Отголоски войны ФСБ с ГР: Медведчук идет в наступление на Суркова

Медиа империя Виктора Медведчука внезапно стала топить в своем эфире помощника президента РФ Владислава Суркова. Или не внезапно, а все по плану?

Итак, что называется, дождались. Дождались того момента когда проект ФСБ, курируемый трио Бабич-Козак-Беседа, принялся «топить» куратора оккупированного Донбасса от ГРУ. Если кто за 6 лет войны с Россией еще не понял о чем речь, то я объясняю более прозрачно, Виктор Медведчук пошел в наступление на Владислава Суркова, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Ну, как пошел в наступление, скажем так – ведется проверка боем. А именно, медиаресурсы Медведчука неожиданно стали в своих репортажах и выпусках упоминать помощника президента РФ, причем не в лучшем свете, акцентируя на том, что за 6 лет войны он для «многострадального Донбасса» так и не смог добиться каких либо улучшений, а на переговорном плацдарме и вовсе, фиаско за фиаско», – пишет военно-политический обозреватель.

Разумеется, пока это, как я и сказал, «проверка боем» и критика Суркова достаточно щадящая. Но учитывая охват и ментальность аудитории медиаимперии Медведчука, не трудно догадаться, что демонизация Владислава Суркова будет расти в геометрической прогрессии так, что к следующему визиту в Кремль Медведчук без стеснения предложит заменить в переговорном процессе Суркова собой любимым.

«В принципе, такой расклад вполне попадает под концепцию вытеснения ГРУ не просто из оккупированного Донбасса, но и из всех переговорных, политических процессов связанных с оккупированными территориями. При этом, демонизируя образ Суркова, в медиапространстве будет создана своеобразная альтернатива в лице Медведчука, которая не только пройдет одобрение в Кремле (сомнений даже быть не может), но и будет навязана Киеву», – подчеркивает Коваленко.

Что интересно, в концепции навязывания будут задействованы и международные ресурсы, в частности партнеры Украины из Европы. Как в данном контексте не вспомнить оплаченный Кремлем через Медведчука итальянский кинофестиваль Taormina Film Fest, ставший площадкой для кремлевской пропаганды в виде фильма Оливера Стоуна снятого про войну в Украине, со слов… Виктора Медведчука.

«А потому, эта «проверка боем» на самом деле является частью более масштабного плана по выдавливанию шефства ГРУ над Донбассом, отстранения Владислава Суркова от вопросов по Украине, навязывания Украине Медведчука как «незаменимой фигуры» в переговорном процессе и последующей реализации ряда проектов ФСБ внутри Украины», – отмечает Коваленко.

И в данном контексте мне крайне интересно, каков же будет ответ ГРУ? Будут и дальше сидеть и молча наблюдать за тем, как ФСБ их выдавливает по всем фронтам, с периодичной ликвидацией неугодных персон.

«К слову сказать, к числу таковых «неугодных», с учетом подобных тенденций, скоро может присоединиться и сам Владислав Сурков», – резюмирует Коваленко.