых историй болезни трех выживших после взрыва. Тех, которые изъяли:

Про независимый монитринг narodmon.ru и pripyachka.com

«В первый же день после сообщения о взрыве я полез смотреть данные доступных станций. Надо сказать, что narodmon.ru в смысле дозиметрии довольно бесполезен. Если каждый владелец сраного конструктора Ардуино норовит собрать погодную станцию на датчике температуры и влажности HDT11 и радовать narodmon.ru своими показаниями, то датчиков радиационного фона на карте России – кот наплакал», – отмечает Каганов.

Зато есть товарищ Юра, который от нечего делать создал в свое время свой проект с автономными дозиметрическими станциями собственной конструкции. Одно время он тоже отправлял данные на narodmon, но потом в чем-то они не сошлись во взглядах (надо у него спросить).

«Вот например фон в Петербурге на данную минуту в том месте, где живу я (Московский проспект)», – пишет Каганов, приводя ссылку на данные дозиметрии.

Система Юры работает на гейгеровских счетчиках без всякого изотопного анализа, поэтому способна показать только заметное повышение гамма-фона, либо бету, выпавшую непосредственно на датчик с неба в виде дождя.

«Это дает интересные показания в Чернобыльской зоне – большинство станций Юры развешено там. Но про ракету с ее слабым (к счастью) влиянием датчики нам вряд ли что-то скажут. То есть, единственное, что они говорят определенно: это не новый Чернобыль и поводов для паники населения нет», – отмечает Каганов.

«Хотя, например, на станции в Москве у меня в Чертаново я вижу заметный бросок фона», – добавил он, приводя в данные дозиметрии.

«Но мне не верится, что облако изотопов так быстро добралось до Москвы прямо к концу дня 8 августа», – добавил Каганов.

Тем более, этого всплеска не видят остальные московские станции – например, Домодедово или Горки Ленинские. У них, впрочем, свои приколы. Отчет с Горок может поразить воображение адским скачком радиации:

Но взяв выборку побольше, мы увидим, что таких бросков в течение года была немыслимая куча:

«Сам Юра объясняет это тем, что в этой станции стоят сразу четыре датчика у самой земли. Поэтому у станции очень высокая чувствительность, и когда сильный дождь выбивает из почвы радон, показания зашкаливают. Старший брат Юры тоже связывает показания этой станции с дождями, однако по его мнению, от воды происходит банальный пробой контакта на 400 вольт, а вовсе не эффект Гейгера», – отмечает Каганов.

«Нельзя отрицать, что эта версия звучит убедительней, чем радон», – добавил он.

Несмотря на ряд этих несуразностей, дает неплохие показания, которые будут важны в случае повторения аварий масштабов Чернобыля или открытого ядерного взрыва в отдаленной местности. Так что на Припячке можно побродить и поиграться, а для самых интересующихся есть API с сырыми данными JSON. Например – выдать 5 замеров станции номер 100, начиная с 200-го.

Что вообще такое ядерный двигатель?

Сказка, рассказанная Путиным 1 марта 2018 о новейшей, дескать, российской ракете с «ядерным двигателем, неограниченной дальностью полета и непредсказуемой траекторией» вызывает много эмоций. Не будем говорить о том, что Россия не может больше называть свою военную индустрию «оборонкой», потому что откровенно сосредоточена на оружии нападения.

«Об этом я писал подробно и повторяться нет смысла. Сегодня интереснее другое: военное хвастовство Путина отсылает нас к давно закрытому и забытому американскому проекту ракеты с ядерным двигателем», – отмечает Каганов.

Кому лень гуглить, вкратце: все ракеты, согласно принципу реактивного движения и формуле Циолковского, обязаны что-то из себя выбрасывать чтобы двигаться. Соответственно, для классического ракетного двигателя дальность полета ограничена запасом топлива на борту, которое сгорает, превращаясь в газ, и выбрасывается из сопла.

«Ракеты огромного размера могут преодолеть океан и действительно поразить Флориду, как показывал Путин в мультике. Но ракету ждут и на подлете, и по всему пути следования, поскольку американцы давно делают ставку на высокоточные системы обороны от России», – подчеркнул Каганов.

С этой точки зрения Путину хотелось бы иметь ракету, которая сможет кружиться в воздухе неограниченно, путая следы, а в нужный момент упасть, куда прикажут, прилетев с той стороны, где не ждут. Но формула реактивного движения против.

Концепций ракетного двигателя на ядерной установке в мире было придумано множество. В них сгорание топлива предполагается заменить атомной реакцией. Однако это не решает проблему рабочего тела: все равно что-то надо везти с собой, чтобы постоянно выбрасывать прочь из корпуса.

«И лишь одна концепция решала эту проблему. Она родилась в головах американских ученых примерно в тот год, когда родился Путин. Этот проект предполагал вообще отказаться от рабочего тела в ракете. Вместо него предлагалось использовать воздух за бортом. То есть – пускать его через воздухозаборник ракеты в реактор и мгновенно нагревать до ниипических температур. От этого воздух увеличится в объеме и его в ракете как бы станет сильно больше, чем пришло. Этот излишний объем и создает рабочее тело, которое можно выбрасывать прочь, двигая ракету по законам реактивного движения», – подчеркнул Каганов.

Идея потрясает воображение: реактор может работать годами, а воздуха за бортом немеряно – знай, кружи себе в небесах, не заходя на посадку, годами жди нажатия кнопки в ядерном чемоданчике.

«Как вы уже догадались, у американцев возникли предсказуемые проблемы», – отмечает Каганов.

Во-первых, воздух, проходя через открытый реактор, становился радиоактивным, засорялся изотопами, и дико загаживал окружающую среду даже в штатном режиме работы.

Во-вторых, штатного режима не получилось: реактор внутри ракеты оказался непредсказуем и крайне тяжелым в управлении. Понаступав на грабли, американцы отказались от концепции в том году, когда ничего пока не знающий о ядерных двигателях Володя Путин пошел в четвертый класс.

«И вот, спустя 60 лет, Путин наконец узнаёт про идею ядерного двигателя. Правда, ему её преподносят как новейшую российскую разработку, которая вот-вот будет отлажена», – подчеркнул Каганов.

Необычайно воодушевившись уже известной нам идей «неограниченной дальности и непредсказуемого полета», Путин показывает нарисованные мультики на пресс-конференции и хвастает небывалой российской разработкой. Которой по понятным причинам пока нет. Хотя процесс наступления на старые американские грабли форсирован и профинансирован.

Итог

«Из всех вышеперечисленных фактов я для себя делаю следующие выводы», – подчеркивает Каганов.

1. Опасности для населения сейчас нет.

Если вы не живете в окрестностях Неноксы, Северодвинска и Архангельска, вам вообще нечего сейчас бояться – радиационный фон по стране совершенно в норме. А следовые количества изотопа йода вас беспокоить не должны – гораздо больше атомов йода можно встретить на улице, где прошел пациент, который недавно делал контрастную томограмму или лечит рак щитовидки (сам пациент при этом получает такую дозу, что через КП Чернобыльской зоны его не выпускают, думая, что он грязен как никто).

«Жителям Неноксы я бы посоветовал собрать вещи и свалить навсегда в любое другое место, где не будут реветь сирены и мудаки в погонах не станут вас просить укрыться в лесу в 4 утра на время очередных испытаний. Перед выездом желательно набрать в пробирочку дождевой воды или грязи с подоконника – и привезти мне, мы бы посмотрели на изотопы ради любопытства. Но валить оттуда надо», – подчеркивает Каганов.

Особенно учитывая, что это вообще не первая авария: в 2015 году в Неноксе ракета с полигона (к счастью, не с ядерным двигателем, его тогда еще не начали строить) впилилась прямехонько в жилой дом:

«В любом случае я никому не советую пить йод», – особо подчеркнул Каганов.

Во-первых, его пить имеет смысл одновременно с ЧП, в котором точно был распад ядер плутония или урана. Никакие другие источники радиации – от РИТЭГа до «ой, я кажется потрогал грязь» – не имеют к йодной профилактике никакого отношения. Через несколько часов пить йод уже нет смысла.

Но главное – йод токсичен. Шансы получить серьезное заболевание (а то и сдохнуть) гораздо выше, чем заработать радиоактивное поражение. Йод вообще от радиации не спасает. Он, грубо говоря, предохраняет лишь от рака щитовидки, да и то не всегда.

2. Россия упрямо пытается построить «вечную ракету».

Речи Путина, сотрудники Росатома, кучкующиеся на полигонах, йод в атмосфере – все говорит о том, что попытки сделать «вечную ракету» идут полным ходом. И будут, очевидно, продолжены даже после этой аварии.

«Это очень грустная новость, потому что ядерной войны пока не ожидается (Путин непредсказуем, но труслив), а вот засрать в процессе испытаний атмосферу, воздух и воду – вполне реальная перспектива у страны на ближайшие годы. Сама ракета в итоге вряд ли будет создана», – подчеркнул Каганов.

«Мне тут, кстати, задали справедливый вопрос: ведь ракета имеет билет в один конец, как вообще планировалось ее приземлять с ядерным реактором на борту? Я думаю вот что. Реактор, упавший в сборе, и реактор, взорвавшийся на клочки, – это совершенно разные последствия», – добавил он.

И судя по тому, что испытания проводились на полигоне морской акватории, ракету предполагалось в конце пути просто тихо затопить в море. Но что-то пошло не так.

3. Пострадавших жалко.

Людей всегда жалко. И инженеров Росатома. И военных. И врачей.

4. Официальная версия будет предсказуемо врать.

Радует лишь, что вранье это достаточно неумело, поэтому заметно невооруженным взглядом при наличии здравой логики и умения сопоставлять факты. Для думающего населения полезно, что наши спецслужбы работают по схемам прошлого века и совершенно девственны в новом информационном мире.

«Я думаю, они никогда не освоят эффект Барбары. максимум, что они могут, – принять новые карательные законы против прессы, врачей и граждан с дозиметрами. Статья УК РФ 275 «Государственная измена» вполне может приравнять измерение радиации к «взятию проб», а публикацию результатов в сети – к «передаче сведений врагу», очевидно присутствующему в составе неограниченного круга лиц», – подчеркнул Каганов.

5. Для групп населения с пониженной интеллектуальной функцией готовятся альтернативные объяснения ЧП с атомной ракетой в понятных им терминах.

«Вообще даже известие о ядерных авариях определенную часть населения нашей страны только радует – ведь это означает, что ведется создание нового оружия, оле-оле-оле Россия!», – отметил Каганов.

Существует большая категория граждан, которые уверены, что военная техника России способна конкурировать с техникой НАТО. Удивительно, но так.

«Граждане, прекрасно понимающие, что страна не способна создать даже мобильника, телевизора, автомобиля и самолета, который бы не отставал от западных аналогов на несколько поколений, при этом уверены, что уж военные разработки страны (секретные, разумеется) точно находятся на передовом уровне и будут сильнее западных аналогов», – подчеркнул Каганов.

Хотя если за минувшие десятилетия где-то на территориях третьего мира случались прямые масштабные столкновения большого числа единиц отечественной и американской военной техники, они заканчивались полным разгромом отечественных изделий.

«Но об этом в другой раз», – резюмирует Каганов.