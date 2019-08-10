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Взрыв «Буревесника». Новая «чернобыльская зона» России под Архангельском

Военные закрыли акваторию Двинской губы после взрыва на полигоне в Ненокса, «жидкостной реактивной двигательной установки» и постановки диагноза.

На военном полигоне в России произошел взрыв при испытании «реактивного двигателя», есть погибшие. Среди пострадавших – военные и сотрудники предприятия-разработчика. Нескольким пострадавшим было поставлен диагноз – «радиационное облучение», а военные, после произошедшей трагедии, объявили закрытой на месяц для судоходства акваторию Двинской губы в Архангельской области, пишет на своей странице в Facebook российский журналист и писатель Андрей Краулов.

«И так результат: со вчерашнего вечера полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной ракеты «Буревестник», производство «Новатора», загрязнил – мягко говоря: загрязнил – огромную часть акватории, поэтому Двинская губа сегодня полностью закрыта и оттуда выведены все суда, включая рыболовецкие шхуны, все эти миллионы кюри перейдут в море», – пишет журналист.

На самом деле – это национальная трагедия.

Фото с место взрыва.
Фото с место взрыва.
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«Теперь вопрос: кто-нибудь объявил сегодня, что со вчерашнего дня запрещен вылов рыбы в этом районе?», – подчеркнул Караулов.

«Что сегодня у нас, в России, появилась своя Фукусима», – добавил он.

Что десятки тысяч рыбаков останутся без работы. Да и не только рыбаков.

«Двинская губа, устье Северной Двины, и огромная часть побережья – со вчерашнего дня – «зона», – отмечает Караулов.

Говоря языком «Сталкера» Тарковского – «зона».

«Может быть я не знаю чего, но разве у нас запланировано выступление на всю страну главного санитарного врача, министра обороны, представителя Президента на севере и самого Президента?», – подчеркнул Караулов.

И так результат: со вчерашнего вечера полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной…

Geplaatst door Андрей Караулов op Vrijdag 9 augustus 2019

Весь мир встал на уши.

«Вчера только мы правильно назвали взорвавшуюся ракету: «Буревестник». Новейшая крылатая ракета», – отмечает Караулов.

«Сегодня весь мир знает это название. Зато у нас – все молчат. Опять молчат», – добавил он.

Автор Андрей Краулов
Источник Facebook
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