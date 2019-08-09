Сливы на итальянских «друзей Путина». Борьба ФСБ и ГРУ набирает новые обороты

Трамбовка итальянских «друзей Путина» продолжается. И это удивительное явление, но второй раз за месяц происходит слив информации на «итальянских друзей Путина» через американский ресурс «BuzzFeed News».

Тот самый случай, когда к итальянским популистам, лоббирующим интересы Кремля в целом в Европе и Италии в частности, можно применить фразу «попали под раздачу». Причем попали представители правой партии «Лига Севера» под раздачу в разборках ФСБ и ГРУ, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Если помните, в середине июля через американский ресурс «BuzzFeed News», часто публикующий материалы явно вне границ открытого доступа, были опубликованы записи переговоров между депутатами правой партии «Лига Севера», главой которой является нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини и российскими чиновниками. Переговоры велись в московском отеле «Метрополь» в октябре 2018 года и заключались в уточнении вопросов финансирования итальянской партии Москвой, за счет нефтяных сделок с итальянской компанией «Eni», – пишет военно-политический обозреватель.

Тогда, в статье «Кто и зачем сливает продажных итальянских политиков» Коваленко задался вопросом, как американское издание могло получить данные записи, которые в отеле «Метрополь» могли осуществить лишь те, кто этот отель контролирует с незапамятных времен, а именно – ФСБ. Но, с учетом того, что переговоры с итальянцами велись по линии ГРУ, Коваленко как-то даже и не сомневался, что именно фэсы слили в очередной раз своих конкурентов.

«Дело в том, что в нынешних условиях скудеющего финансирования ФСБ ведет серьезную борьбу за проекты на геополитическом плацдарме. ФСБ лишена возможности налаживать и вести международные контакты с марионетками Кремля, а ее придаток СВР на этой линии, не более чем… придаток», – подчеркивает далее Коваленко.

А потому и не удивительно, что фэсы стараются максимально дискредитировать ГРУ в глазах руководства, дабы прибрать себе, хотя бы отчасти, но к рукам эту кормушку. И очередное тому подтверждение появилось, ни где-нибудь, а на страницах известного нам уже издания «BuzzFeed News».

Так, на ресурсе «BuzzFeed News» было опубликовано расследование относительно поездок помощника Маттео Сальвини Джанлуко Савоини в Москву, буквально в режиме нон-стоп. Так же в материале совместного расследования «BuzzFeed News», «Bellingcat» и «Insider» упоминается и о том, что Савоини встречался с идеологом «русского мира» Александром Дугиным.

«Что же, это расследование на данный момент вы можете прочитать как в оригинале, на ресурсе «BuzzFeed News», так и на множестве информационных и новостных сайтов, которые уже неистово его копипастят и копирайтят. Но никто не скажет самого главного, что это второй, серьезный удар по «итальянским друзьям Путина» менее чем за месяц и непосредственно по ГРУ», – подчеркнул Коваленко.

Дело в том, что если в ходе первого слива я руководствовался исключительно своими умозаключениями, зная о внутренних склоках связки ФСБ-СВР и ГРУ, а так же о том, что в «Метрополе» нереально провести видео либо аудио запись, даже скрытую, без ведома ФСБ, то сейчас, что называется «контора сама себя спалила».

«Дело в том, что в расследовании по «итальянским друзьям Путина» задействован такой ресурс как «Insider» и лично Роман Доброхотов. Моим постоянным читателям эта фамилия знакома, поскольку вспоминаю я его достаточно часто, но не в контексте его общественно-политической деятельности, а в контексте взлома переписки Владислава Суркова хакерской группой «Анонимный интернационал» он же «Шалтай-Болтай», – отмечает Коваленко.

Если кто позабыл, то курировал этой группой один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» («ЛабКас» так же находится под покровительством ФСБ) Руслан Стоянов. А слив добытой информации осуществлялся, в том числе и через площадку Романа Доброхотова – «The Insider».

«И вот, очередной слив разработки ГРУ, бьющий как по кремлевской агентуре, так и по репутации «голубой крови» на Гризодубовой и снова на передовой лица, из-за спины которых торчат рыжие лубянковские уши», – отмечает далее Коваленко.

В принципе, нас в этом конфликте устраивает практически все, и внутренние склоки ГРУ и ФСБ, и регулярные сливы агентуры и разобщенность, взаимное недоверие и неприязнь, которые могут перерасти в открытый конфликт не за пределами, а уже внутри Кольцевой.

«Минус же этой истории в том, что итальянские марионетки Кремля уже показали, что скандалы в отношении себя любимых они гасят, аккумулируя отвлекающие общественность темы. К примеру, вопиющий приговор в отношении Виталия Маркива, а так же облавы полицейских по анклавам радикалов на севере Италии, с притянутым за уши «украинским следом». И все это было проведено как раз под аккомпанемент первого слива в отношении «итальянских друзей Путина», – подчеркнул Коваленко.

«Чем будут гасить на этот раз? Посмотрим. Но главное другое. Главное то, что мы не только знаем, по чьему рецепту готовятся извивающиеся ужи на сковородке, но и кто повар и какое масло он регулярно подливает», – резюмирует он.