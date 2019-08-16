Пляски вокруг «мирного атома». Российские «эксперты» подтвердят надежность АЭС в Беларуси

В принципе, глядя на всю технологию производства, которая в России скатывается до уровня средневековых первооткрывателей чудес света, причем, что в авиастроении, кораблестроении и тем более АЭС, разумному человеку должно становится все больше страшно за будущее планеты, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

Ведь дело не в том, что Россия это агрессивная и непредсказуемая ядерная держава. А в том, что она перестает понимать, как пользоваться этим ядерным статусом и деградация страны и технологических процессов как раз и может привести к катастрофе, а вовсе не безумный пуск сотен МБР во славу седовласого диктатора.

«И честно, я бы посоветовал нашим соседям беларусам еще раз присмотреться к строительству россиянами АЭС в Беларуси с учетом полнейшей деградации технического и промышленного потенциала в этой отрасли. Если происходят взрывы суперсекретных мини-реакторов военного назначения, которые обслуживали лучшие атомщики России, то представьте, кто занимается установкой реактора в Беларуси, который, кстати, даже умудрились уронить», – пишет военно-политический обозреватель.

О проблемах в атомной отрасли РФ Коваленко неоднократно писал и как в воду глядел.

«Буквально на этой неделе в статье «Мирный атом РФ – угроза всему миру» я рассуждая на тему опасности не столько ядерного оружия РФ, сколько ее проектов в ядерной энергетике, упомянув, в частности, строительство ряда АЭС с нарушением множества норм, как пришла весточка из Беларуси», – пишет военно-политический обозреватель.

Но для начала отметим что же, похоже, Российская Федерация таки получила свой локальный «Чернобыль», хотя всячески старается это скрыть и рассказывает нафталиновые истории со времен глухого совка о «пределах нормы». Как вы уже поняли, речь идет об Архангельском, назовем его так, инциденте.

В частности, Росгидромет продолжает отчитываться о многократном превышении уровня радиации после взрыва некоего «специзделия» в районе Северодвинска.

Конечно, жители близлежащих территорий эту норму, как и жители задымленной Сибири, почувствуют буквально через полгода в нарастающей геометрической прогрессии болезней связанных с щетовидкой и органами дыхания, а так же волной онкологии. Но все это будет потом, а пока, да, все в пределах нормы…

Но, говорить о ценности человеческой жизни в России, честно говоря, и вправду – моветон. Сакраментальное «бабы еще нарожают» здесь актуально из века в век. С другой стороны, стоит отметить, что со своими ядерными проектами РФ навязывается многим странам мира, в том числе и соседствующим с Украиной.

Так, стало известно, что на БелАЭС, которую Коваленко упоминает как потенциально опасный объект, начала работу международная экологическая комиссия. Казалось бы, вполне своевременный старт работы экспертов на данном объекте, особенно после того, как 14 августа обеспокоенность по поводу этой станции высказали президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Ангела Меркель.

«В частности, президент Литвы Гитанас Науседа, в ход встречи с канцлером Германии отметил, что станция БелАЭС строящаяся в Островце, в 50 километрах от Вильнюса, имеет множество нарушений требований безопасности. Ангела Меркель своего литовского коллегу по этому вопросу полностью поддержала», – отмечает Коваленко.

Что же, станция, о которой все говорят не в особо радужном контексте, попала под проверку целого ряда организаций, которые проведут пробы воздуха и воды, почвы, донных отложений и растительности. Можно не беспокоиться? А вот как бы и не так! Причем можно не только беспокоится, но и начинать паниковать.

«Дело в том, что в состав экспертной комиссии вошли, внимание, представители исключительно российских организаций, которых, почему-то, условно назвали международными», – подчеркнул Коваленко.

Тут и «Зеленый крест», основанный в 1993 году Михаилом Горбачевым, но так и не добившийся на международной арене популярности и серьезного влияния, а в 2017-м и вовсе переживший «рейдерский захват». В списке так же присутствует так называемое агентство экологической безопасности «Альфа-Х91» из Екатеринбурга и научно-просветительская организация «Энергия и Экология» из Снежинска, Челябинской области.

«Собственно, отличная международная команда, которая призвана дать исчерпывающее и непредвзятое заключение по Беларуской АЭС. Не Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а вот именно вот эти вот уважаемые эксперты из Снежинска…», – подчеркивает Коваленко.

«Что же, похоже, опасения президента Латвии и канцлера Германии не беспочвенные. Ведь «работой» подобного рода карманной комиссией попытаются скрыть проблемы на БелАЭС. Проблемы, которые могут вылиться во вторую Чернобыльскую катастрофу. Причем это касается не только БелАЭС», – добавляет он.

Помимо Беларуской АЭС, привлекшей к себе внимание и тем, что в сеть попали фото реактора прибывшего на станцию с повреждениями корпуса (вмятинами и грязью), о себе напомнили и другие атомные объекты, строящиеся россиянами.

«Я имею ввиду Курскую АЭС-2, которую строят с игнорированием всех норм безопасности и с применением несертифицированного оборудования и инструментов, а так же турецкую АЭС «Акую», фундамент которой специалистам «Росатома» уже дважды пришлось перезаливать из-за постоянно возникающих трещин», – подчеркнул Коваленко.

«А потому интересно, на АЭС «Акую» тоже пришлет к сдаче специалистов из Снежинска?», – резюмирует он.