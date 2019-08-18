Паранойя главбандита «ДНР». Пушилин не может избавиться от своих страхов

Жителей ОРДЛО этим летом ждало не послабление, а, наоборот, усиление и без того бесчеловечного тамошнего режима.

Прошедшая неделя в «ДНР» запомнится проявление панической паранойи главаря оккупационной администрации Дениса Пушилина. В канун годовщины ликвидации его предшественника Александра Захарченко, Пушилин вводит ряд усилений и так бесчеловечного оккупационного режима, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Пушилинский основной инстинкт

Во всем мире в пору летних отпусков и каникул люди обычно просто стараются немного отдохнуть и слегка развлечься. Впрочем, такое правило отнюдь не касается жителей оккупированной Донетчины и Луганщины, где их этим летом ждало не послабление, а, наоборот, усиление и без того бесчеловечного тамошнего режима.

Даже на единственный во всех ОРДЛО курорт Седово на Азовском море с его заваленными мусором тремя небольшими пляжами действует жесткий пропускной режим. И там же бравые чекисты из «МГБ «ДНР» переписывают IMEI и серийные номера мобильников всех отдыхающих, дабы в случае чего быстренько отправить какого-нибудь умозрительного «диверсанта» в панаме и шлепках прямиком «на подвал».

Что же касается остальной территории, подведомственной главарю российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилину, то тут с 19:00 15 августа вообще стало действовать нововведение под названием «О временном усилении патрулирования на территории «ДНР». Оно подразумевает реальное ужесточение наказаний для нарушителей комендантского часа, караемых как большими штрафами, так и некими «общественными работами», которые частенько заканчиваются банальным рытьем окопов близ линии фронта.

По слухам, данное пушилинское усиление комендантского часа является обычным его страхом быть ликвидированным во время некой диверсии или провокации. И эта его фобия с каждым днем становится все более навязчивой, чем ближе грядет первая годовщина подрыва в донецком ресторане «Сепар» Захарченко в последний день лета 2018-го.

Кстати, «временное усиление патрулирования» заканчивается как раз 31 августа в 5:00 – видимо, таковы чисто психологические временные рамки инстинкта самосохранения Пушилина, который, похоже, в последнее время окончательно стал основным.

Еще одним доказательством такого превалирования в пушилинском поведении страхов и фобий является создание им собственной «личной гвардии», названной целым «батальоном специального назначения». Сейчас «кастинг» в него на завершающей стадии, берут туда головорезов с серьезными рекомендациями, а зарплаты обещают просто заоблачные для оккупированного Донбасса – 60 тыс. руб. (около 23 тыс. грн). Однако стоит напомнить, что свою отборную «гвардию» имел и «папередник» Пушилина, что не помешало громкому подрыву Захарченко перед вожделенной пьянкой в «Сепаре».

Эпидемия судилищ

Параллельно с ужесточением контроля над живущими в оккупации «народная власть» продолжает запугивать людей незаконными судилищами с умопомрачительными тюремными сроками, что на уходящей неделе превратилась в настоящую эпидемию. Сначала стало известно, что «суд» оккупированной Макеевки приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы только за то, что «с февраля 2016 г. по март 2017 г. размещал на своей странице в социальной сети материалы, призывающие к экстремистской деятельности».

Аналогичным «приговором» в шесть лет закончилось преследование студента Луганского колледжа культуры и искусств Сергея Русинова, задержанного «МГБ «ЛНР» на прошлогодний День независимости Украины. Ему инкриминировали «организацию деятельности террористической группы» лишь за лайки под проукраинскими постами в соцсетях.

Дальше – больше. «Власти» ОРЛО на днях похвастались «осуждением» к 12-ти годам тюрьмы жителя Стаханова (после деоккупации – Кадиевки) Александра Яковенко за «совершение государственной измены». Гебисты попросту выбили из него признание в том, что он, дескать, был завербован на КПВВ «Майорск» украинской спецслужбой.

«По заданию кураторов из СБУ Яковенко занимался конспиративной доставкой различных предметов, замаскированных под бытовые приборы. В дальнейшем осуществлял подборку тайниковых мест, которые предназначались для диверсионно-разведывательных групп, действовавших на территории ЛНР», – сообщили информресурсы коллаборантов. То есть, по сути, человеку вменили некую «подборку тайниковых мест», и это «преступление» выглядит уж слишком каким-то виртуальным, зато впаянный многолетний срок заключения – абсолютно реальный.

Почти под копирку сработал «суд» и в соседних ОРДО. Там «за шпионаж» засудили 23-летнего Романа Гися – его по версии «МГБ «ДНР» СБУ якобы завербовала летом 2017-го на КПВВ «Марьинка».

«С июля по октябрь 2017 г. Гись с помощью мессенджеров передавал сотрудникам СБУ сведения, полученные в результате слежения за личным автотранспортом военнослужащих ДНР, а также фотографии частных зданий по адресам их постоянного проживания. Кроме того, сотрудники СБУ отрабатывали задачи Гися по добыванию информации в отношении первых лиц ДНР», – рапортовали в донецком филиале ФСБ РФ для пропагандистских СМИ.

Иными словами, всем жителям ОРДЛО в очередной раз переданы более чем понятные сигналы – никому не пишите и не звоните, ничего не фотографируйте и даже нигде ничего не лайкайте. И вообще молчите и просто по-тихому бухайте или наркоманьтесь.

Страшное ДТП «под наркозом»

На минувшей неделе весь повидавший виды Донецк с оккупированными окрестностями поразило одно дорожно-транспортное происшествие. Так, 13 августа около 15:00 в районе донецкого ж/д вокзала столкнулись две легковушки. В спровоцировавшей аварию Mazda-6 было пятеро, в Geely – шестеро, включая троих детей.

В ДТП также попала проезжавшая маршрутка. В итоге – четверо погибших, в том числе шестилетний мальчик и семилетняя девочка и еще шесть человек пострадали. Примечательно, что в суматохе водителю «Мазды» удалось сбежать с места содеянного им такого смертоубийства.

Но уже через пару дней после случившегося беглец был схвачен в Харцызске, а «МВД «ДНР» тут же отчиталось: «По подозрению в совершении ДТП разыскивался житель города Комсомольск Андрей Пирожков, 1983 года рождения, который скрылся с места аварии. Он признался, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения». И это тот редкий случай, когда сообщение донецких полицаев действительно похоже на правду.