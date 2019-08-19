Осудить Путина за преступления в Украине. Повлияет ли ЕСПЧ на ПАСЕ?

Материалы британских экспертов, которые подтверждают участие российских войск в боях в Иловайском котле, имеют все шансы стать решающим аргументом для ЕСПЧ. Решение которого, пусть и принятое в отдаленном будущем, станет неприятным сюрпризом для ПАСЕ и Совета Европы в целом.

Британский центр расследований Forensic Architecture завершил свою работу относительно доказывания факта участия российских регулярных частей в боях под Иловайском, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

Результаты расследования, опубликованные в The Guardian, содержат фотографии и видеоматериалы с российскими вооруженными конвоями на территории Украины, а также с танками Т-72Б3, которые принимали участие в боях под Иловайском и в 2014 году использовались только Россией.

С одной стороны, проделанное расследование выглядит достаточно интересным, но не слишком нужным. Поскольку Украине, ровно как и западным странам, и без него хорошо известно о присутствии российских регулярных частей под Иловайском. Кремль как не признавал этого присутствия – так и не признает, какую бы качественную работу не сделали в Forensic Architecture. А остальному миру эта история банально безразлична.

Впрочем, результатом расследования может стать не только удовлетворение академического любопытства и тренировка алгоритмов машинного обучения, которые британские эксперты использовали в ходе анализа. Поскольку материалы, полученные в ходе исследования, будут добавлены к иску украинских добровольцев из батальона «Донбасс» к России, который был подан в Европейский суд по правам человека.

Конечно, в ЕСПЧ сначала будут выносить решения по межгосударственным искам Украины против России в связи с конфликтом на Донбассе. А индивидуальных исков, связанных с оккупацией Крыма и войной на Донбассе, и без этого уже подано более чем 4 тысячи.

Но рано или поздно дойдет дело и до этого иска украинских волонтеров. Которых после захвата в плен, в отличие от военнослужащих ВСУ, еще несколько месяцев держали в плену и подвергали пыткам.

И здесь европейское правосудие может преподнести крайне неприятный сюрприз европейской политике.

В свое время, отменяя антироссийские санкции и возвращая Россию в ПАСЕ, европейские политики аргументировали свою позицию тем, что «нужно оставить Кремль в сфере действия Европейского суда по правам человека».

И вот сегодня российская делегация вернулась в зал заседаний ПАСЕ и, к сожалению, вполне комфортно там себя чувствует. Россия осталась в Совете Европы и должна признавать решения ЕСПЧ. Теоретически.

Если говорить юридическим языком, то благодаря экспертному заключению британских ученых теперь можно еще более аргументированно доказать, что российские военные фактически совершили акт агрессии против соседнего суверенного государства, противозаконное похищение граждан той страны и последующую передачу этих граждан в руки боевиков-сепаратистов, тем самым сознательно подвергая похищенных граждан опасности пыток и лишения жизни (это при условии, что не удастся доказать, что они и сами принимали участие в пытках и внесудебных казнях).

За подобные действия Россия будет вынуждена выплатить украинским добровольцам более чем существенные компенсации и наказать виновных. Во что повериться как-то крайне слабо.

Поэтому, когда рано или поздно ЕСПЧ начнет принимать решения в подобных делах в пользу Украины и украинцев, российским судам придется публично напомнить о законе, принятом в 2107 году. Согласно которому российское законодательство и Конституция имеют приоритет над решениями ЕСПЧ.

Какими же будут основания для дальнейшего пребывания России в Совете Европы, ПАСЕ и остальных уважаемых институциях, когда Кремль демонстративно вытрет ноги о решения ЕСПЧ, этого «последнего резона» для сохранения представительства России в европейских структурах? Неужели только взносы, которые составляют жалких 2-3% от общего финансирования этих организаций, и ради которых европейским политикам придется сидеть в одном помещении бок о бок с людоедами?