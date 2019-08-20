«Нормандский формат» для Путина. Хозяин Кремля не изменит своих требований

На встрече президентов Франции и России Владимир Путин вновь повторил условия, при которых может состояться встреча лидеров стран в «нормандском формате».

Это полная имплементация решений, которые предоставят автономию оккупированным районам Донбасса и амнистия лидеров боевиков. Если упростить эти условия российского президента, мы увидим, что Путин хочет сохранения полного контроля над Донбассом (а, возможно, и расширения территории контроля, ведь не случайно же он упрощает порядок выдачи паспортов), пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Да, Донбасс номинально будет считаться украинской территорией, но на самом деле будет государством в государстве. Путин хочет избежать ситуации, при которой в случае урегулирования конфликта территория Донбасса возвратится под контроль Киева. Но при этом ему нужно, чтобы марионеточные «политики» оккупированного региона принимали участие в управлении Украиной – вот зачем ему нужна амнистия», – пишет публицист.

При этом условия Путина – это не условия окончания войны. Это всего лишь условия, на которых он согласен встретиться в «нормандском формате». И уже понятно, что эти условия не изменятся – потому что Путину совершенно незачем их изменять.

«Более того, он может рассчитывать, что западные участники «нормандского формата» будут оказывать давление не на него, а на украинского президента Владимира Зеленского. Потому что если и Зеленскому, и Макрону для доказательства своей политической состоятельности нужна встреча в «нормандском формате», то пусть украинский и французский президенты и разбираются между собой. А Путин может подождать», – подчеркивает Портников.

Не случайно опытная Ангела Меркель не участвует в этом балагане надежд, потому что прекрасно осознает его обреченность на неудачу. Эммануэль Макрон ведет себя совершенно иначе, хотя и он уже стал высказываться относительно самой возможности проведения встречи в «нормандском формате» более осторожно, чем в недавнем прошлом. Возможно, встреча с Путиным в форте Брегансон продемонстрировала французскому президенту всю тщетность его усилий по изменению позиции российского коллеги.

«Но тогда тем более остается коллега, чью позицию можно изменить – украинский президент. Сам факт того, что Макрон говорил о смене власти в Украине как о некоем «новом факторе» в разрешении конфликта – так, как будто Украина не жертва, а участник войны и окончание конфликта действительно зависит от позиции ее президента, а не от позиции президента России – уже говорит о манипулятивности подходов французского президента и его готовности использовать неопытность Зеленского для достижения собственных политических целей», – отмечает Портников.

А то, что в кулуарах Брегансона французские дипломаты рассказывали журналистам о том, что Зеленский сделал некие новые – и никому пока не известные – предложения, с которыми Путин может согласиться – доказывает, что манипуляции «доброжелателей Кремля» на Западе не знают никаких «красных линий».

«Потому что единственное предложение, которое Зеленский может сделать Путину и с которым российский президент согласится – это безоговорочная политическая и военная капитуляция Украины перед врагом», – резюмирует Портников.