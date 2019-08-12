Финальный аккорд миротворчества на Донбассе. Оккупанты укрепили свои позиции в ходе перемирия

Как и говорили и писали многие, россияне и коллаборанты понимают только язык силы, и поэтому такое украинское «миротворчество» они ответили только усилением своих позиций и обстрелами на всех направлениях. 6 августа под Павлополем погибли четверо морпехов, и вот в субботу 10 августа – младший лейтенант Национальной гвардии Украины под Новолуганским, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Обстоятельства гибели бойцов в обеих случаях вызывают вопросы и поныне. Несмотря на заявленные пресс-службой действия диверсионной группы и обстрел из РПГ с накрученной 82-мм миной под Павлополем, это не очень вяжется с самой методикой действий диверсантов. Для которых главное мобильность и оружие минимальной массы. А такой эрзац уж точно не входит в арсенал диверсантов.

Во втором случае информации мало, но до сегодня из Национальной гвардии на «нуле» был только полк «Азов», все остальные стояли во второй или даже третьей линии обороны на Донбассе. То есть либо НГУ уже стали ставить наравне с ВСУ, либо погибший из состава спецподразделения и выполнял определенные задачи на линии соприкосновения.

И по всей видимости, негласный приказ о запрете ответного огня канул в Лету. Во всяком случае пропагандистские СМИ, близкие к оккупационным властям «ДНР», сообщали о двух погибших боевиках.

Судя по озвученным местам гибели (п. Сосновское и Пикузы), можно предположить, что ответный огонь по позициям боевиков вели морпехи. Что, в принципе, ожидаемо – как и ДШВ, морская пехота весьма остро относится к потерям, и удары возмездия вполне рядовое явление на фронте.

Оставление нашей армией позиций в районе моста в Станице Луганской опять-таки вполне ожидаемо привело к тому, что оккупационные власти «ЛНР» решили давить и дальше. Чего стоит, например, откровенно наплевательские и провокационные события 7 августа, когда один из главарей террористической организации «ЛНР» Владислав Дейнего пересек линию разграничения в Станице Луганской и зашел в серую зону. Причем все это сопровождалось высказываниями, что этот населенный пункт и Счастье очень скоро перейдут под управление «ЛНР».

Буквально на следующий день в Сети случайно или нет появился якобы «документ» от «главы «ЛНР», в котором прописаны действия боевиков как в случае ремонта моста с нашей стороны, так и «зачистку» Станицы Луганской от «проукраинских элементов». Хотя впоследствии было признано, что это фейк, однако его появление явно играет на руку врагу.

Кстати, именно мост и его восстановление со стороны оккупированных территорий было одной из тем телефонного разговора президента с Путиным. Причем понятно, что россиянин настаивал именно на своем варианте. Что в принципе свидетельствует о согласованной позиции.

В случае с Дейнего откровенно удивила «беззубая» реакция СБУ, хотя этот случай явно нарушает как минимум рамочное решение Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 г. о создании такой демилитаризованной зоны, где не могут находится ни наши военнослужащие, ни представители оккупационной администрации.

На фоне откровенно непонятной ситуации на линии соприкосновения продолжается помощь летальным вооружением со стороны США. Так, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что уже проходит согласование условий продажи нашей стране дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Чья эта инициатива – наша или американцев – неизвестно, но покупать за деньги противотанковые комплексы за рубежом, при том что наши отечественные вполне себе годные и, самое главное, – дешевле – выглядит, мягко говоря, не очень правильно.

Продолжается и история с передачей двух патрульных катеров типа «Айленд». По ранее озвученным планам, они должны вот-вот прибыть в Украину. Самый главный вопрос, который непонятен до сих пор, – состав вооружения, ведь Вашингтон передает корабли без оружия.

И тут на днях в СМИ прошла такая себе мини-сенсация. Пресс-служба «Укроборонпрома» сообщила, что государственное предприятие «Дослідно-проектний центр кораблебудування» из Николаева ведет разработку варианта модернизации катеров типа «Айленд». Однако самое главное в сообщении – «по собственной инициативе предприятия».

То есть получается, что командование Военно-морского флота Украины имеет собственный план вооружения катеров, причем без изменения конструкции?

Вооружение базовой версии катеров, используемых береговой охраной США, состоит из 25-мм автоматической пушки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ.

Ранее высказывалось мнение, что возможно катера «Слов’янськ» (P191) и «Старобільськ» (P190) будут вооружены по типу малых бронированных артиллерийских катеров типа «Гюрза-М» с установкой боевого модуля «Катран» (30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, 30-мм гранатомет КБА-117, 7,62-мм пулемет КТ-7,62 и две пусковые установки ПТРК «Барьер»).

Однако если судить из сообщения «Укрооборнпрома», военные хотят пойти по самому простому варианту, который был ранее отработан на судах снабжения – установка прямо на палубе нескольких крупнокалиберных пулеметов ДШК. Ведь для вооружения «Катранами» явно нужна определенная перестройка корпуса и систем корабля, а такие вещи должны быть просчитаны и профинансированы заранее.

В случае если и правда военные хотят так «колхозно» вооружить американские катера, их боевая ценность будет стремиться к нулю. А их получение будет представлять интерес для пропагандистов как «жест доброй воли со стороны Америки».