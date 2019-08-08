Зона «русского мира»

Звонок Путину. Чего не понимает Зеленский делая «миротворца» из хозяина Кремля?

Российско-украинские отношения в последнее время все больше напоминают детский стишок времен развитого советизма. «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?».

Похоже, лекции о дихотомии добра и зла в мироздании украинскому президенту читает российский лидер Владимир Путин, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Вчера на брифинге в Офисе президента Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России. «Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей».

Как мы видим, Зеленский говорит о некой «той» третей стороне, к которой российский лидер и его безумная страна не имеют никакого отношения. Путин в таком случае просто посредник. Именно так перепутанный малыш звонит авторитетному папе и просит его повлиять на дворовых хулиганов. Зачем делать из президента страны-агрессора миротворца? Для более зачетного «прогиба» остается только, чтобы Украина выдвинула «дорогого Владимира Владимировича» на международную премию мира.

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А тем временем телефонные переговоры двух президентов подтвердили в Кремле. На сайте президента РФ говорится, что Путин и Зеленский договорились «активизировать работу по возвращению пленных». Кроме того, Кремль настаивает на прекращении обстрелов украинскими войсками населенных пунктов Донбасса. Но разве это не российские наемники убили вчера 4-х украинских солдат? Зеленский заглянул в ухо Путину и не увидел так гебистскую душу?

Таким образом получается, что Путин обвинил в гибели украинских военных украинскую же армию, которая нарушает «хлебное перемирие». Президент Украины, и правда, согласился на российскую версию реальности? А потом вышел перед украинским народом и повторил весь этот треш? Сразу вспоминается обструкция, которой американские журналисты и политики подвергли Дональда Трампа, после того как он озвучил путинскую версию, что Россия не вмешивались в выборы, хотя американская разведка утверждает обратное.

Помните, как президента США чморили за то, что он публично признался, что верит КГБ, а не собственным спецслужбам? Разве сегодня произошло не тоже самое? Путин утверждает, что украинские военные обстреливают «мирные» оккупированные города, а президент Украины после этого договаривается, что это непорядок и что стрельбу нужно просто «исключить».

Но есть еще кое-что. «Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В смысле?

Последовательное выполнение Минска – это как раз российское требование. Все пять лет Украина вела дипломатическую войну, чтобы не допустить ситуации, когда выборы в местные органы власти, амнистия для всех, возобновление выплат на оккупированные территории, возвращение туда банков, создание народной милиции произошли до выполнения пункта 11 – «выведение иностранных войск, вооружений и разоружение наемников».

Именно в этом была загвоздка. Украинский план выполнения Минских соглашений предполагал первоочередное исполнение пунктов безопасности: прекращение огня, отвод вооружения, выведение российских войск, передача российско-украинской границы украинкой стороне, а уже потом имплементация политической части как-то: выборы, создание местной милиции и назначение судов, внесение изменений в Конституцию и т.д.

Зеленский согласился на российский порядок выполнения Минских соглашений? Тогда почему мы узнаем об этом с сайта российского президента и только после гибели четырех украинских солдат? Вспомним, что журналистика в качестве посредника этим «чувакам» тоже не нужна. Поэтому узнать подробности президентских договоренностей или хотя бы уточнить у Зеленского, кто же все-таки, на его взгляд, воюет на Донбассе и в каком качестве он воспринимает Путина, – не представляется никакой возможности.

Вербовка как правило происходит на минусе, а не на плюсе. Никто не предлагает объекту денег, не сулит всяческих благ. Человеку создают проблемы. Много проблем. Важно, чтобы неприятности валились на него отовсюду и одновременно. А потом появляется «добрый дядя» и просто проявляет к нему сочувствие.

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Ну и конечно-же поддерживают объект в его ненависти ко «всем тем козлам, которые мешают ему жить». Так достигается доверие. Ведь куратор оказывается единственным близким человеком. Вернее, не так. Единственный друг, который не предал в беде, внезапно оказывается куратором. Но для благодарного объекта это уже мелочи. Он сам готов служить. Тут главное, чтобы вербовщик не подталкивал, а вроде бы как соглашался на сотрудничество, которое инициирует его жертва.

После того как стало известно, что в результате обстрела погибли украинцы, Зеленский сразу же позвонил Путину. Сам. По своей инициативе. Хотя должен был выйти и послать его туда, куда он этапирует местных чиновников и прочих лиц, утративших его доверие.

Взаимозависимость двух Владимиров чем дальше, тем больше становится очевидной. В пору говорить о новом кремлевском спикере, единственная роль которого в украинской политике – это озвучивать украинцам российские тезисы и ставить написанные в Кремле условия капитуляции. Понимает ли президент Украины, что он постепенно превращается в new-Медведчука – неизвестно. Но Путин, будучи опытным гебистом, не может не наслаждаться вербовкой неопытного коллеги.

Автор Лариса Волошина
Источник Деловая Столица
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