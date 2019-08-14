Игры с гражданством. Почему Зеленский совершает ошибку раздавая гражданство россиянам?

Если президент не оправдал надежд избирателя – его можно переизбрать. Но если народ не оправдал надежд президента, может ли он сменить его на другой народ?

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым упрощает получение гражданства Украины отдельными категориями граждан Российской Федерации. Речь об оппозиционерах, добровольцах, воевавших в АТО, и тех, кто представляет для Украины особый интерес, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Такой себе ответ на раздачу российских паспортов в ОРДЛО и своеобразный троллинг Кремля на фоне массовых протестов в Москве и задержаний их участников. Тем не менее общественность тут же заподозрила неладное.

Ведь в России преследованию подвергаются совершенно разные лица. От Новодворской и Немцова до Навального с его крымским бутербродом и Лимонова с публичными украинофобскими истериками. Так будет ли в Украине ротация «неэлит»? Давайте разберемся.

Указ освобождает искателей украинского гражданства от необходимости обязательного обращения в органы власти РФ с уведомлением о выходе из гражданства РФ. Для многих воинов АТО и друзей Украины это несколько упрощает ситуацию.

Однако получается так, что своим указом президент Зеленский ввел двойное российско-украинское гражданство? Во время войны с Россией…

Ну и второй вопрос: почему гражданство, а не вид на жительство, или политическое убежище? Надо помнить, что в случае упрощенного гражданства речь идет не просто о беженцах. Это избиратели. Защитники указа утверждают, что желающих стать гражданами Украины среди россиян немного.

Поэтому они не могут существенно изменить электоральный ландшафт. Сколько обученных диверсантов нужно, чтобы вкрутить лампочку Ильича и начать «русскую весну»? По словам Игоря Стрелкова-Гиркина – тоже оппозиционера, нещадно критикующего путинский режим за излишнюю мягкость к врагу, – не больше сотни.

Стрелков, Безлер и прочие въехали в Украину незадолго до начала оккупации и продолжили спокойно выстраивать диверсионные сети в Крыму и на Донбассе за российские деньги.

Люди со статусом политических беженцев в данной ситуации намного менее опасны. Ведь если человек, утверждающий о политическом преследовании, продолжает спокойно ездить в Москву, владеет российским бизнесом и беспрепятственно переводит деньги в Украину – значит, ему на самом деле ничего не угрожает. Такой человек должен быть проверен, лишен статуса и выдворен из Украины.

С усилением деградации России людей, недовольных властью, там будет все больше. Если Украина не поставит фильтры, она рискует превратиться в филиал «русского мира». Без Путина, но с «крымнашистами» и свидетелями имперского величия.

В заключение хочется напомнить опыт Эстонии. В силу усиленного заселения территории этой оккупированной страны «настоящими советскими гражданами», которые должны были разбавить националистический автохтонный элемент, на момент обретения независимости Эстония столкнулась с огромной проблемой. Тех, кто не признавал ее государственности, не хотел знать ее язык и не уважал ее культуру и историю, было 40% населения.

За четверть века нахождения в Евросоюзе и НАТО мало что изменилось. Благо эти люди не голосуют. Иначе бы не было уже никакой Эстонии. Именно с помощью пятой колонны в 2007 г. России удалось устроить провокации в Таллине из-за переноса памятника Неизвестному солдату. Может быть, Украине лучше подумать об институте «неграждан»?

Игры с гражданством могут существенно ослабить Украины. Президент Зеленский должен это понимать. Когда Путин раздает паспорта украинским гражданам, он старается связать их с чужой враждебной страной. Для чего упрощать получение гражданства на законодательном уровне, если речь идет о нескольких сотнях человек? Вот и подпишите указ, предоставив патриотам поименное гражданство.

Зачем создавать указ? Разве только для того, чтобы под его действие попали тысячи, десятки тысяч. Почему в указе не сказано об обязательном экзамене на знание языка и истории Украины? Об уважении к государству и его символам? Еще один вопрос – безопасность. Казалось бы, что могут сделать несколько сот переселенцев из России? Здесь мне вспоминается февральский вечер 2014 г. Севастополь.

В военную комендатуру Черноморского флота РФ стоит огромная очередь, состоящая из мужчин всех возрастов, одетых в гражданское. Это военные пенсионеры, поселившиеся в городе после ухода на заслуженную пенсию, российские дачники и отставные силовики, многие годы проживающие в украинском Крыму.

Некоторые из них обзавелись украинским гражданством, но большинство нет. В последующие дни они станут ядром «Самообороны Крыма» и направятся на захват украинских частей, преследование активистов, похищения и убийства.

Что могут сделать несколько сотен натурализованных агентов, которые выпали из поля зрения спецслужб? Многое. Особенно если в регионе уже имеются созданные диверсионные сети, а местная власть заранее сформировала и вооружила отряды готовых на все маргиналов.