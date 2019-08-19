«Крестовый поход» шамана против Путина. У хозяина Кремля прибавляется проблем

Журналист Яковина отмечает, что конечно, в чудеса не верит, но должен отметить интересную закономерность: чем ближе якутский шаман к Москве, тем хуже идут дела у Владимира Путина.

Сибирский шаман Александр Габышев, который уже пару месяцев идет пешком из родной Якутии в Москву, в России стал уже фольклорным, полумифическим персонажем. Если кто пропустил начало этой истории, рассказывает в своем видеоблоге на страницах «Нового Времени» Иван Яковина: Габышев объявил, что Владимир Путин является не президентом РФ, как думают некоторые, а самым настоящим демоном, захватившим власть в Кремле.

«Чтобы избавить Россию и всю планету от этого существа, Габышев намерен провести в Москве специальный ритуал изгнания Владимира Путина. По завершении ритуала нынешний президент РФ провалится в ад, где, по мнению шамана, ему самое место», – рассказывает журналист.

Чтобы ритуал прошел как полагается, Габышев должен добраться до Москвы обязательно пешком. Это, вроде как, зарядит его необходимой силой со стороны людей и природы. Вот поэтому шаман не спеша идет себе в Москву.

«Конечно, у большинства людей этот человек и его затея вызывают улыбку. Отношения между демонами и шаманами – история очень уж экзотическая, если не сказать больше. Но есть люди, которые относятся к господину Габышеву и его походу очень серьезно. У него уже появились свои последователи – теперь он идет не один, а в компании десятка апостолов», – отмечает Яковина.

По Сибири ходят слухи, что шаман научился избавлять людей от болезней – добрым словом и прикосновением. Местные СМИ пишут, что он таким образом излечил какую-то женщину от хронической мигрени.

«Это, конечно же, полная ерунда. Но огромные массы людей в такие истории верят. И благодарить за это надо именно Владимира Путина, который последние лет 15 активно насаждал в России мракобесие и религиозность вместо критического мышления и науки», – подчеркивает Яковина.

Как бы то ни было, выступления шамана собирают сотни слушателей. А говорить он умеет очень складно и толково. И вовсе не производит впечатления сумасшедшего человека. Аудитория уже вполне серьезно воспринимает его заявления о том, что Путин – это демон.

«Но еще более внимательно к Габышеву стали относиться местные сибирские власти. Они не очень понимают, что с ним делать. Шаман явно настроен против Путина. Он собирает все больше и больше сторонников. Оставить его в покое нельзя. Но и посадить пока не за что», – подчеркивает журналист.

Что еще хуже, местные руководители и сами начинают верить в Габышева. За 20 лет путинского мракобесия вера в сверхъестественные силы стала почти всеобщей. Руководители Бурятии сами недавно сожгли пятерых верблюдов, чтобы задобрить злых духов. Вы понимаете, шаман для них – настоящий! Они его боятся.

«Ну и самое главное. Я тут, конечно, в чудеса не верю, но должен отметить интересную закономерность: чем ближе якутский шаман подходит к Москве, тем хуже идут дела у Владимира Путина», – подчеркнул Яковина.

Во-первых, оппозиция становится все более смелой и решительной. Митинги в Москве, Петербурге и других городах набирают обороты. Народ перестал бояться полицаев и выступает против власти, не смотря на аресты, уголовные дела, отчисления из институтов и даже угрозы забрать детей.

Во-вторых, у самого «демона Путина» начали валиться из рук его действительно адские, уродливые и противоестественные орудия убийства. Сначала сгорела странная, тайная подлодка «Лошарик», специально созданная для чудовищных глубин. Потом на испытаниях взорвался судя по всему подводный атомный беспилотник «Посейдон». Его тоже создают, чтобы нести гибель миллионам людей, причем опять же – из черной пучины океана.

«Между этими событиями Путин в панике залез в батискаф и спустился на дно Финского залива. Если следовать логике Габышева, он, наверное, пытался умилостивить царящих там властителей тьмы. Но, похоже, ему это не помогло», – отмечает Яковина.

Шаман наш продолжает упорно шагать в Москву, через всю Сибирь, которая сейчас одновременно тонет в наводнениях и горит в жутких лесных пожарах. Кстати, сам Габышев говорит, что эти стихийные бедствия – дело рук кремлевских демонов, которые просто ненавидят все живое и хотят его уничтожить. Честно говоря, я в этом сомневаюсь, но Габышеву виднее – он все-таки шаман.

«Но самое забавное в этой истории начнется, когда он начнет приходить в большие города. Сейчас на очереди Улан-Удэ, потом Иркутск, а затем – Красноярск. Там наверняка будут тысячи желающих увидеть Габышева и поговорить с ним лично. Я вам гарантирую: тупейшая российская власть этого испугается и начнет делать идиотские ошибки – попробует разогнать людей или даже посадить самого шамана по выдуманной статье», – подчеркнул Яковина.

На выручку ему придут верные апостолы и обычные последователи. Власть жестко противопоставит себя суеверным, темным и не очень образованным жителям своих же регионов. А это, между прочим, – основа электората Владимира Путина.

«Я почти не сомневаюсь, что из-за этого там начнется какая-то невероятная сюрреалистическая дискотека с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Думаю, это будет одна из самых интересных историй наступающей осени», – резюмирует журналист.