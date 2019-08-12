Пропагандист в роли наблюдателя. Прикрытие ОБСЕ для российских шпионов в Украине

В состав наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе включили россиянина с откровенной антиукраинской позицией.

В который раз в Украине разоблачили российского пропагандиста в составе ОБСЕ. Телеканал «ТСН» провел собственное расследование очередной попытки России включить в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ россиянина с откровенной антиукраинской позицией, сообщает на своей странице в Facebook заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Николай Алексеев хоть и закрыл доступ к соцсетям, где откровенно демонстрирует свою ненависть к украинцам, но скрины со страницы остались. Признает ли ОБСЕ в своих рядах врага Украины, говорится в сюжете телеканала «ТСН».

«Никогда такого не было и вот опять то же самое!», – пишет замминистра.

Информацию о первом раскрытом сотруднике российских спецслужб в составе сотрудников СММ ОБСЕ опубликовал покойный Дмитрий Тымчук в ноябре 2014 года.

«Им был Виктор Лихачев, имя которого было официально указано на одной из страниц сайта посольства РФ в Украине. Он официально был первым секретарем посольства», – подчеркивает Золотухин.

После заявления Дмитрия Тымчука эта страница с сайта была удалена полностью (как и в этом новом сюжете ТСН).

«Годы идут, а тупорыльство российских шпионов в СММ ОБСЕ не меняется», – резюмирует Золотухиин.