Годовщина российской агрессии против Турции. Невозможность найти мирные решения с Кремлем

Уже 11 лет назад Украина стала следующей на очереди после Грузии. Следовало бы нам быть внимательнее.

11 лет назад началась агрессия России против Грузии. Усилия тогдашнего президента Грузии по мирному урегулированию ситуации не увенчались успехои, пишет на своей странице в Facebook писатель, поэт, переводчик, блогер Борис Херсонский.

«Одиннадцать лет тому назад я находился в Нью-Йорке. Мне понадобилось три дня для того, чтобы осознать, понять, что происходит в Грузии, где я был еще за две недели до начала событий», – пишет блогер.

Независимость стоила Грузии трех территорий – Осетии, Аджарии и Абхазии. Первая абхазская война была кровавой, проявления звериной жестокости были часты. Практически все грузинское население из Абхазии было изгнано.

«Михеилу Саакашвили удалось вернуть Аджарию мирно. Это воодушевило лидера и, увы, породило некоторые иллюзии…», – подчеркивает Херсонский.

«Думаю, план захвата Осетии и Абхазии в РФ существовал давно, там присутствовали российские «миротворцы», – добавил он.

Грузия пыталась предотвратить военный конфликт с Россией в 2008 году, сообщил в прямом эфире «Эхо Москвы» сам Михаил Саакашвили.

«Мы сделали все, чтобы убедить Россию не воевать. В феврале 2008 года была моя встреча с Владимиром Путиным. Я ему сказал, что мы готовы подписать договор, что мы отказываемся от НАТО, любых иностранных баз, но взамен вашей помощи, вечный мир между Россией и Грузией», – сказал Саакашвили.

По его словам вторая попытка предотвратить конфликт протекала в русле вопроса беженцев.

«Мы предлагали, что узаконим все ваши интересы в Сухуми, к северу от Сухуми, но вы нам дайте возможность вернуть наших беженцев, хотя бы ту половину Абхазии, которая абсолютно пуста и находилась под контролем российских миротворцев. Мы готовы шаг за шагом устанавливать мир», – рассказал экс-президент Грузии.

Однако все попытки предотвратить конфликт закончились безрезультатно.

«Задача была – спровоцировать Грузию на первый шаг. Это было довольно просто сделать. Думаю, что в ближайшем окружении Саакашвили были провокаторы и агенты ФСБ, подталкивающие импульсивного лидера на «решительные действия». Интенсивные провокации на территории Осетии довершили дело», – отмечает Херсонский.

Грузинские войска вошли на территорию Осетии с целью «наведения конституционного порядка».

«Там их уже ждали. Военное поражение Грузии было скорым и сокрушительным. Российской пропаганде удалось представить Грузию в качестве страны агрессора и на какое-то время дезориентировать мировую общественность», – отмечает Херсонский.

Одиннадцать лет тому назад я находился в Нью-Йорке. Мне понадобилось три дня для того, чтобы осознать, понять, что… Geplaatst door Борис Херсонский op Woensdag 7 augustus 2019

Рука Москвы успешно делала «точечный массаж» горячих точек, поддерживая сепаратистские настроения. Украина была на очереди. Следовало бы нам быть внимательнее.