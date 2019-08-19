«Неправительственные» организации Путина. Малазийские пляски Кремля вокруг трагедии МН-17

Одного только марионеточного правительства Малайзии Кремля в самоотбеливании в деле по катастрофе МН-17 оказалось мало, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

Создавая помимо политического, отвлекающего гула и информационного белого шума, в виде множества лживых версий трагедии и фейковых псевдо-документальных фильмов к делу подключили так называемые неправительственные организации.

«Так, в Малайзии, ряд неправительственных организаций выступили с обращением к премьерам Малайзии и Нидерландов, в котором призвали тех приостановить суд по делу о крушения самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе», – пишет военно-политический обозреватель.

Что же, после того как правительство Малайзии себя в полной мере дискредитировало и по сути, премьер-министр этой страны сейчас воспринимается исключительно как бесхребетное тряпичное изделие с ниточками, тянущимися напрямую в Белокаменную, решили разыграть карту «неправительственных» организаций.

«Что интересно, «неправительственные» организации не стали мелочиться, а сразу запросили отложить суд, обвиняемыми на котором будут трое граждан России и один гражданин Украины», – подчеркнул Коваленко.

Такой финт со стороны малазийских организаций говорит не только о том, что российская пропагандистская машина подключает все возможные ресурсы своих плебеев, но и о том, что в Москве всерьез обеспокоены данным судом.

Ведь следует понимать, что подкуп правительства Малайзии, выделение средств на создание иностранным псевдо-журналистами псевдо-документальных фильмов о трагедии, а теперь еще и активизация «неправительственных» организаций, это колоссальные траты. Траты, обусловленные реальным нервным тремором в одной из кремлевских башен по поводу суда.

«Ведь все мы понимаем, что большое начинается с малого. И кто знает, кто пополнит скамью подсудимых через год или два», – резюмирует Коваленко.