Накануне схватки в волчьей стаи. Как российская элита готовится рвать страну на куски

Жестокость разгона последних выступлений оппозиции в Москве не в последнюю очередь связана с обострением, в условиях самых худших экономических показателей с момента шока 2014-2015 гг., борьбы группировок российской клептократии за ресурсы.

Причем эту схватку можно определить как соперничество ошметков старой ельцинской и путинской олигархии с клептократами из государственных ведомств и выползшими на свет выходцами из криминальных низов, по сути «какистократией», грядущей «властью худших».

Ельцинский сценарий

Пресловутый «трансферт» власти, о котором прожужжали все уши (в особенности друг другу) якобы обладающие доступом к внутренней информации политтехнологи, начинает подозрительно напоминать тот период, из которого в российскую верхушку вынырнул сам Владимир Путин. Период, когда ради сохранения своей власти Борис Ельцин (1996-1999 гг.) буквально за гроши раздал олигархам крупнейшие советские предприятия.

Однако нынешняя ситуация выглядит куда хуже – по сути Кремль начал раздачу в феодальное владение целых регионов, групп регионов, отраслей и государственных функций группировкам сложной природы, в которой причудливо переплетаются сегменты российских ТНК, кланы силовиков и уголовные элементы.

Так, одним из претендентов на губернаторское кресло в частично затопленной, а частично подгорающей Иркутской области является некий Сергей Сокол, ставленник «Ростеха», многолетний сотрудник и советник Сергея Чемезова. Государственный менеджер-миллиардер Чемезов, между прочим, и сам уроженец многострадального региона, коллега Владимира Путина по дрезденской резидентуре КГБ, в 1988-1996 гг. возглавлявший внешнеторговое объединение «Совинтерспорт». Отметим – 1996 г., в который Ельцин правдами и неправдами переизбрался на второй срок, сидя на плечах «нового капитала».

Именно тогда Чемезов появился в Кремле на должности заместителя начальника (то есть Путина) контрольного управления, затем начальника управления внешнеэкономических связей администрации президента Ельцина. Затем «Рособоронэкспорт», «Ростехнологии», «Ростех» – это все одна и та же структура.

Теперь вот ей нужен свой регион (надо сказать – выглядит скромно), в частности и потому, что кушать хочется всем – уже весь деловой мир посмеялся над сначала введенным, а потом обставленным исключениями «мораторием» Путина на бюджетную поддержку корпораций.

Похоже, это был просто обманный маневр, направленный на то, чтобы уберечь правящий класс от очередных санкций. Но льготы от казны уже получила «Роснефть» Игоря Сечина. Льгот просит «Газпромнефть» Алексея Миллера. «Сбербанк» Германа Грефа намекает на необходимость спасения своего Антипинского НПЗ за средства бюджета. «Новатэк» богатейшего россиянина Леонида Михельсона добивается исключений для своих газовозов. Кроме того, льготы требуются истощающимся месторождениям в Западной Сибири.

Все это указывает на стремительно сжимающуюся, подобно шагреневой коже, кормовую базу российской правящей верхушки. Каковая верхушка уже не против брать если не деньгами, то отраслями, придворным откупом и вотчинами в самом прямом смысле слова.

Так, семьи Чемезова и Патрушева бодаются за распространение скоростного интернета, в то же время кланы Патрушева (чей сын возглавил министерство аграрной политики, заставив потесниться клан Медведевых-Линник) и того же Медведева поддерживают непотопляемого Дмитрия Рогозина в борьбе с Чемезовым за мусорный бизнес (видимо, в космических прожектах Дмитрий Олегович наконец разочаровался).

Рядом хозяин «Национальной медиагруппы», откормившей стаю кремлевских пропагандистов, один из учредителей дачного кооператива «Озеро» и почетный консул Таиланда в Петербурге Юрий Ковальчук сооружает альянс с Алексеем Мордашовым, контролирующим не только «Северсталь», «Силовые машины» и немецкую туристическую группу TUI, но и Вологодскую область.

К своей Вологодчине попавший под санкции олигарх намерен теперь присоединить Архангельскую область. И то дело – скоро в нее начнут свозить мусор со всей РФ, а может быть, и Европы, окончательно выдавив недовольное местное население в леса.

Кроме того, когда-то хотевший купить «Арселор», а через него и украинскую «Криворожсталь» Мордашов может готовиться к «выходу в кэш», причем вместе с кланом Дмитрия Медведева (этот любитель уточек контролирует крупнейшую целлюлозную компанию РФ, один из ключевых комбинатов которой находится в Архангельской обл.).

Это расширение удела происходит на фоне ожидаемого крупнейшего передела лесного рынка России, в котором Мордашов, видимо, сыграет главную роль. Впрочем, аборигены довольно устойчивы – их предки видели еще псов-рыцарей, которых подозрительно напоминают московские «космонавты»-омоновцы.

Но в случае успешной кампании по захвату лесопромышленных активов Поморья Мордашов расставит своих родственников и протеже на руководящие должности – в самом Архангельске говорят даже о том, что в будущем один из его сыновей вполне может занять кресло губернатора.

Взамен Юрию Ковальчуку хотелось бы, чтобы ФСБ отстала от его клиента, мракобеса Владимира Мединского, уже семь лет возглавляющего минкульт и завязшего в так называемом «деле реставраторов». В рамках скандального расследования то садится, то выходит весь верхний уровень этого идеологического ведомства, причем под новую волну попадают люди, близкие к руководителю РПЦ Кириллу-Владимиру Гундяеву, а это делает аферу пикантной, поскольку грызня между Кириллом и путинским духовником – митрополитом Тихоном (Шевкуновым) начала проявляться на публике.

Зверствуют и системные либералы. Герман Греф и первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко добивают «Яндекс», выдавливая его основателя, с недавнего времени мальтийского гражданина Аркадия Воложа, с целью создания под контролем «Сбербанка» цифровой империи, которая будет функционировать в координатах законов, обеспечивающих огосударствление «Яндекса». Россиян планируют последовательно чипировать, невзирая на лицемерные вздохи РПЦ.

Удельные усобицы

Впрочем, у нее тоже появилась надежда – на горизонте вновь появился резидент Германии (или в Германии), отец гражданина Великобритании, крупный богомолец Владимир Якунин. Видимо, время опалы близится к завершению – стареющий Путин соскучился по давнему товарищу, уже несколько лет вместо распила РЖД (сегодня российскую колею осваивает еще один пострадавший от санкций клан – Ротенберги, представленные подгруппой Белозерова) смывающему свой оффшорный позор работой по коррумпированию германской верхушки.

Этим он приглянулся клану Ковальчуков, которые намерены согнать Ротенбергов с железной дороги в альянсе с жаждущим отомстить этим путинским спортсменам Якуниным. Его инсайдеры, крепкие связи с берлинскими и парижскими элитами, а также роман с РПЦ Ковальчукам будут очень кстати.

Мор на пастбище российской ренты вынуждает придворных расставлять везде своих родственников, как вот Мордашов, или ближних бояр. Давно пора – например, правитель Северной Осетии Вячеслав Битаров решил, подобно нашему беглому экс-президенту Януковичу, сократить «элиту» вообще до двух человек – себя самого и собственного сына, контролирующих не только все предприятия региона, но и почти треть его земель.

При этом обнищавшее население взрывоопасной Осетии, рядом с которой Рамзан Кадыров невозбранно поглощает Ингушетию и засматривается на Дагестан, мигрирует двумя путями – вовне, нанимаясь на военные авантюры Пригожина и Шойгу, и вовнутрь, попадая в вихрь эпидемии наркомании.

Что-то похожее происходит и на стремительно теряющем население Дальнем Востоке – после электоральных бунтов на коленях местные и федеральные кланы лихорадочно делят власть. Так, семья сахалинских богачей Кожемяко пытается одновременно удержать Приморский край и Сахалин.

При этом на пост губернатора Камчатки планируют назначить человека профильного вице-премьера Юрия Трутнева, гендиректора «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонида Петухова. Выходца, заметим, из компании McKinsey и выпускника Гарварда.

Но это, вероятно, будет последний «молодой технократ» из кармана Сергея Кириенко. Ведь, судя по всему, к власти двигаются разнообразные жандармы, а если этого не произойдет, значит, Кремль махнул рукой на «кемские волости» и закат путинского царствования будет отмечен раздачей регионов в лен.

А вот у смотрящих на Запад представителей то ли пятой, то ли шестой колонны проблемы начали наслаиваться с обеих сторон. С одной стороны, Москва делает все, чтобы вернуть так называемых «лондонцев» к стремени, с другой – их деятельность в западных странах (равно как и их украинских коллег) вызывает все больше нежелательного внимания. Как в случае с Михаилом Фридманом, который, ранее отделавшись легким испугом от американцев, вновь попал в замес.

Совладельца «Альфа групп» подозревают в рейдерском захвате испанской технологической группы Zed WorldWide. Как пишут испанские СМИ, прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда, грозный борец с русской мафией, направил запрос о вызове Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний.

Неугомонный испанский прокурор обвиняет Фридмана в нелегальном поглощении предприятий. Как оказалось, в Испании даже закамуфлированное рейдерство может закончиться уголовным делом. Гринда считает, что Фридман как ключевой акционер и кредитор Zed провел серию маневров, чтобы добиться финансового удушения технологической компании, и впоследствии приобрести ее за «смешную цену», намного ниже рыночной. Для наших палестин – история банальная, но испанцев, которые все чаще сталкиваются с последствиями «бизнеса по-русски», она напрягла.

Любопытно, что обвинение основывает свой доклад на заявлениях исполнительного директора Антона Кудряшова, подчиненного Фридмана, перед властями США (!), а также на аудите, проведенном PriceWaterhouseCoopers в 2013 г. (несмотря на дружбу этой компании с большим бизнесом).

Письмо было направлено в суд 1 августа. По данным издания El Periódico, есть подозрения, что испанская компания, а точнее, одна из групп, акционером которой является Zed, могла выплатить деньги родственникам одного из членов правительства Владимира Путина (а это уже дело политическое).

В письме упоминается встреча между одним из людей Фридмана и сыном министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, чтобы поговорить о «компании, в которой у последнего были экономические интересы».

В Испании у Фридмана были или остаются большие планы: он является акционером местного ритейлера DIA. Весной этого года Еврокомиссия разрешила его структуре приобрести все 100% компании. В мае Фридман увеличил свой пакет в DIA с 29 до 70%.

Иными словами, уроженец Львова и, вероятно, британский гражданин, часть семьи которого при этом проживает в Германии, Михаил Маратович вознамерился стать еще и испанским олигархом, но что-то пошло не так. Видимо, в этой стране слишком много журналистов, социалистов и правдоискателей.

Тем не менее хозяевам «Альфы» рано или поздно придется окончательно выбрать сторону – несмотря на нежелание Трампа, санкции постепенно расширяются. А Путина нервирует вибрирующая лояльность этого непростого и мощного игрока (как-никак последний крупный частный банк), который почему-то не желает больше участвовать в традиционных российских игрищах, как-то, к примеру, схватка в грязи за бюджетные средства или раздаче «поместий» площадью в несколько европейских стран.

Тем более, если все прочие в этих игрищах участвуют, выделяя необходимые суммы на содержание опричнины, от души дубасящей москвичей, надеясь со временем переехать в их квартиры.