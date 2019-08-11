Квази-перемирие на Донбассе: зачем главарь «ЛНР» вызывал Зеленского на словесный батл?

Квази- перемирие на Донбассе на прошедшей недели закончилось страшной трагедией – гибелью от рук оккупантов четырех украинских морских пехотинцев. В то же время, была предпринята попытка провокации в Станице Луганской, а глава оккупационной администрации «ЛНР» Леонид Пасечник пригласил к себе президента Украины Владимира Зеленского, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Квазиперемирие в действии

Если в первые две недели действия «хлебного» перемирия на донбасском фронте российская оккупационная армия хоть и весьма неубедительно, но все же пыталась воздержаться от интенсивной стрельбы по украинским позициям, то на третьей неделе фантомное «соблюдение тишины» окончательно превратилось в неприличную фигуру речи. Кульминацией стало утро 6 августа, когда во время инженерных работ по обустройству взводного опорного пункта в районе Павлополя в окоп 36-й бригады морской пехоты вдруг прилетела мина, хитро запущенная оккупантами из гранатомета.

Само собой, в 1-м армейском корпусе ВС РФ, закамуфлированном под «народную милицию «ДНР», поспешили с отмазкой, мол, «мы не могли», однако у них никто и не спрашивал какого-либо подтверждения. Ведь итог такого грубого нарушения режима прекращения огня был очевиден для всех – четверо погибших наших морских пехотинцев, экстренное заседание украинских силовиков у президента, звонок Зеленского Путину и Макрону с идеей срочно собрать «нормандскую четверку» и другие, правда, еще менее эффективные дипломатические шаги.

Что же касается сугубо военного ответа, то, во-первых, начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку пришлось-таки признать, что с начала действия нынешнего перемирия от 21 июля погибло уже шестеро украинских армейцев и еще девять получили ранения. Хотя говорить, что от ВСУ вообще нет «ответок», было бы явным перебором – например, отставной боевик Прилепин постил на уходящей неделе в своем Facebook, что только в его бывшем «батальоне» и лишь за 7 августа – один 200-й и два тяжелых 300-х.

А во-вторых, Вашингтон похвалил Киев «за сдержанность и храбрость», потому что, дескать, Украина «сохраняет потенциал для настоящего прекращения огня». Или, как специально уточнил журналистам временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор, «Украина продолжает демонстрировать моральное превосходство своей позиции в этой войне». Одним словом, вот такой у нынешнего квазиперемирия на фронте особый дипломатический фон.

Пиар-возня марионеток из ОРЛО

Украинские потери в районе Павлополя Донецкой области явно оттенили все происходящее в оккупированных районах Луганщины, что вызвало у российской оккупационной администрации в ОРЛО настоящий приступ зависти и сильное желание устроить привлекающую всеобщее внимание пиар-возню.

При этом локация была выбрана безошибочно – многострадальный разрушенный мост через Северский Донец в Станице Луганской, и уже к вечеру 6 августа туда выдвинулся звездный «минский» дуэт в составе «главы МИД «ЛНР» Дейнего и «омбудсмена «ЛНР» Кобцевой.

«В соответствии с Минскими договоренностями, Станица и Счастье – наши», – громогласно объявил Дейнего, пересекая линию разграничения, а Кобцева тем временем безнаказанно хамила украинским журналистам уже на контролируемой правительством территории.

СБУ же пришлось разве что реагировать постфактум заявлением такого содержания: «Появление вблизи КПВВ «Станица Луганская» «парламентариев» квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия».

Но и на этом внезапная гиперактивность луганских топ-коллаборантов не закончилась – на авансцену на следующий день вышел сам главарь «ЛНР» Пасечник. В своем видеообращении луганский «мини-Путин» долго размусоливать не стал, а сразу взял и пригласил в Луганск украинского президента.

«Если Зеленский примет решение приехать к нам, мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам, и мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе для того, чтобы остановить это сумасшествие», – корчился на камеры своего карманного ОРЛО-телевидения и заезжего из России «Первого канала» бравый ставленник ФСБ.

Впрочем, как и стоило того ожидать, Зеленский никак не отреагировал на этот вызов Пасечника провести пресловутый словесный батл. И правильно сделал, потому что президенту Украине ни в коем случае нельзя спускаться на уровень путинских марионеток и начинать с ними общение в любом виде.

Ведь в таком случае сбудется давняя заветная мечта Путина о том, как Киев ведет прямые переговоры с кремлевскими гауляйтерами на оккупированных территориях и тем самым признает, что на Донбассе происходит не внешняя российская агрессия, а внутренняя «гражданская война» в захудалом failed state.

Кому нужен железнодорожный «ЛДНР»-концерн»

Между тем, минувшая неделя четко показала, что российские «ихтамнеты» валить из ОРДЛО совершенно не собираются. Подтверждением чему являются как примеры капитального обустройства блок-постов с той стороны на линии соприкосновения, так и стратегическое решение Москвы в деле управления оккупированными территориями. А именно: объединение того, что осталось от железных дорог в обеих «народных республиках», в один так называемый «трансграничный концерн» – «Железные дороги Донбасса».

И продвигать «ЛДНР»-интеграцию» в этом направлении доверили отнюдь не какому-нибудь коллаборанту, а специально присланному для этих целей российскому специалисту по фамилии Назарян. Этот деятель, в свое время пройдя путь от дежурного по станции до первого заместителя начальника службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением РЖД, уже имеет опыт налаживания работы железнодорожников в оккупации – с 2016-го именно Назарян управлял «Крымской железной дорогой», которая доведена на аннексированном полуострове до полнейшего упадка.

Впрочем, никаких особых потуг от него и не требуется, так как железнодорожный «ЛДНР»-концерн» попросту нужен для обеспечения подвоза на оккупированный Донбасс с Ростовской области России оружия и топлива. А также вывоза с ОРДЛО угля и металла с отжатых тут шахт и заводов, и другого грузопотока здесь, по сути, нет.

Что же касается налаживания какого-то там пассажиропотока, то и в этом случае, когда в обеих квазиреспубликах фактически всего два поезда Луганск-Ясиноватая и Ясиноватая-Успенская (дизель-поезд к пункту пропуска не неконтролируемом Украиной участке украинско-российской границы), особенно ничего делать и не нужно.