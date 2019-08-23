Позор Кремля в Совбезе ООН. России нечем ответить на ракетный вызов США

Итак, 18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени, в США, на острове Сан-Николас, штат Калифорния был произведен пуск крылатой ракеты наземного базирования. Разумеется, данный фактор «сделал нервы Кремлю» и он созвал Совбез ООН, оперившись на поддержку Китая, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Испытания, которые удивили российских пропагандистов, все как один заволавших о том, что официально вышедшие 2 августа из договора РСМД штаты уже испытывают данную ракету, что лишь подтверждает утверждение Москвы, что сам договор нарушили первыми США, а не Россия!

«Буквально пару дней назад в статье «Ракеты США вне ДРСМД уже «делают нервы» Кремлю» я акцентировал внимание на том, что США выходя из этого договора, с момента анонсирования и до фактического выхода, опирались на свои возможности по созданию соответствующего оружия в противовес российской ракете 9М729», – пишет военно-политический обозреватель.

Что же, возникшая в результате данных летных испытаний информационная волна автора изрядно порадовала, ведь она в определенной мере не только продемонстрировала то, что Кремль впал в панику от данного запуска, но и то, что подозрения о сухопутном носителе оправдались. Но начнем, как говорится, сначала.

«А сначала отметим то, что именно тот факт, что российская ракета 9М729 стала поводом для разрыва договора. И именно эту ракету 23 января представили в ходе так называемого конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Минобороны России. Представили так, что в принципе, сами же и слили факт несоответствия официальных характеристик ее реальным ТТХ, о чем я писал в материале «Минобороны России нагло солгало о ТТХ ракет 9М729», – подчеркивает Коваленко.

Сразу после того как россияне, то ли специально, то ли как обычно по собственной безалаберности, но допустили подобный слив, в США объявили о подготовке испытаний своей крылатой ракеты, сухопутного базирования. Объявлено это было в марте этого года, то есть, грубо говоря, через два месяца после презентации российской 9М729, отмечает автор.

«Первое обвинение России в нарушении договора на официальном уровне прозвучало в 2014 году, когда президент США Барак Обама направил Владимиру Путину письмо с соответствующими претензиями. В свою очередь Россия опровергала все обвинения в свой адрес и продолжала испытания вышеназванной ракеты», – подчеркнул Коваленко.

В итоге точка невозврата, женевские переговоры 15 января сего года, была пройдена, и США объявили о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), начиная со 2 февраля. По заверениям Белого дома, этот процесс займет шесть месяцев. Между тем, пока США выходят из договора, Россия, можно сказать, из него уже давно вышла.

«Дело в том, что еще в декабре 2018 года, когда в штаб-квартире НАТО в Брюсселе глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы она снова начала соблюдать договор РСМД, российское телевидение показало репортаж о производстве ОТРК «Искандер». Вот только показанные в репортаже пусковые установки отличались по своей длине от стандартных шасси МЗКТ-7930, что явно указывало на их назначение для новых ракет 9М729», – отмечает Коваленко.

То есть, даже по состоянию на декабрь прошлого года, когда России давался последний шанс, она уже производила ПУ для новых ракет.

«Тогда к брифингу в конце января этого года, на котором были озвучены туманные ТТХ 9М729. В частности, речь шла о длине ракет 7 930 мм и дальности поражения целей от 50 км до 480 км. Но, что забавно, даже на демонстрационном стенде МО РФ допустило грубейшую ошибку, указав ТТХ ракет 9М728, длина которых 7 400 мм, а дальность поражения целей 50-490 км», – пишет Коваленко.

Иными словами, новейшая российская ракета 9М729, имеющая большую на 530 мм длину, в отличие от ракеты 9М728, принятой на вооружение 10 лет назад в 2009 году, на деле обладает значительно худшими характеристиками?

«Сложно сказать, кто поверил в то, что ракета, увеличившая свою длину более чем на полметра, в действительности поражает цели на меньшем расстоянии, тем более что разведка США в один голос утверждает обратное. Тем более, не забываем, что сама 9М728 для ОТРК «Искандер» создавалась на базе советских С-10 «Гранат»/ РК-55 «Рельеф», использовавших восьмиметровые крылатые ракеты КС – 122. У данных комплексов дальность поражения целей составляла 1 000 – 2 500 км. И сложно себе представить, чтобы 9М728 и, тем более, 9М729, по своим габаритам приблизившейся к советскому предку, не обладали подобными же характеристиками», – подчеркнул Коваленко.

А потому, в попытке нарисовать скромные ТТХ, МО РФ случайно, или намеренно, все же указало на возможности ее ракет 9М729. Уверен, в Пентагоне эту услугу оценят по достоинству, а сам факт лжи в очередной раз доказывает, что верить российским официальным заявлениям – себя не уважать.

«Тогда же, в статье «США уже в 2019-м испытают первые ракеты, выходящие за рамки договора РСМД» я рассмотрел два варианта ракет, которые уже в августе могло испытать МО США», – отметил Коваленко.

Предположительно это могли стать либо AGM-158В с дальностью поражения целей 1 тыс км, использовавшаяся до сих пор как ракета класса «воздух-поверхность», но имеющая готовую документацию для применения с сухопутной ПУ, либо GLCM (Ground-Launched Cruise Missile) BGM-109G Gryphon с дальностью поражения целей 3 тыс – 4 тыс км и возможностью размещения термоядерного заряда мощностью от 0,2 до 150 килотонн.

Что ж, общие черты и контуры обрисованы, но, все же, выходя за пределы комментариев Пентагона, осмелюсь предположить, что это будут за ракеты.

«На мой взгляд, когда речь идет о ракете с дальностью поражения целей 1 тыс км, то мы фактически подразумеваем крылатую AGM-158В, использовавшуюся до сих пор как ракет класса «воздух-поверхность», но также имеющую готовую документацию для применения с сухопутной ПУ», – отмечает Коваленко.

При этом, 1 тыс км – это как раз характеристика дальности AGM-158В которая отличается от базовой версии увеличенными топливными баками и более экономичным двухконтурным турбореактивным двигателем Williams International F-107-WR-105. И, по сути, все, что для этой ракеты нужно, это лишь испытать ее на шасси сухопутного носителя ПУ.

«Далее упоминается ракета дальностью поражения целей 3 тыс – 4 тыс км. И тут, честно говоря, я бы даже не стал бродить в лесной чаще, а сразу достал бы из пыльного ящика старый добрый GLCM (Ground-Launched Cruise Missile) BGM-109G Gryphon. Грубо говоря – сухопутный Томагавк», – подчеркнул Коваленко.

Эффективная дальность этой системы составляла 2 500 км, но в принципе была значительно больше. Сама пусковая установка из 4-х ракет размещалась на шасси MAN AG с колесной формулой 8×8 и каждый носитель мог содержать термоядерный заряд мощностью от 0,2 до 150 килотонн.

«Договор РСМД заставил эти ракеты уйти в небытие, но с учетом развивающихся технологий и неизменной актуальности самого семейства КР «Томагавк», не удивлюсь, что именно эти боеприпасы в скором времени вновь выйдут на дефиле, уже с совсем другой «начинкой». Как-никак, а более 400 BGM-109G Gryphon отправлять на свалку предусмотрительные американцы, вряд ли бы стали», – отметил Коваленко.

В любом случае, это лишь версии и предположения, а как оно на самом деле – покажет время.

«Как бы там ни было, а по озвученным тогда заверениям Пентагона, первые ракеты вне рамок ДРСМД выйдут на боевое дежурство через 18 месяцев. По сути, полноценное заполнение пробелов данного типа вооружений в США начнется уже после 2020 года. Как на это отреагируют партнеры Вашингтона в Европе так же, покажет время. Но уверен, в случае заинтересованности Пентагона в площадках не территории Украины, отказываться от такой шанса не стоит», – подчеркнул Коваленко.

В итоге, судя по испытаниям, проведенным аккурат после официального разрыва ДРСМД, предпочтение было отдано сухопутным «Томагавкам». При этом важны для понимания даты.

«Ведь Россия, потратившая на создание и испытания сухопутной версии КР «Калибр» наглядно увидела, что после объявления о старте испытаний ракет США вне ДРСМД и стартом этом самих испытаний, прошло менее полугода, а сами испытания приурочили к выходу из договора. То есть, реализация базового проекта по сухопутному «Томагавку» заняло в разы меньшее времени. Дальнейшие испытания этой ракеты будут уже подчеркивать ее явные отличия от базовой, то есть – модернизация «на ходу» и реализация проектов из «пыльного ящика», – подчеркнул Коваленко.

Поспеет ли за этим процессом сама РФ – вряд ли. И это прекрасно понимают в самой России, которая своими амбициями и выпендрежем разбудила спящего гризли, которые чуть более четверти века назад, гонкой вооружений вверг куда более могущественный СССР в экономический и социально-общественный коллапс.

«А потому, болезненная реакция РФ на первый и столь скорый пуск первой РСМД США более чем красноречиво говорит о том, что у кого-то в Кремле и вправду «душа в пятки ушла», – отметил Коваленко.

И тот факт, что первый пуск новой ракеты был осуществлен штатами буквально через две недели после выхода из договора, говорит не о том, что эта ракета была у США всегда, а о том, с момента анонсирования выхода работы по старому, но актуальному проекту были возобновлены и для создания первого образца для испытаний понадобилось менее полугода.

«Но в ходе вчерашнего заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке российскую сторону буквально размазали по столу и вымазали в собственных же нечистотах, напомнив о том, что ракеты, нарушающие ДРСМД, у России давно уже есть и они размещены в Европе. Под этим заявлением подразумевалось размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области, на которых установлена сухопутная модификация КР «Калибр», – подчеркнул Коваленко.

В итоге заседание Совбеза ООН закончилось тем, что представитель РФ Дмитрий Полянский, не выдержав разгромной критики и фактажа перешел на личности и никчемные оскорбление, в очередной раз явив цивилизованному сообществу лицо подворотного быдла.

«Что же, Кремль и вправду взволнован испытаниями ракет вне ДРСМД в США. Взволнован в первую очередь тем, что понимает, успехи США на данном поприще будут куда значительнее чем у РФ. Да сроки с момента старта испытаний и отправки в серию будут меньшие. Но куда больше в Кремле переживают о том, где могут эти ракеты оказаться в ближайшем времени. Ведь если одни страны ЕС категорически откажутся размещать на своей территории данные ПУ, то другие будут только «За!» Польша? Литва? Латвия? Эстония? Или даже… Украина?», – отмечает Коваленко

«Да, Кремль нервничает и, будучи взвинченным и с горящей шапкой на голове, опускается до банального желчеиспускания на международном уровне, из-за осознания собственного бессилия и без какой либо иной альтернативы противодействия Вашингтону», – добавил он.

И зачем им нужно было созывать Совбез ООН? Чтобы в очередной раз унизиться на весь мир или просто отчитаться в собственном же бессилии?

«Холодная война 2.0 в самом своем разгаре», – резюмирует Коваленко.