Не возможность революции в России. Кремль вынес уроки из своих ошибок

Российский протест, это даже не бессмысленный и беспощадный русский бунт, это просто виртуальная реальность не имеющая ничего общего с жизнью России.

В 2011 году Украина следила за российским протестом куда пристальнее, чем сегодня. В Киеве воцарялся Виктор Янукович, Партия регионов вмуровывала страну в себя – на этом фоне московские акции выглядели чем-то новым и ярким, пишет на страницах «Украинской Правды» Паве Казарин.

«Но спустя восемь лет украинские медиа всматриваются в российский протест непристально и вскользь. И это неудивительно», – пишет журналист.

В российский майдан верится с трудом. Кремль слишком долго создавал свою вертикаль, чтобы позволять кому-то оспаривать ее монополию.

«Москве нет нужды оглядываться на западное мнение. Нет резона сдерживать применение силы», – отмечает Казарин.

Владимир Путин чувствует себя сувереном – тем самым, которым мечтал быть, но никогда не мог себе позволить стать Виктор Янукович.

«Любой протест – это всегда история про двухколесный велосипед. Кто первый остановится – тот и упадет. Майдан был историей о планомерном повышении ставок обеими сторонами», – подчеркивает Казарин.

Власть проявляла насилие – и улица отвечала еще большей мобилизацией. Вдобавок, Янукович был удивительно хорошим раздражителем – он объединял против себя людей самых разных возрастов, географий и профессий.

«Майдан был пестрым, многоязычным, разногородним – и в этой множественности была его сила. Которая и позволила ему победить», – отмечает Казарин.

Российская ситуация отличается принципиально.

«В РФ узурпация власти была продуктом общественного договора. Того самого, в рамках которого обыватели обменивали политические свободы на условную «колбасу», – подчеркивает Казарин.

Это происходило еще в нулевые – когда Владимир Путин только начинал выстраивать свой режим под предлогом наведения порядка.

«Строить его было несложно – растущие цены на нефть позволяли Москве расплачиваться «ощутимым» за «абстрактное», – отмечает Казарин.

Спустя двадцать лет многое изменилось. Углеводороды подешевели. Санкции сохраняются. На роль новой нефти назначены российские граждане.

«Но инерцию не обнулить – российская пропаганда сумела увязать в сознании своих граждан понятия «режим» и «государство». Сумела убедить большинство в том, что крах первого непременно будет связан с крахом второго. И потому столичные протестующие остались в одиночестве», – подчеркивает Казарин.

Их протест – это, в первую очередь, битва за сложные категории.

«Власти отказались регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму – и многие представители креативного класса почувствовали себя оскорбленными. Их акции протеста – это битва за право быть услышанными. За право на самоуважение», – подчеркивает Казарин.

Но, чтобы выйти за свои рамки, российскому протесту нужно достучаться до обывательских низов. Тех самых, что сконцентрированы на повестке «безопасности» и «выживания». Без этого российский протест обречен оставаться нишевым и элитарным.

«Помните пирамиду Маслоу?», – отмечает Казарин.

Американский психолог делил потребности на пять уровней.

В самом низу – физиологическое выживание.

Следом – безопасность.

Потом – социальные потребности.

Четвертым ярусом шли самоуважение и признание, а венчала пирамиду потребность в самоактуализации и самовыражении.

Этой схеме исполнилось уже семьдесят лет, но она продолжает многое объяснять.

«Например, то, почему российский протест продолжает оставаться в социальном гетто. Подсказка – потому что он апеллирует к четвертому ярусу пирамиды. Те люди, которые выходят на акции, требуют от властей уважать их мнение», – отмечает Казарин.

В этом смысле нынешние российские протесты мало отличаются от тех, что были на Болотной площади.

«Но именно в 2011 году власть, получив оплеуху от столицы, сделала своей основной базой поддержки «глубинку». Жители которой, в силу структуры российского быта, обречены жить ценностями безопасности и выживания», – подчеркивает Казарин.

Кремль уверил их, что именно он – монопольный поставщик того и другого.

«Убедил в том, что протестовать против него чревато лишением обоих благ. И потому массовая низовая Россия продолжает безучастно наблюдать за эстетически и этически чуждой для нее столичной фрондой», – подчеркивает Казарин.

Безусловно, в это упрощенное уравнение можно добавить массу переменных. Например, эффективность российской государственной пропаганды. Лояльность силового аппарата. Тотальное единодушие Госдумы.

«В конце концов, можно вспомнить и то, что у российского оппозиционного лагеря напрочь отсутствует образ желаемого будущего», – отмечает Казарин.

У протестующей Украины такой образ был. Майдан имел еще и цивилизационное измерение, в рамках которого просоветский дискурс противостоял проевропейскому.

«А у российского либерала нет ни образа светлого прошлого, ни внятного образа светлого будущего», – подчеркивает Казарин.

Не удастся предложить на роль периода для ностальгии «девяностые» – это не вызовет отклик в умах и сердцах. А в любом разговоре о будущем российский либерал обречен спотыкаться о вопрос «Чей Крым?».

«Российской «глубинке» сложно сочувствовать российской столице. Потому что они живут в разных повестках»», – подчеркивает Казарин.

Чувства одних не пересекаются с эмоциями других.

«И то, что важно для протестующего столичного жителя, может казаться необязательной блажью для тех его сограждан, которые вынуждены жить ценностями выживания. Теми самыми, что Маслоу определял на нижние ярусы своей пирамиды», – отмечает Казарин.

Украине несложно прочувствовать это разделение. Потому что его можно обнаружить и в нашей стране.

«Время от времени социология вскрывает наши ценностные разрывы», – подчеркивает Казарин.

«Кто-то ставит во главу угла повестку суверенитета, борьбу за идентичность и дрейф от «русского мира». Кто-то – сосредоточен на ценностях выживания, содержимом холодильника и цифрах в коммунальных платежках», – отмечает он.

Обитатели первого лагеря обсуждают сложные категории верхних ярусов ценностной пирамиды.

Обитатели второго – вынуждены решать вопросы повседневного быта и с недоумением оглядываются на тех, кто взывает к “национальному достоинству”.

«Майдан был точкой пересечения обеих групп», – подчеркивает Казарин.

Режим Януковича рухнул не только потому, что торговал национальными интересами, обслуживал Кремль и узурпировал власть. Он рухнул еще и потому, что перестал быть гарантом того, что обывательское завтра будет лучше, чем обывательское вчера.

Стабильность и безопасность перестали входить в его пакетное предложение.

«Даже в южных и восточных регионах его легитимность была шаткой – и мало кто был готов выступать в его защиту. Он успел обанкротиться в глазах самых разных людей – и потому проиграл», – подчеркивает Казарин.

Сравнение с декабристами может льстить, но программирует на поражение.

«Российский протест может победить лишь тогда, когда протестующая улица перестанет быть классово однородной. Когда в треугольнике “столица, глубинка и власть” третьим лишним окажется именно последняя. В свое время Янукович этого так и не понял», – подчеркивает Казарин.

Но вряд ли Кремль не вынес уроков из его ошибок.