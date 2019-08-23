Позор Кремля в Совбезе ООН. России нечем ответить на ракетный вызов США

Очередное заседание Совбеза ООН превратилось для России в показательное унижение.
Итак, 18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени, в США, на острове Сан-Николас, штат Калифорния был произведен пуск крылатой ракеты наземного базирования. Разумеется, данный фактор «сделал нервы Кремлю» и он созвал Совбез ООН, оперившись на поддержку Китая, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
Испытания, которые удивили российских пропагандистов, все как один заволавших о том, что официально вышедшие 2 августа из договора РСМД штаты уже испытывают данную ракету, что лишь подтверждает утверждение Москвы, что сам договор нарушили первыми США, а не Россия!
«Буквально пару дней назад в статье «Ракеты США вне ДРСМД уже «делают нервы» Кремлю» я акцентировал внимание на том, что США выходя из этого договора, с момента анонсирования и до фактического выхода, опирались на свои возможности по созданию соответствующего оружия в противовес российской ракете 9М729», – пишет военно-политический обозреватель.
Что же, возникшая в результате данных летных испытаний информационная волна автора изрядно порадовала, ведь она в определенной мере не только продемонстрировала то, что Кремль впал в панику от данного запуска, но и то, что подозрения о сухопутном носителе оправдались. Но начнем, как говорится, сначала.
Не усвоенные уроки. При Зеленском Украина откатилась на несколько лет назад
«А сначала отметим то, что именно тот факт, что российская ракета 9М729 стала поводом для разрыва договора. И именно эту ракету 23 января представили в ходе так называемого конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Минобороны России. Представили так, что в принципе, сами же и слили факт несоответствия официальных характеристик ее реальным ТТХ, о чем я писал в материале «Минобороны России нагло солгало о ТТХ ракет 9М729», – подчеркивает Коваленко.
Сразу после того как россияне, то ли специально, то ли как обычно по собственной безалаберности, но допустили подобный слив, в США объявили о подготовке испытаний своей крылатой ракеты, сухопутного базирования. Объявлено это было в марте этого года, то есть, грубо говоря, через два месяца после презентации российской 9М729, отмечает автор.
«Первое обвинение России в нарушении договора на официальном уровне прозвучало в 2014 году, когда президент США Барак Обама направил Владимиру Путину письмо с соответствующими претензиями. В свою очередь Россия опровергала все обвинения в свой адрес и продолжала испытания вышеназванной ракеты», – подчеркнул Коваленко.
В итоге точка невозврата, женевские переговоры 15 января сего года, была пройдена, и США объявили о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), начиная со 2 февраля. По заверениям Белого дома, этот процесс займет шесть месяцев. Между тем, пока США выходят из договора, Россия, можно сказать, из него уже давно вышла.
«Дело в том, что еще в декабре 2018 года, когда в штаб-квартире НАТО в Брюсселе глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы она снова начала соблюдать договор РСМД, российское телевидение показало репортаж о производстве ОТРК «Искандер». Вот только показанные в репортаже пусковые установки отличались по своей длине от стандартных шасси МЗКТ-7930, что явно указывало на их назначение для новых ракет 9М729», – отмечает Коваленко.
То есть, даже по состоянию на декабрь прошлого года, когда России давался последний шанс, она уже производила ПУ для новых ракет.
«Тогда к брифингу в конце января этого года, на котором были озвучены туманные ТТХ 9М729. В частности, речь шла о длине ракет 7 930 мм и дальности поражения целей от 50 км до 480 км. Но, что забавно, даже на демонстрационном стенде МО РФ допустило грубейшую ошибку, указав ТТХ ракет 9М728, длина которых 7 400 мм, а дальность поражения целей 50-490 км», – пишет Коваленко.
«Виват Коломойский!». Дело «Роттердам+» – иллюстрация оболванивания населения
Иными словами, новейшая российская ракета 9М729, имеющая большую на 530 мм длину, в отличие от ракеты 9М728, принятой на вооружение 10 лет назад в 2009 году, на деле обладает значительно худшими характеристиками?
«Сложно сказать, кто поверил в то, что ракета, увеличившая свою длину более чем на полметра, в действительности поражает цели на меньшем расстоянии, тем более что разведка США в один голос утверждает обратное. Тем более, не забываем, что сама 9М728 для ОТРК «Искандер» создавалась на базе советских С-10 «Гранат»/ РК-55 «Рельеф», использовавших восьмиметровые крылатые ракеты КС – 122. У данных комплексов дальность поражения целей составляла 1 000 – 2 500 км. И сложно себе представить, чтобы 9М728 и, тем более, 9М729, по своим габаритам приблизившейся к советскому предку, не обладали подобными же характеристиками», – подчеркнул Коваленко.
А потому, в попытке нарисовать скромные ТТХ, МО РФ случайно, или намеренно, все же указало на возможности ее ракет 9М729. Уверен, в Пентагоне эту услугу оценят по достоинству, а сам факт лжи в очередной раз доказывает, что верить российским официальным заявлениям – себя не уважать.
«Тогда же, в статье «США уже в 2019-м испытают первые ракеты, выходящие за рамки договора РСМД» я рассмотрел два варианта ракет, которые уже в августе могло испытать МО США», – отметил Коваленко.
Предположительно это могли стать либо AGM-158В с дальностью поражения целей 1 тыс км, использовавшаяся до сих пор как ракета класса «воздух-поверхность», но имеющая готовую документацию для применения с сухопутной ПУ, либо GLCM (Ground-Launched Cruise Missile) BGM-109G Gryphon с дальностью поражения целей 3 тыс – 4 тыс км и возможностью размещения термоядерного заряда мощностью от 0,2 до 150 килотонн.
Вехи истории: Марш к Апокалипсису. Как Сталин готовил Третью мировую войну
Что ж, общие черты и контуры обрисованы, но, все же, выходя за пределы комментариев Пентагона, осмелюсь предположить, что это будут за ракеты.
«На мой взгляд, когда речь идет о ракете с дальностью поражения целей 1 тыс км, то мы фактически подразумеваем крылатую AGM-158В, использовавшуюся до сих пор как ракет класса «воздух-поверхность», но также имеющую готовую документацию для применения с сухопутной ПУ», – отмечает Коваленко.
При этом, 1 тыс км – это как раз характеристика дальности AGM-158В которая отличается от базовой версии увеличенными топливными баками и более экономичным двухконтурным турбореактивным двигателем Williams International F-107-WR-105. И, по сути, все, что для этой ракеты нужно, это лишь испытать ее на шасси сухопутного носителя ПУ.
«Далее упоминается ракета дальностью поражения целей 3 тыс – 4 тыс км. И тут, честно говоря, я бы даже не стал бродить в лесной чаще, а сразу достал бы из пыльного ящика старый добрый GLCM (Ground-Launched Cruise Missile) BGM-109G Gryphon. Грубо говоря – сухопутный Томагавк», – подчеркнул Коваленко.
Эффективная дальность этой системы составляла 2 500 км, но в принципе была значительно больше. Сама пусковая установка из 4-х ракет размещалась на шасси MAN AG с колесной формулой 8×8 и каждый носитель мог содержать термоядерный заряд мощностью от 0,2 до 150 килотонн.
«Договор РСМД заставил эти ракеты уйти в небытие, но с учетом развивающихся технологий и неизменной актуальности самого семейства КР «Томагавк», не удивлюсь, что именно эти боеприпасы в скором времени вновь выйдут на дефиле, уже с совсем другой «начинкой». Как-никак, а более 400 BGM-109G Gryphon отправлять на свалку предусмотрительные американцы, вряд ли бы стали», – отметил Коваленко.
В любом случае, это лишь версии и предположения, а как оно на самом деле – покажет время.
«Как бы там ни было, а по озвученным тогда заверениям Пентагона, первые ракеты вне рамок ДРСМД выйдут на боевое дежурство через 18 месяцев. По сути, полноценное заполнение пробелов данного типа вооружений в США начнется уже после 2020 года. Как на это отреагируют партнеры Вашингтона в Европе так же, покажет время. Но уверен, в случае заинтересованности Пентагона в площадках не территории Украины, отказываться от такой шанса не стоит», – подчеркнул Коваленко.
Продажа российского газа Украине. Что скрывается за «предложениями» Медведчука?
В итоге, судя по испытаниям, проведенным аккурат после официального разрыва ДРСМД, предпочтение было отдано сухопутным «Томагавкам». При этом важны для понимания даты.
«Ведь Россия, потратившая на создание и испытания сухопутной версии КР «Калибр» наглядно увидела, что после объявления о старте испытаний ракет США вне ДРСМД и стартом этом самих испытаний, прошло менее полугода, а сами испытания приурочили к выходу из договора. То есть, реализация базового проекта по сухопутному «Томагавку» заняло в разы меньшее времени. Дальнейшие испытания этой ракеты будут уже подчеркивать ее явные отличия от базовой, то есть – модернизация «на ходу» и реализация проектов из «пыльного ящика», – подчеркнул Коваленко.
Поспеет ли за этим процессом сама РФ – вряд ли. И это прекрасно понимают в самой России, которая своими амбициями и выпендрежем разбудила спящего гризли, которые чуть более четверти века назад, гонкой вооружений вверг куда более могущественный СССР в экономический и социально-общественный коллапс.
«А потому, болезненная реакция РФ на первый и столь скорый пуск первой РСМД США более чем красноречиво говорит о том, что у кого-то в Кремле и вправду «душа в пятки ушла», – отметил Коваленко.
И тот факт, что первый пуск новой ракеты был осуществлен штатами буквально через две недели после выхода из договора, говорит не о том, что эта ракета была у США всегда, а о том, с момента анонсирования выхода работы по старому, но актуальному проекту были возобновлены и для создания первого образца для испытаний понадобилось менее полугода.
«Но в ходе вчерашнего заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке российскую сторону буквально размазали по столу и вымазали в собственных же нечистотах, напомнив о том, что ракеты, нарушающие ДРСМД, у России давно уже есть и они размещены в Европе. Под этим заявлением подразумевалось размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области, на которых установлена сухопутная модификация КР «Калибр», – подчеркнул Коваленко.
В итоге заседание Совбеза ООН закончилось тем, что представитель РФ Дмитрий Полянский, не выдержав разгромной критики и фактажа перешел на личности и никчемные оскорбление, в очередной раз явив цивилизованному сообществу лицо подворотного быдла.
По прихоти Трампа и хотелкам Кремля. Дал ли Зеленский отпор Путину?
«Что же, Кремль и вправду взволнован испытаниями ракет вне ДРСМД в США. Взволнован в первую очередь тем, что понимает, успехи США на данном поприще будут куда значительнее чем у РФ. Да сроки с момента старта испытаний и отправки в серию будут меньшие. Но куда больше в Кремле переживают о том, где могут эти ракеты оказаться в ближайшем времени. Ведь если одни страны ЕС категорически откажутся размещать на своей территории данные ПУ, то другие будут только «За!» Польша? Литва? Латвия? Эстония? Или даже… Украина?», – отмечает Коваленко
«Да, Кремль нервничает и, будучи взвинченным и с горящей шапкой на голове, опускается до банального желчеиспускания на международном уровне, из-за осознания собственного бессилия и без какой либо иной альтернативы противодействия Вашингтону», – добавил он.
И зачем им нужно было созывать Совбез ООН? Чтобы в очередной раз унизиться на весь мир или просто отчитаться в собственном же бессилии?
«Холодная война 2.0 в самом своем разгаре», – резюмирует Коваленко.