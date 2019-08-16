Зона «русского мира»

Радиация в российской дыре: почему кремлевские власти молчат о трагедии в Неноксе?

События произошедшие на севере России в Архангельской области наглядно демонстрируют циничное пренебрежение человеческими жизнями со стороны Путина и его клики.

В России произошла ядерная катастрофа, масштабы и последствия, которой скрываются федеральными властями, как этот было в СССР во время аварии на Чернобыльской АЭС. Можно. Но есть свидетельство более страшного цинизма нацлидера России Владимира Путина и его окружения, не идущего ни в какое сравнение с тем что было во времена СССР, пишет Виталий Портников на страницах «Обозревателя».

«Как человек, переживший Чернобыль, я хорошо могу понять эмоции людей, оказавшихся жертвами аварии под Северодвинском», – пишет журналист.

Можно вспомнить, как непонимание сменилось недоверием, а недоверие – беспомощностью. Как множились слухи, обрастая фантастическими подробностями. Как любая случайность казалась приговором: я тогда как раз подхватил краснуху, у взрослых она протекает тяжело, определяется не сразу, но приходившие врачи только руками разводили: «Что же вы хотите, горы трупов в больницах! Радиация!»

«Это было иначе, чем в сериале. Это было противно. Противно видеть, что тебя не считают человеком. Противно осознавать, что тобой управляют идиоты. Что ты ничего не знаешь – а речь идет о твоем здоровье, о твоем будущем, о твоих близких, о твоей жизни», – подчеркивает Портников.

Именно отвращение, отвращение до тошноты. И понимание, что режим, который вот так относится к своим согражданам – не по идеологическим причинам, а просто ради сохранения своего нелепого лица, – просто не имеет права на существование. Он должен сгинуть, хотят этого «советские люди» или нет. Должен – потому что то, что мертво, жить не может.

«Вот и под Северодвинском сейчас так же. Любая вменяемая власть честно говорит с населением о последствиях аварий и катастроф – собственно, для этого власть и нужна, для этого люди и создают государства. Но только не власть Путина, только не эти ходячие мертвецы», – отмечает Портников.

Эти из Чернобыля сделали совершенно другой, свой вывод – нельзя было расслабляться и что-то там рассказывать, нужно было все тщательно засекретить, не позволить врагам и их агентам скомпрометировать власть. Вот они и не позволяют. А что будет с людьми в зараженном регионе, им совершенно неинтересно.

«Люди – что? Приложение к власти. Этих похороним, тех наградим, этих посадим, тем построим онкологический центр, пусть болеют», – подчеркивает Портников.

Главное – не люди, главное – Путин. Чтобы он не расстраивался, сохранял хорошее настроение, а россияне радовались за него и вместе с ним.

«И интересоваться нужно вовсе не тем, какой радиационный фон в Северодвинске и рядом, а тем, какой радиационный фон в Кремле или в Красной Поляне. Если там все хорошо – значит, и в России все хорошо, перефразируя афоризм одного позорного царедворца», – отмечает Портников.

У чиновников горбачевских времeн, выходцев из партийной номенклатуры, жизнь отличалась от жизни их подданных только уровнем убожества – по крайней мере, на ту самую первомайскую демонстрацию выходили все вместе. И поэтому они еще могли задумываться о том, что с людьми нужно поделиться информацией, что их стоит уберечь, эвакуировать, что нужно вывезти не только своих детей.

«Но Путин и его приближенные так далеко от людишек, которыми управляют и над которыми сыто глумятся, что даже не могут ни о чем таком помыслить. Какая-то авария, какие-то жертвы, какая-то радиация. И где – в дыре, о которой никто в Москве не помнит и не знает», – подчеркивает Портников.

«Это пусть Трамп пишет твиты о Северодвинске и утверждает, что хорошо информирован. Путин тоже хорошо информирован. Просто ему не очень интересна вся эта информация. Ему интересно съездить в Севастополь, опуститься на колено перед девочкой-балериной и сказать ей «мадемуазель», пусть все ахают и восхищаются. А радиация может и подождать», – резюмирует он.

Автор Виталий Портников
Источник Обозреватель
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