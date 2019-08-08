Кураторство оккупированного Донбасса. Медведчук «копает» под Суркова

В силу потрясений в России Суркова могут убрать уже к Новому Году. Поэтому Медведчук и его союзники продолжат мешать ему с имитацией прогресса по выполнению Минских соглашений.

Похоже, единственный серьезный итог украинских парламентских выборов для России – это неизбежный передел черной кассы финансирования «русского мира», причем не только касаемо оккупированных территорий Украины, но и всех прочих элементов буферной зоны РФ (и в первую очередь Абхазии, которая, многолетними стараниями Владислава Суркова уверенно встала на грань превращения в Сомали). Путин, которому, в общем, в последнее время стало несколько не до Украины, только начал осознавать результаты выборов, пишет Максим Михайленко на страницах «Деловой Столице».

Стабильное соперничество

И главная проблема на повестке дня – кому доверять, ведь, по гамбургскому счету, несмотря на вымученный второй результат, влиятельность публично пророссийской фракции (теперь в формате ОПЗЖ) в украинском парламенте даже несколько сократилась.

Во-первых, избравшиеся мажоритарщики от «Оппоблока» вряд ли будут с ней сотрудничать, как минимум, из простой солидарности.

Во-вторых, как и все прочие, эта фракция оказалась не нужна ни для какой коалиции.

В-третьих, единственные два случая, в которых ОПЗЖ может приобрести некое значение, – это либо конституционные изменения, лежащие в русле интересов России, либо потенциальный, но отнюдь не невероятный раскол «Слуги народа» на прозападное и пророссийское крыло (и, соответственно, правительственный кризис).

Ведь, отдавая им должное, функционеры правящей партии всячески открещиваются от перспектив сотрудничества с партией Виктора Медведчука (ясно, что деятели вроде Юрия Бойко и слившего свою политическую карьеру Вадима Рабиновича отныне уходят если не на третий, то уж точно на второй план). К примеру, Игорь Коломойский внезапно заклеймил их предателями и коллаборационистами.

Тем не менее, при московском дворе Медведчук всячески продолжает настаивать на своей огромной роли в налаживании контактов между Украиной и «ЛДНР», а также своей эффективности в обмене пленными. При этом действующая власть Украины буквально ежедневно транслирует в Кремль и на Россию сигналы, что с кандидатурой Медведчука уже «все окончательно решено» – и его не будет в переговорном процессе на государственном уровне.

Наблюдатели задаются вопросом, не играет ли это на руку Владиславу Суркову, который вынужден теперь воевать с украинским «родственником» Путина, вторгшимся в его кормовой ареал, и чье влияние на кремлевского правителя стало так велико, что под его контроль за какие-то копейки уходит нефтепереработка Ростовской области?

Сегодня считается, что противостояние в какой-то степени стабилизировалось, хотя бы в силу провала на выборах. Квалификация результата ОПЗЖ может носить дискуссионный характер – в частности, самому Медведчуку она принесла иммунитет, легализовав его внутри украинской политической системы, и уже за это одно он может получить от стареющего сентиментального Путина новые подарки.

По сути, Медведчук теперь полностью покрывает всю пророссийскую тему внутри Украины, в то время как Сурков сохраняет за собой «международную повестку» российских операций вокруг Украины и прямые контакты с руководством Украины через российских и украинских олигархов. Очевидно, что именно с Сурковым, мечтающим о встрече со своими западными капиталами, общается тот же Коломойский, отсюда и неудивительно его раздражение Медведчуком и его украинскими подчиненными Бойко и Рабиновичем.

С этим перетягиванием каната связан и паралич канцелярий гауляйтеров в Донецке и Луганске: Сурков велит делать одно, а Медведчук – другое. Причем для мелкого мошенника дореволюционных времен Пушилина и функционера спецслужб Пасечника фигура Виктора Медведчука сродни образу небожителя, ведь оба они украинцы и помнят «Кума» на пике славы и власти, в то время как Сурков для обоих – не более чем заезжий смотрящий с повадками кидалы.

Утверждают, что в Кремле вокруг Виктора Медведчука организовалось ситуативная коалиция из крупных системных игроков. Это вице-премьер украинского и ГРУ-шного происхождения Дмитрий Козак (приобретший большое влияние на Путина еще со времен своей работы в ленинградской прокуратуре и находящийся рядом с ним вот уже 20 лет), бывший посол в Беларуси, а теперь замминистра экономики РФ по вопросам «сотрудничества» с СНГ Михаил Бабич и некоторые силовики.

Думается, эти опытные аппаратчики почувствовали в Викторе Владимировиче «верхнего боярина», «наследного принца» или «скрытого имама», в любом случае рассчитывая сбросить руками Медведчука этого чуждого им беллетриста, подмигивающего пятой колонне.

Расчеты и просчеты

Так называемая «план-концепция» компромиссов по восстановлению территориальной целостности Украины создана Медведчуком (или для Медведчука) именно с тем, чтобы выдавить Суркова и с международного направления, но как раз связанные с Владиславом Юрьевичем люди в Украине и повели борьбу против протягивания прожектов Медведчука.

У самого Суркова и контролируемого им управления АП по приграничному сотрудничеству во главе с Алексеем Филатовым (в апреле сменившим на этой должности Олега Говоруна) тоже нет никаких побед на внутреннем фронте в Украине – одна отчетность.

На этот раз, в силу потрясений в самой России, по мнению Путина организованных коварной пятой колонной (при попустительстве колонны шестой – системных либералов) Суркова могут убрать уже к Новому Году. Поэтому Медведчук и его союзники продолжат мешать ему с имитацией прогресса по выполнению Минских соглашений – отсюда и недавний призыв Курта Волкера к Суркову насчет «поговорить».

Ведь может статься так, что вскоре говорить придется с кем-то, кого через Кремль на должность главного переговорщика назначит уже депутат украинского парламента Виктор Медведчук.

Пока же медленно, но неуклонно происходит разбор полетов в отношении произошедшего на выборах – их результат для россиян оказался далек от запланированного, над чем откровенно смеются даже реакционные элементы. Эти ляпы кропотливо собрал в своей колонке на АПН профессиональный борец с либералами Юрий Нерсесов.

«Россиюшка предсказуемо обо**алась на украинских выборах. В 156-й раз.» – так злорадно прокомментировала депутат Госдумы II-го созыва (КПРФ) и бывший «представитель министерства иностранных дел ДНР» в Москве, пособница террористов Дарья Митина. – Наши кукловоды втирали папе, что Медведчук получит 150 мандатов. А там всего 40-50».

Также, судя по интервью «Комсомольской правде» отставного начальника президентского управления по внутренним делам, сурковского выдвиженца Алексея Чеснакова (в 2001-08 годах заместитель Суркова в управлении внутренней политики АП РФ), речь идет именно о Владиславе Юрьевиче.

Вот что говорил Чеснаков о команде «путинского кума» 27 мая, то есть за два месяца до выборов: «Второе место, если не будет фальсификаций, достанется партии Бойко-Медведчука. И это гораздо важнее, так как показывает, что многие миллионы украинцев открыто выступают за развитие отношений с Россией».

Очевидно, Чеснаков с Сурковым рассчитывали не менее, чем на четыре миллиона. Проголосуй столько народу за медведчуковскую «Оппозиционную платформу», при имеющейся явке 14,7 миллионов ее партийный список взял бы 60 мандатов из 225.

За преодолевшие 5-процентный барьер партии голосовали 11,3 млн, а голоса неудачников распределяются между ними – еще 15 мест. И около 20 мандатов по одномандатным округам с подконтрольной Киеву части Донбасса. Кое-где еще в южных и восточных областях. Вот 150 в папочке для президента и набирается!

В реальности получилось 1,9 млн. голосов и 44 депутатских места. Поэтому в интервью от 22 июля Чеснаков уже не вспоминал о «многих миллионах», а победу видел в ином:

«Надо отдать должное мужеству и мудрости Медведчука и Бойко. Они настоящие герои этих выборов, без сомнения. Антироссийские силы оказались в хвосте электоральной гонки.

Это еще один важный и очень наглядный показатель сдвига в настроениях украинцев… Да, они в меньшинстве. Но они активное и сильное меньшинство. И будут сильно влиять на долгосрочные тренды. Бандеровцы тоже меньшинство, только с другого края.

Порошенко был вынужден идти у них на поводу, делать то, что они требовали. Всегда есть радикальное меньшинство, задающее тон большинству. В новом политическом цикле таким меньшинством будет оппозиционная платформа Бойко-Медведчука, антибандеровская, пророссийская сила».

Но что заявляет сам Виктор Медведчук, и как это видят российские шовинисты? «Я выступаю, например, за восстановление территориальной целостности страны, – разъяснил Медведчук «Коммерсанту» за три недели до выборов. – Считаю, что Донбасс – это неотъемлемая часть Украины. Считаю, что Украина должна быть в тех границах, в которых она была до 2014 года». В границах 2014-го, значит с Крымом.

Сразу после выборов Медведчук напоминает на «Эхе Москвы»: «В отношении Крыма у нас есть позиция. Крым – в соответствии с Конституцией и действующим законодательством – это Украина». Понятно, что речь у Медведчука идет об Украине, подчиненной его родственнику Владимиру Путину – и все же даже сами подобные формулировки в ушах беглых борцов за «Новороссию», как правых, так и левых, звучат, как самая что ни на есть ядовитая ересь. А депутатство от ОПЗЖ таких персонажей как Илья Кива, выглядит как плевок в лицо Москве.

Поклонская и другие неприятности

Быстро трансформируется и риторика «сурковцев» в отношении Владимира Зеленского. До выборов тот же Чеснаков говорил:

«Можно сколько угодно прикидываться другом и братом Донбасса, но факты говорят о том, что Зеленский приведен к власти врагами Донбасса и раздает им ключевые должности. Повторю, веры ему нет…Им было сказано, что Донбасс не получит особый политический статус. Это прямой и грубый отказ выполнить главное, ключевое, основное требование Минских соглашений… Кроме того, Зеленский дал понять, что не планирует отменять дискриминационный закон о языке».

В общем, вполне традиционная и понятная позиция.

Однако, после выборов у близкого помощника Суркова звучат другие обороты: «Зеленский пока вынужден говорить на старом политическом языке. Но сам он является носителем нового языка, новых смыслов.

Нужно некоторое время, чтобы политическая семантика на Украине трансформировалась и общество научилось говорить и думать по-новому. Увидите, Зеленский не будет бросаться такими словами. Он попытается настроить общество на диалог с Россией. На восстановление прагматичных отношений.

Недаром сразу же после завершения голосования в Раду Зеленский сказал, что ему кажется – они с Путиным «найдут понимание». Этот финт ушами связан с необходимостью отвлечь внимание от средств, потраченных на кампанию – один только фильм американского гастарбайтера Оливера Стоуна явно потянул на немалую сумму.

У Владислава Юрьевича Суркова – проблемы. Не только в Украине, и не только на оккупированной части Донбасса, но и в Абхазии, и даже в Крыму, где, как пишет временно сбежавший из-за вооруженных разборок ОПГ на полуострове блогер Александр Горный («Сергеев») после серии украинских выборов «крепнут проукраинские настроения».

В Севастополе сняли с выборов любые альтернативы «Единой России», в самой АРК нарастает беспредел. Так, в самый разгар курортного сезона, группа вооруженных людей захватила санаторий «Парус», расположенный у Ласточкиного гнезда.

Захват был организован главой судебного департамента Крыма долларовым миллионером Керимом Акуевым. Сотрудников, оказавших сопротивление, просто «поломали» и выбросили за территорию санатория, где традиционно отдыхают сотрудники прокуратуры.

Выбросили с территории и коллаборационистку Наталью Поклонскую, ныне депутатку Госдумы, а в прошлом прокурора Крыма и частого гостя «Паруса». Рейдеры заявили, что ее путевка аннулирована. Депутатка сделала на местном телеканале заявление о произошедшем беспределе, из-за чего может попасть в «оппозиционеры», вылететь из Госдумы и отправиться в камеру к Алексею Навальному, о котором ее муж пишет пошлые стишки.

После истории с «Матильдой» и голосования против пенсионной реформы Поклонская утратила всякий аппаратный вес, а ее танцы с Николаем Вторым не позволят ей обратиться за помощью к тому же Суркову, который в Крыму резвился не единолично, конечно, но мог бы комфортно убрать Наташу куда-нибудь с глаз долой.

Но на сегодняшний день вся деятельность по украинскому направлению поставлена на паузу – ведь наступил священный период отпусков. Функционеры АП, правительственные казнокрады, политическая полиция и их украинская агентура ожидают указаний, как выстраивать работу дальше.

В дыму российских пожаров и жару московских погромов на данный момент не проглядывается понимания, что делать с украинским раскладом – на кого ориентироваться, время ли уже перебегать от Суркова к Медведчуку? И как обзавестись украинской пропиской, избегнув судьбы Вороненкова. Считается, что прорабатываются варианты, как запустить «минские соглашения» с легких пунктов.

Поставлена задача переформатировать старую дорожную карту и сформировать новую для создания иллюзии, что «Минск» сдвинулся с мертвой точки. Например – пойти на уступки по ряду принципиальных моментов, связанных с «ЛДНР».

В то же время союзник Медведчука Михаил Бабич погрузился в изучение всех программ финансирования российского влияния в СНГ за 10 лет, чтобы определить бенефициаров этого эпического разворовывания, виноватых в постоянных провалах, как в Украине, так и в других странах. Не стоит сомневаться, что таковыми окажутся системные либералы из «шестой колонны» – тот же экс-посол в Киеве Михаил Зурабов, а также высокопоставленные сотрудники МИДа России, системных вузов и ряда частных PR-агентств, освоившие миллиарды рублей. А вот позиции Виктора Медведчука усилятся.