Сеть российских Чернобылей в мире. Проблемы АЭС «Росатома» от Беларуси до Турции

На всех российских стройках АЭС, от РФ, до Беларуси, от Беларуси до Турции – везде одни и те же проблемы.

Уделяя в последнее время особо повышенное внимание российской атомной энергетике, в особенности после инцидента в Северодвинске, когда взорвался объект, вызвавший многократный скачок радиационного фона в регионе, военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко отмечает две особенности, являющиеся уже попросту закономерностями для российской отрасли «мирного атома».

«Первая и обязательная это повсеместная проблема с персоналом. Причем как показывает опыт, эта проблема становится и источником информации, вскрывающей просто катастрофические нарушения техники безопасности и технологических процессов при строительстве АЭС. А становится персонал таковым источником из-за регулярных и длительных задержек выплат», – пишет военно-политический обозреватель.

Так было на строящейся Курской АЭС-2, на которой возмущенные задержками оплаты труда рабочие устроили забастовку и журналистами вывернули кожух из целого набора проблем и недочетов, имеющих место при строительстве данного объекта.

«Так случилось буквально на днях и на Беларуской АЭС, которую строит «Росатом» и на которой рабочие, в ходе забастовки по поводу невыплаты зарплаты, пообещали рассказать всю правду о нарушениях при строительстве данного объекта. Объекта, который и без дополнительных фактов уже вызывает опасения, ведь при всей секретности и закрытости информации о строительстве БелАЭС в открытый доступ просочилась информация как и о деформированном реакторе, так и о пожаре на щитовой станции и в помещении аварийного отключения реактора», – подчеркнул Коваленко.

Между тем, рабочие намекнули и на то, что вначале стройки, дренажная бетонная отмостка регулярно давала трещины, что говорит не только о качестве заливочных работ, но и отсутствии проведения необходимых геологических изысканий. И вот тут всплывает вторая проблема.

«Второй регулярной проблемой строительства российских АЭС являются пресловутые трещины, которые были отмечены не только при строительстве БелАЭС, но и имели место на турецкой АЭС Аккую», – отмечает Коваленко.

Коваленко напоминает, что на турецкой АЭС «Аккую», фундамент специалистам «Росатома» трижды пришлось перезаливать из-за постоянно возникающих трещин и не факт, что эта проблема о себе со временем не напомнит.

«Что же, факторы, сопровождающие российские АЭС повсеместно, не выполнение обязательств по выплате зарплат, стающие причиной забастовок и проникновения в открытое информационное пространство закрытой информации о ходе строительства, ужасающих нарушениями технологических процессов и норм, а так же кредо любой российской стройки АЭС – трескающий фундамент», – подчеркнул Коваленко.

«И поймите, это как минимум, на фоне той части айсберга, что от нас старательно скрывают. Но, как показывает практика, если потрусить любого из рабочих российских АЭС, из него повалится ворох подробностей, от которых волосы седеют. Подробности, которые уже старательно пытаются завуалировать некими экспертными экспедициями карманных организаций, что лишь ещё больше настораживает», – подытожил Коваленко.