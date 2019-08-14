Отчет российского резидента перед кремлевским центром. Контекст встречи Венедиктова с Песковым

По приезду из Киева в Москву, Алексей Венедиктов тут же помчался отчитываться «начальству» о своем провале.

После поездки в Киев главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был замечен в Москве в компании Дмитрия Пескова, пресс-секретаря нацлидера России Владимира Путина. Скриншот фотографии встречи «главного российского медиа-либерала» и «говорящей головы» в Instagram с комментариями автора опубликовала редакция портала Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец», а военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко прокомментировал это событие новом выпуске «Злое-ТВ».

«Итак, не успел выдающийся и не имеющий аналогов в мире российский либерал и борец за свободу слова Алексей Венедиктов вернуться из Украины в Россию, как его тут же вызвали «на ковер». Ну ,как «на ковер», точнее к переходу на Арбате в Москве», – рассказывает Коваленко.

«Так, сегодня Алексея Венедиктов, как я уже сказал, сразу по прибытию из Киева, застали на Арбате беседующим с, ни много ни мало, а Дмитрием Песковым – пресс-секретарем Кремля», – добавил он.

О чем передовик российского либерализма говорил с Пексовым, мы, конечно же, можем только догадываться, но, что-то мне подсказывает, что этот разговор касался не столько погоды, сколько провала Венедиктова в Киеве, где ему так и не удалось открыть филиал «Эхо Москвы».

«Собственно, как говорится, без комментариев», – резюмирует Коваленко.