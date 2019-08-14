Российская жажда в Крыму. Как засуха заставляет оккупантов идти на поклон к Киеву

В письме Владимиру Зеленскому он попросил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Мол, люди страдают и вообще такой шаг станет началом возобновления крымско-украинской дружбы, пишет Лариса Волошина на страницах «Фокуса».

Для пущей убедительности в Крыму был собран митинг, организатором которого был Мешков и группа активистов. Тогда крымские власти утверждали, что воды на полуострове достаточно.

По их словам, обращение Мешкова – это личная инициатива частных лиц. Следующим сигналом стало недавнее сообщение агентства «ТАСС». В нем говорится, что оккупационные власти Крыма «намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров днепровской воды».

Вот так вот сложно и громоздко нас уведомили, что правительство РФ рекомендовало «главе» Крыма Аксенову обратиться к правительству РФ, чтобы то поговорило с Украиной. На первый взгляд может показаться, что нехватка воды, а также глухота Киева к просьбам маргинала Мешкова, вынудили «официальные лица» вступить в игру и признать проблему. Но, не спешите радоваться.

Ни о каком осознании последствий оккупации речь на самом деле не идет. Россия пытается принудить Украину к легализации аннексии.

Причем Киеву предлагается покаяться и просто удовлетворить аппетиты агрессора.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», – сказал зампредседателя Совета министров – «постоянный представитель Крыма при президенте РФ» Георгий Мурадов.

Российский чиновник пытается аннексировать «российские» воды Днепра, отделив их от украинских. Провести референдум суверенных ручьев и болот на тему: «Днепрнаш»?

Конечно же российские претензии на днепровскую воду столь же ничтожны, как и все остальное. Украина не перекрывала Днепр хотя бы потому, что река никогда не текла по территории полуострова. К тому же пресной воды для нужд населения в Крыму вполне хватает. Борьба за воду затеяна оккупантами совсем по другим причинам.

Во-первых, она нужна для промышленности и военных баз, которых вдоль русла канала выросло великое множество.

А во-вторых, российско-украинский договор о поставке воды на оккупированную украинскую территорию означал бы, что Украина признает за Россией право на Крым.

В юриспруденции есть такая категория, как «легализации действием». Это именно то, чего добивается Россия, втягивая Украину в переговоры по воде.

Если Украина согласится возобновить поставки, тогда в официальных документах будет написано «Республика Крым, Российская Федерация». И все это будет скреплено украинскими печатями и уплаченными суммами.

Инициировать переговорный процесс по Крыму, конечно, необходимо. Но не раньше, чем Россия признает факт оккупации.

Признание Москвой факта оккупации означала бы уважение не только к украинскому правовому полю, но и нормам международного права. Такой шаг предполагает допуск на территорию мониторинговых миссий, независимых журналистов и правозащитников.

Все эти меры могли бы облегчить жизнь людей. Вот только оккупантов на самом деле не интересуют обычные крымчане. Единственное, что она может им предложить – это «денег нет, но вы держитесь».

Но вступив (гипотетически) в переговоры с Украиной по Крыму, Кремлю де-факто придется признать его оккупацию. А значит – и признать те методы, которыми Россия принуждает его жителей к покорности. И как Россия будет пытаться сохранить такой вот водный баланс в Крыму остается только догадываться.

Воду по энергопроводу или Крымскому мосту на оккупированный полуостров не перебросишь…