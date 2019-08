Летела ракета – фонила безбожно. Жителям Неноксы настоятельно рекомендуют переселиться

Испытания «новой» российской ракеты на полигоне Ненокса в Архангельской области обрастает все большими слухами. В первую очередь это объясняется той ложью, которую власти стали тиражировать сразу после аварии, создав почву для невероятных слухов, пишет в своем публичном интернет-дневнике российский писатель-фантаст и программист Леонид Каганов.

«Эта печальная история началась 8 августа, когда я опубликовал в дневнике написанный накануне пост про сайт знакомых «РабДно», где публикуют интервью с разными простыми людьми», – пишет писатель в своем интернет-дневнике.

В комментарии как обычно прибежали местные политические тролли. Поводов обсуждать политику в тот день не нашлось, зато они нашли интервью, где военный вспоминал, как в времена СССР его однополчане принесли из степи кусок ракеты, напилили металлических значков, а ракета оказалась радиоактивной и привела в ужас дозиметристов.

Тролли устроили в комментах бурный срач: мол, здесь все нам лгут – ракеты не бывают радиоактивными! Напрасно здравомыслящие люди пытались убедить диванных воинов, что обломки ракеты бывают самые разные – и с боеголовками, и с ядерным реактором для космоса, способным при неудачном сходе с орбиты засрать здоровенную часть Канады, в конце концов на спутники нередко ставят радиоактивную батарейку РИТЭГ, которая тоже не принесет чистоты, если упадет в степи…

«Тщетно. Тролли выли, истерили, доказывали свою правоту, а с несогласных требовали «извинений». Видимо, своей тупостью они так прогневали небеса, что небеса решили всем нам подать урок: вскоре стали поступать тревожные сообщения о радиоактивной ракете, взорвавшейся на полигоне Ненокса под Северодвинском недалеко от Архангельска…», – подчеркивает Каганов.

Начались интересные информационные события, связанные с ложью. Или как теперь модно говорить – с операции прикрытия. В городе рядом с полигоном резко скакнул радиоактивный фон – правда на короткое время.

«Информация появилась на сайте городской администрации и, может, осталась бы незамеченной, если бы ее вскоре не убрали. Эффект Барбары, второе десятилетие недоступный для понимания работникам наших спецслужб, помог ей растиражироваться многократно», – подчеркнул Каганов.

Из местных аптек население вымело весь йод. И власти были вынуждены дать комментарии. Официальная версия звучала так:

1. На полигоне испытывалась военная ракета с обычным жидкостным двигателем.

Сразу возникает вопрос: зачем военным испытывать старые добрые ракеты с классическим двигателем если год назад Путин торжественно объявил о создании ракет нового поколения с атомным двигателем.

2. При испытании произошел взрыв обычного топлива и погибли пятеро сотрудников Росатома и еще несколько получили тяжелые ранения.

Сразу вопрос: что делали аж пятеро сотрудников атомной корпорации на испытаниях ракеты с обычным двигателем?

3. Небольшой скачок радиоактивного фона был, но он связан с изотопной ядерной батарейкой – РИТЭГом – которая была на борту ракеты.

Сразу вопрос: на хера на военной ракете РИТЭГ?! РИТЭГ использует энергию распадающихся изотопов. Это относительно слабая, очень дорогая, крайне опасная и дико неудобная батарейка среди всех известных человечеству батареек.

У РИТЭГа лишь один плюс: он может давать энергию почти неограниченное время, не требуя обслуживания и топлива.

«Поэтому РИТЭГи ставят… куда? Туда, где позарез нужна энергия, но десятилетиями не будет ступать нога человека. То есть – на орбитальные станции, марсоходы и прочие зонды для изучения далеких комет», – отмечает Каганов.

Если вы смотрели фильм «Марсианин», вы там видели РИТЭГ. Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову ставить РИТЭГ на военную стратегическую ракету: ракета живет от силы час, легкого аккумулятора ей в полете хватит.

«При этом со времен аварий на заводе «Маяк» и в Чернобыле мы точно знаем: правду будут скрывать до последнего. Поэтому если бы на ракете и впрямь был РИТЭГ, то нам бы официально сообщали, что ничего радиоактивного там не было», – подчеркивает Каганов.

А если уж нам поспешили сообщить, что там был РИТЭГ, значит, там было что-то похуже. Если уж что-то признали на полшишечки – можете не сомневаться, там вошла с шишками вся новогодняя ель.

UPD: Несколько человек высказали предположение, что в ракете мог использоваться особый вид химического топлива, которое требует при хранении непрерывного подогрева, иначе безвозвратно портится, и для этого подогрева якобы могла использоваться изотопная батарейка…

«Но что тогда, простите, делала на испытаниях новой ракеты с новым химическим топливом толпа сплошных атомщиков из Росатома? Приехала следить за слабенькой изотопной батарейкой, полвека как испытанной в самых разных условиях? Реально в это верите?», – подчеркивает Каганов.

Далее события развивались еще удивительней. Две станции мониторинга радиации системы ОДВЗЯИ в Дубне и в Кирове перестали передавать данные спустя два дня после аварии. А затем – еще две станции ОДВЗЯИ перестали работать: Билибино (Чукотка) и Залесово (Алтай).

В известном соответствии с предполагаемой картой распространения, которую опубликовал наш старый добрый Лассина Зерба в своем Twitter.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019