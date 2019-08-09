«Эхо Москвы» в Украине. История попыток впихнуть радиостанцию в украинское информпространство

В своем интервью шеф-редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что в Киеве может появиться бюро «Эхо Москвы». Венедиктов подчеркивает, что открытию украинского бюро в данный момент мешают только языковые квоты, и в этом вопросе шеф-редактор «Эхо Москвы» рассчитывает на президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранную Верховную Раду. В связи с этим, освежить, для тех кто забыл или вовсе не знал, определенные исторические факты, связанные с попытками «впихнуть невпихуемое» в информпространство Украины, предлагает на своей странице в Facebook заместитель шеф-редактора по международной информации интернет-издания «Обозреватель» Игорь Соловей.

«У Венедиктова (и его инвесторов) было несколько попыток впихнуть «Эхо Москвы» на украинский рынок», – пишет заместитель шеф-редактора «Обозревателя».

Сначала они хотели это сделать под шумок Оранжевой революции. Таких деятелей из Москвы было тогда много – даже такой «ястреб» украинофоб Дмитрий Рогозин и тот выступал на сцене Майдана в оранжевых шарфике, а также открывал свой «Украинско российский центр» и на его открытии провозглашал тосты «будем валить режим Путина из Киева!».

«Кто же знал, что через несколько месяцев выйдет неувязочка – центр отзовет его в Москву и отправит …. послом РФ в НАТО! Сожгли такого ценного агента на ровном месте. Хотя он оставил вместо себя Олега Бондаренко, который поработал в Киеве до 2014 г., а затем перебрался в Москву – присоединившись к команде, которая работала против Украины (оттуда его погнали, говорят украл деньги у Суркова)», – подчеркнул Соловей.

Вторая попытка – времена Януковича.

Получив отказ от Ющенко «Эхо» начало удочерять Анну Герман, которая была в команде Януковича – и она им клялась и обещала открыть радиостанцию – но как только они победят на выборах. Поэтому «Эхо» пиарили Януковича как только могло.

«Но и здесь неудача: пока Яник был в оппозиции то «Эхо», которое бы мочило конкурента, было им нужно. А как только он стал президентом – то неподконтрольный им ресурс стал ненужным, либо даже опасным. Поэтому россияне в очередной раз пролетели», – отмечает Соловей.

Во времена Порошенко они в Украину даже не пытались зайти, зная что им ничего не светит.

Скрин интервью шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова изданию «Страна.ua». Скрин интервью шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова изданию «Страна.ua». Скрин интервью шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова изданию «Страна.ua». Скрин интервью шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова изданию «Страна.ua». Пред 1 из 4 След

Теперь при Зеленском предпринята новая попытка.

«Связной Кремля Венедиктов провозит через границу письма от АП РФ с вариантами освобождения Кирилла Вышинского (русский штык в РИА «Новости Украины» – медаль «За возвращение Крыма» и т.п.) на Банковую. Там он нашел благодарны уши (наверное, в лице какой-то из помощников президента мечтающего и дальше продавать «Сватов» в РФ, или иного гения информационных технологий, который сливает «дезу» украинским СМИ) – им он вероятно «продает» доступ украинского контента на русский рынок – о чем говорит в интервью: «Мои журналисты здесь в Украине, которых я верифицировал, должны гнать мысли различных политических сил в России», – подчеркивает заместитель шеф-редактора «Обозревателя».

Только напрасны надежды, что на этом поле можно переиграть россиян: их 4 часа эфира украинской студии (кстати, непонятной направленности) на российскую аудиторию – как горох об стенку против российской пропагандистской машины.

«Передайте, пожалуйста, на Печерские холмы: если вы один раз запустите этих крыс, то вы их уже не вытравишь: они вынесут всю мебель, а потом и вас выселят из дома», – особо подчеркивает Соловей.

Основная цель – создать прецедент по изменению языкового закона (хотя позиция Зе в этом плане так и осталась размытой), а также получить прямой доступ до украинских ушей. Что представляет из себя «Эхо Москвы» – прекрасно описал Айдер Муждабаев: «собрание крымнашистов и агентуры Кремля и Лубянки, которая маскируется под больших либералов на газпромовские деньги».

«Уважаемая Зе-команда – не делайте ошибку, за которую придется очень дорого расплачиваться», – резюмирует Соловей.