Сделали былью то ли Кафку, то ли Оруэлла. В России новые ограничения для иностранных ученных

Российских ученых в очередной раз всколыхнул подписанный еще в феврале, но рассылаемый только сейчас приказ министра науки РФ Михаила Котюкова «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации», пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

В соответствии с этим приказом, руководитель организации, принимающей иностранцев, должен сообщить Минобрнауки цель визита, место и время встречи не позднее чем за пять дней, а также предоставить сканы паспортов иностранцев. Оказавшись внутри научного учреждения, зарубежцы должны перемещаться исключительно в сопровождении ответственного за встречу работника.

Все российские участники встречи должны быть внесены в список и утверждены руководителем, их должно быть не менее двух человек. Встречаться с иностранцами как в рабочее, так и в нерабочее время за пределами организаций можно только с разрешения руководителя.

Иностранцы могут использовать технические средства обработки и накопления информации, включая телефоны, калькуляторы, бинокли и часы, «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ». После встречи руководитель организации должен направить в министерство отчет о ней, заверенный круглой печатью.

Перед нами продукт того, что Достоевский называл «административным восторгом», в его незамутненном, первозданном идиотизме. Однако еще более впечатляют разъяснения Минобрнауки (мы вам не прачечная, разумеется) относительно целей приказа.

Оказывается, документ сей имеет целью вовсе не организацию системы унизительной слежки за российскими учеными, а «учет показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Наука». И вообще приказ носит, оказывается, «рекомендательный характер».

Потом, правда, чиновники не выдержали и добавили, что российские ученые за рубежом тоже сталкиваются с ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств. В результате осталось загадкой, написан ли «рекомендательный» приказ с целью учета или все-таки ответного «ограничения и ужесточения».

К тому же весьма любопытно, как требование встречаться с коллегами исключительно при свидетелях способствует «учету показателей». Скорее уж совсем другому «учету», точнее «стуку».