В России еще одно предприятие, обеспечивавшее своей продукцией сектор ВПК, столкнулось с непреодолимыми трудностями.

Российский кризис приобретает свои вполне реальные очертания. Как сообщила «Газета.Ру» со ссылкой на источник в ОАК, что имеется приказ главы предприятия Юрия Грудинина о предстоящих сокращениях, якобы, речь шла о тысяче человек (сейчас заметка удалена с сайта издания), пишет на страницах «Одесского Кульера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Отметим, что позже Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») опровергла информацию о «грядущих массовых увольнениях» на предприятии ПАО «Ил». В то же время, в госкрпорации заявляют об «оптимизации административно-управленческого и вспомогательного персонала».

«Рад продолжить регулярный цикл заметок о кризисе, косящем предприятия ВПК Российской Федерации не сообщением о проблемах завода или предприятия, возможно и имеющем стратегическое значение, но известном лишь узкому кругу специалистов, а достаточно крупном комплексе», – пишет военно-политический трибунал.

Так, стало известно, что ПАО «Ильюшин», выпускающий самолеты серии «Ил» готовится к масштабному сокращению. До ноября предприятие уволит с занимаемых должностей, в том числе и на производстве, тысячу сотрудников.

«Напомню, что с начала года российская пропагандистская машина весьма активно рекламировала новую, но крайне сырую и дефективную разработку завода – Ил-112. И, видимо не зря они так сильно пыжились со своей жалкой поделкой на тему Ан-140 и Ан-26, ощущая предстоящий коллапс предприятия», – отмечает Коваленко.

«Стоит отметить, что буквально накануне выхода распоряжения об увольнении персонала, ПАО «Ильюшин» покинули руководители проектов Ил-276, Ил-96 и Ил-112. Тогда это не расценивалось как намек предстоящий кризис, но теперь, когда к «расчету» готовится тысяча работников, данное обстоятельство более чем прозрачно намекает на то, что в «королевстве Датском» – все плохо», – добавил он.

Таким образом ПАО «Илюшин» пополнил стройные ряды уходящих на дно российских предприятий, входящих в плеяду ВПК.

«Як то кажуть – мазаль тов!», – резюмирует Коваленко.