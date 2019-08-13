Кремлевский комитет в Верховной Раде. Новые инициативы Медведчука по вопросу Донбасса

В партии Бойко-Медведчука предложили создать в Раде два новых комитета – по решению проблем Донбасса и по вопросам семьи, молодежи и спорта, увеличив общее число комитетов до 22. Кроме того, в партии считают, что ее представители должны возглавить три комитета, которые традиционно предлагаются оппозиции, а именно по свободе слова, регламенту и защите прав человека, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Такие широкие притязания у Медведчука аргументировали формулой распределения должностей в комитетах пропорционально количеству депутатов во фракциях. Всего депутатов в новой Раде 424.

С учетом запланированного «Слугой народа» сокращения комитетов и при условии создания двух новых их будет 22 плюс комиссия по приватизации, то есть всего 23. Если применять такой подход, президентской партии якобы полагается 14 позиций глав, заместителей или секретарей комитетов, а «Оппозиционной платформе» как самой многочисленной оппозиционной фракции – три соответствующих должности. Всем остальным фракциям и внефракционным должно достаться по одному месту в руководстве комитетов.

На самом деле речь, конечно, не столько о формуле, которую придумали в «ОПЗЖ», и даже не требовании отдать оппозиции регламентный комитет, а также комитеты по свободе слова и правам человека, и даже не в требовании обеспечить для оппозиции контроль над госбюджетом. По сути, главной темой сообщения партии стало создание комитета по «решению проблем Донбасса», в кресле главы которого партийцы Медведчука, естественно, хотят видеть своего человека.

В принципе, не составит никакого труда догадаться, зачем «Оппоплатформе» понадобился специальный комитет по Донбассу. Как известно, в программе партии ключевое место занимает предложение начать прямые переговоры «со всеми сторонами конфликта» на Донбассе, что на практике означает признание Киевом террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» и непризнание России как страны-агрессора.

Медведчук как раз активно занимается претворением этого «мирного плана» в жизнь, вместе с Бойко совершая вояжи в Россию, рекламируя свой план реинтеграции Донбасса в качестве «федеративного новообразования», на который якобы дали добро в Кремле, Донецке и Луганске, дело за малым – склонить к такому варианту мира Киев.

Свой мирный план якобы имеется и у президентской команды, о чем на днях упомянул секретарь СНБО Александр Данилюк, впрочем, без малейших подробностей. В какой-то мере история с мирными инициативами Зеленского напоминает историю с загадочным «планом Гриценко», который якобы даже читали в Кремле, но в Украине так никто в глаза и не видел. То есть, кроме эфемерного плана, о котором ничего не известно, главе государства по сути нечего показать по теме мира на Донбассе.

Учитывая этого, в «Слуге народа» теоретически могут и согласиться на создание отдельного комитета, попробовав представить это как свою заслугу и не до конца понимая опасность воплощения идеи Медведчука. Тем более, что с точки зрения бюрократической логики, создание некой новой структуры под актуальную проблемы, выглядит вполне здраво.

При этом, предлагая создать «комитет по Донбассу», у Медведчука ничего, разумеется, не теряют. Если власть проигнорирует эту идею, можно повторять старую мантру о том, что никто не хочет слушать Донбасс. Если же пожелание ОПЗЖ в том или ином виде будет выполнено, это откроет для людей Медведчука несколько новых возможностей.

В первую очередь комитет по Донбассу может быть еще одной площадкой для пиара политической силы Медведчука и ретрансляции кремлевских месседжей. Кто бы не возглавлял такой комитет, в него трудно будет не включить никого из «ОПЗЖ», а значит на всех заседаниях голос России будет звучать и ретранслироваться, в том числе и в прямом эфире.

Во-вторых, в случае создания комитета по Донбассу, именно через этот орган должны будут проходить все возможные законопроекты, так или иначе касающиеся тем войны на Донбассе, реинтеграции региона в Украину, восстановления его инфраструктуры и т.п.

Лично для Медведчука быть главой комитета слишком мелко, но протолкнуть на одну из руководящих должностей представителя «партии юго-востока» вполне возможно, но даже если и это не удастся, то хватит и просто широкого представительства ОПЗЖ. К слову формально на главенство в новом комитете в ОПЗЖ пока даже не претендуют.

Ведь комитет при любом руководстве может стать удобным инструменом не только для пиара пророссийских настроений, но и для блокирования или торможения тех или иных не устраивающих Кремль законопроектов. Сделать это можно будет как путем сколачивания ситуативного большинства (благо, «ватников» вроде Макса Бужанского в «Слуге народа» хватает), так и путем срыва заседаний например.

Таким образом, пока в команде президента Зеленского много, но абстрактно говорят о необходимости мира, а также о неком плане, который вроде как есть, но его никому не покажут, Медведчук предлагает не только конкретный план достижения мира, который по сути есть планом капитуляции, но и инструменты для реализации этого плана. И если так пойдет и дальше, Зеленский рискует достаточно быстро потерять весь тот пророссийский электорат, который он отобрал у бывшей Партии регионов.