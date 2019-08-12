Наступление Венедиктова. Отчаянная интервенция прокремлевских сил в Украину

Разбор причин по которым Алексей Венедиктов так настырно хочет открыть филиал «Эхо Москвы» в Украине. В Украине начинает формироваться ячейка как явного пророссийского лоббизма, так и скрытого, засылаемого из Россия.

Что вынуждает Алексея Венедиктова настолько настырно лезть в медиа-пространство в Украине и станет ли последним либералом, пытающимся открыть свой филиал в нашей стране? https://uc.od.ua/columns/1533/1217617“>Ответы на эти и другие вопросы от военно-политического обозревателя «Одесского Курьера» Александра Коваленко в новом выпуске «Злое-ТВ».

«Итак, то чего я так долго ждал и, что таки произошло. Глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, а по совместительству ещё и премьер-министр РФ, поздравил украинского пророссийского политика Виктора Медведчука с «весомым результатом» на парламентских выборах в Украине», – рассказывает военно-политический обозреватель.

В том, что Медведчук человек Кремля мог сомневаться только глухо-слепо-немой, а потому, ожидаемый и вполне предсказуемый поздравительный финт лидеру партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь!» не так удивляет, как сама формулировка – «весомый результат». Ибо вот тут, Дмитрий Анатольевич, уж точно лукавит с учетом всех тех ресурсов, что были задействованы для продвижения Медведчука, но на выходе получились убогие 13%.

«Между тем, если Медведчук это явная пророссийская марионетка, к которой мы уже привыкли и не только знаем, что она их себя представляет, но и каких действий от неё ожидать, в Украину старательно принялись интегрировать такой патоген как либеральная мимикрия, в данном случае в лице Алексея Венедиктова».

Нахальная, настырная мимикрия, ломящаяся в дверь с пеной у рта, пытаясь разместить в нашей стране, так называемый, филиал «Эхо Москвы», буквально неудержима. Ему указывают на дверь, а он – нет, продолжает разбивать лоб, хамя и дерзя.

«О том, что Венедиктов давно уже дискредитировавшая себя личность, я писал не единожды и, история с таким агентом Кремля как Вышинский, лишний раз подтвердила эти мысли. Но, даже не о том стоит сказать, о чем писалось уже не единожды. О – другом», – подчеркивает Коваленко.

Посмотрите, какая прекрасная получается комбинация. В то время, как одного пророссийского деятеля поздравляют из Кремля, выдавая его, по сути, фиаско за «весомые результаты» и внушая его электорату откровенных русофилов надежду, другого к нам закидывают с явной установкой, пустить корни любой ценой, для удовлетворения потребностей псевдо-либеральных взглядов. Хоть на Крещатике ложись под кортеж Зеленского, но филиал должен быть открыт.

«Вот и получается, что в общей купе данных факторов, мы наблюдаем то, что называется двойные конвульсии с перспективой. Не получилось добиться сколь-нибудь значительных результатов на парламентских выборах. Не удалось обменять пленных моряков на преступника Вышинского. Да много чего не удалось. Остается только насадить любым путем информационный гнойник в виде филиала «Эхо Москвы», дабы компенсировать провал Медведчука и занять новую нишу», – отмечает Коваленко.

Да, гибридная интервенция в Украину принимает все более отчаянный характер. И это не может, в равной степени, как радовать, так и настораживать. Ведь в игру вступает либеральная гибридная агентура, на первый взгляд, отстаивающая идеалы демократии, а на деле, все так же пропахшая квашеной капустой из лубянковских подвалов.