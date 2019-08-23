Россияне устали от Путина. Россия нуждается в Сталин и репрессиях

Такая социология подтолкнет российское общество и ее вождя, все еще популярного среди большинства, не к демократизации, а наоборот – к тоталитаризму.

В последнее время одна из обсуждаемых тем связанных с Россией – тема протестов оппозиции против решения властей Москвы не допускать оппозиционных политиков на выборы. Многие полагают, что это предвестие будущей революции. Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала «ATR», журналист Айдер Муждабаев в своем видеоблоге на канале YouTube заявил, что протесты в России свидетельствуют о желании россиян получить сильную руку – диктатора сравнимого со Сталиным.

«Очень много разговоров в последнее время на тему протестов в Москве и вообще – недовольства в российском обществе Путиным», – говорит журналист.

Приводятся в пример не только хождения по Москве с массовыми задержаниями интеллигенции, но и результаты социологических исследований, которые вроде как показывают падение популярности вождя.

«Однако те, кто анализирую причины такого падения (оно, безусловно, есть) не идут дальше утверждения о том, что россияне хотят демократических перемен. А на самом деле вопрос, чего они хотят (не митингующие, а отвечающие социологам) – важнейший», – подчеркнул Муждабаев.

Так вот. На основе своих знаний о России и ее народе я беру на себя смелость утверждать, что большинство недовольных недовольны не тем, что Путин излишне жесток, а тем, что он слишком мягок.

«Дело в том, что за последние годы Кремль сам поднял в мозгах подданных виртуальную «планку» Путину, и это Сталин. Жестокий внутри страны, но «эффективный менеджер», а также – «победитель в войне с внешним врагом», – отмечает Муждабаев.

Именно со Сталыным, а не с условным не дай бог Ельциным или Горбачевым, сравнивают Путина большинство людей в России. И в этом сравнении Путин проигрывает чем дальше, тем больше.

«Поэтому, на мой взгляд, такая социология подтолкнет российское общество и ее вождя, все еще популярного среди большинства, не к демократизации, а наоборот. К усилению репрессии внутри страны и агрессии вовне», – подчеркнул Муждабаев.

Путин должен соответствовать кумиру десятков миллионов, «рейтинг» у которого давно уже выше, чем у него. Это отставание Путин будет вынужден сокращать, чтобы оставаться у власти.