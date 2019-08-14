«Поднагадить Путину в тапки». Можно ли давать россиянам украинское гражданство?

Бабченко не будет подаваться на украинское гражданство по новому упрощенному указу. Именно поэтому – Бабченко не хочет оформлять гражданство по отдельному указу.

Как известно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства иностранным добровольцам и российским беженцам подвергшимся преследованию в России. Журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook прокомментировал опубликованный указ.

«Давайте сразу отвечу на все вопросы по поводу гражданства», – пишет журналист.

«Нет, я не буду подаваться на украинское гражданство по новому упрощенному указу. Именно поэтому – я не хочу никаким отдельным указом. Я украинец, дед у меня родом из-под Геническа, я имею право на гражданство по закону в общем порядке, вот в общем порядке и буду делать», – подчеркнул Бабченко.

Петр Порошенко предлагал Аркадию Бабченко помощь в получении гражданства. Журналист не воспользовался этой возможностью тогда. Не собирается использовать эту возможность и теперь.

«Потому что я не хочу ничего получать в обход кассы. Есть общая очередь, есть закон – вот в общей очереди и буду стоять. Есть закон, я под него подпадаю, обязаны – выполняйте. Но впереди всех к окошечку кассы не полезу. Есть люди, которые для Украины сделали намного больше, чем я», – подчеркнул журналист.

Что касается самого указа. Он состоит из двух пунктов:

Первый – упрощение получения гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

«Это логично. И правильно. Если человек воевал, волонтерил, собирал деньги, закупал, пересылал, помогал – я не вижу проблем. Вика Ивлева, Алиса Ганиева, те немногие люди, которые годами требуют освобождения политзаключенных, Сенцова, крымских татар, годами выходят за них в одиночные пикеты, садятся, получают штрафы и сроки, те люди, которые собирают помощь и отвозят её морякам в Лефортово – тут, я думаю, вопросов нет. Борис Стомахин, который семь лет сидит в том числе и за свою украинскую позицию – вопросов нет. Тех, кто пять лет волонтерит в самой Украине, не имея уже никакой возможности вернуться ни в Беларусь, ни в Россию – вопросов нет. Адвокатов моряков. Адвокатов крымских татар. Здесь вопросов нет», – отмечает Бабченко.

Но что касается россиян, подвергшихся политическим преследованиям.

«Есть институт политического убежища. Статус беженца. Они полностью перекрывают потребности предоставления убежища преследуемым по политическим мотивам», – пишет журналист.

«Но при чем тут гражданство? И, самое главное – подвергшимся преследованиям в какой период?», – подчеркнул Бабченко.

Потому что человек, который пять лет преотлично жил в Москве «вне политики», а потом вдруг проснулся, под лозунгом Любови Соболь «мы не «оранжевая чума» вышел на проспект Сахарова строить Рейх без коррупции, сорвал украинский флаг, получил пятнадцать суток – он тоже подвергся политическим преследованиям. Вот он точно должен стать гражданином Украины?

«Имперец Вячеслав Мальцев, который «Артподготовка» и который в 2014 орал «Крымнаш, мочи бандер!», а потом подвергся политическим преследованиям – вот он по этому указу теперь будет иметь право на упрощенное получение украинского гражданства. Даже свинченная на камеру тётка-единороска теперь тоже может претендовать на украинское гражданство», – отмечает Бабченко.

«А не слишком ли жирно, друзья?», – задал он вопрос.

Вы этим указом на одну доску ставите людей, которые реально пахали, помогали, сидели, рисковали сесть или быть убитыми – и людей, которые в кокошнике орали «Ра-си-я, Ра-си-я, оле-оле-оле», а потом получили пятнадцать суток.

«Тех, кто все эти годы действительно помогал Украине, боролся против войны и оккупации, в России и так уж остались единицы. Их выдавили, они вынуждены были бежать, уехали, эмигрировали, сели», – отмечает Бабченко.

«И вот вы издаете указ, в котором уравниваете тех, кто реально противостоял оккупации Украины, и тех, кто… Да вообще не пойми кто. Зачем?», – подчеркнул он.

Для тех отдельных случаев, которые Бабченко описал выше – и существует институт выдачи гражданства президентом Украины. Этих случаев не так уж и много. Их все можно решить отдельным порядком после рассмотрения каждой кандидатуры и проверки СБУ.

Давайте сразу отвечу на все вопросы по поводу гражданства. Нет, я не буду подаваться на украинское гражданство по… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Dinsdag 13 augustus 2019

«Меня вот СБУ проверяла, когда я подавался на посвидку. Я не вижу в этом никаких проблем. Не сахарный, не растаю», – подчеркнул Бабченко.

Так вот, выдача гражданства в этих отдельных случаях – это ваша работа, Владимир Александрович. А уравнять всех скопом и всем скопом выдавать украинское гражданство, чтобы только «поднагадить Путину в тапки»…

«Вы тем самым нивелируете гражданство своей страны. Нивелируете смерти тех, кто погибал за свободу и независимость своей страны. Вы ставите их в один ряд с тем же Вячеславом Мальцевым. Вы понимаете это?», – особо подчеркнул Бабченко.

«Я пока с посвидкой поживу», – резюмирует он.