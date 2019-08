Фиаско за фиаско: Очередной провал российских спецслужб в деле «украинские самолеты в Ливии»

Информационное паразитирование Кремля на теме нового «украинского следа» в ливийской войне оказалось провальным, как и попытка недельной давности привязать нашу страну к скандалу накануне Совбеза ООН. Убогой попытке российских спецслужб дискредитировать Украину не поверили даже сами российские «СМИ», пишет на страницах «Обозревателя» координатор группы «Информационное Сопротивление» Юрий Карин.

6 августа российская пропагандистская машина снова развернула массированную информационную атаку на Украину и ее международную репутацию.

В эпицентре конструкции нового международного скандала опять оказалась ливийская тема. И снова жалкие потуги привязать Киев к оружейной теме путем распространения ложных сообщений о том, что украинские авиакомпании перевозят запрещенные грузы в целях воюющих сторон в Ливии.

Следует указать, что в настоящее время продолжается штурм ливийской столицы Триполи, начатый силами фельдмаршала Халифы Хафтара, всесторонне поддерживаемого россиянами. За 4 месяца осады города Хафтар не смог достичь стратегической цели и попал в капкан позиционной войны.

Ему не удается свалить признанное международным сообществом Правительство национального единства и установить режим военной диктатуры, и он запрашивает все большего содействия у своих союзников, в том числе – московских друзей.

Россия, которая снабжает Хафтара оружием, боеприпасами, наемниками и инструкторами, в последнее время активизировалась и по другим направлениям. В частности, она дает хафтаровцам актуальные разведывательные данные, а в обмен использует ливийскую проблему в информационной войне против Украины.

На этот раз московские информационные бойцы в галифе подняли на щит очередной сожженный в Ливии украинский транспортный самолет ИЛ-76ТД. Со ссылкой на мальтийского блогера Бабака Тагвейя, военного эксперта, которого россияне используют втемную в качестве полезного идиота или даже поставили на пайковое довольствие, был запущен тезис об уничтожение транспортного самолета украинской авиакомпании «Alfa Air» Ил-76ТД (или МД) с регистрационным номером UR-COZ.

По его данным самолет следовал из Анкары, но через воздушное пространство Греции, и уже через несколько минут после посадки был уничтожен ракетным ударом.

Далее к раскрутке темы подключились традиционные ресурсы, давно зарекомендовавшие себя, как информационные площадки российских спецслужб. Речь идет об пресловутом блоге в «Живом Журнале» Диана Михайлова, третьеразрядных сайтах типа «rusnext», «anna-news», «voshodinfo.su», а также инфопомойка «Украина.ру».

Эти «ресурсы» утверждают, что Ил-76 принадлежал «Volaris Business LP» из Шотландии, подставной компании, созданной Турцией для незаконной передачи оружия Ливии. И по их версии самолет «перевез тонны оружия из Анкары в Мисрату и Триполи за последние несколько недель».

Для придания ужасных подробностей указывалось, что самолет перевозил оружие прямо для боевиков «Аль-Каиды» – про ИГИЛ, наверное, забыли впопыхах. Кстати, именно такую формулировку пропагандисты Хафтара используют для клеймления враждебного им Правительства национального согласия в Триполи.

Также в сообщениях помоек российских спецслужб акцентируется, что уничтожение самолета можно рассматривать как месть Хафтара за два грузовых самолета с оружием из Объединенных Арабских Эмиратов, которые силы ПНЕ уничтожили на аэродроме Эль-Джуфра, контролируемом ЛНА.

На странице Дианы Михайловой при этом указывается, что Ил-76ТД, зав. номер 1023410355, выпущенный в сентябре 1992 г., перерегистрирован 18.04.2019 г. украинской авиакомпанией ООО «Скайавіа Транс», владелец – «Volaris Busibess LP», Шотландия. Директор – Малахова Елена Сергеевна, единственный учредитель – Салихов Дмитрий Александрович.

До этого с ноября 2016 г. летал с таким же бортовым номером под сертификатом украинской авиакомпании «Alfa Air». Ранее в течении 8 лет эксплуатировался под рег. номером EY-604 таджикской Asia Airways, а до этого в Судане и Киргизии.

Но версия российской пропаганды об участии нашей страны в оружейных схемах полностью перечеркивает один-единственный факт. Речь идет о том, что ООО «Скайавіа Транс» имела от Госавиаслужбы Украины разрешение на осуществление рейсов в Ливию под эгидой Международного Комитета Красного Креста. В то время, как всем прочим авиакомпаниям был наложен запрет на полеты в Ливию, охваченную конфликтом.

Эти же сведения подтвердили и в руководстве компании. ИЛ-76ТД действительно перевозил гуманитарный груз по линии МККК. Но был уничтожен во время разгрузки. Сгорела хвостовая часть самолета и часть груза.

Важно отметить, что ровно месяц назад российские спецслужбы устами diana-mihailova давала информацию об этом самолете, давая наводку людям Хафтара. Благодаря чему последние добротно подготовились к ликвидации борта – ее снимали с земли и с воздуха.

Но провокация была настолько грубо состряпанной, что ключевые национальные СМИ РФ, которые сообщили об инциденте об Украине вообще умалчивают. Видимо они в курсе, что в международных СМИ эта версия вообще не просматривается. Ниже анализ иностранных источников международных агентств и арабских СМИ по теме.

Глубокой ночью и утром 6 августа англоязычные издания и информационные агентства, в частности, такие как «Reuters», «News Yahoo», «Egypt Indepepndent», «Middle East Online», «Libyan Express» сообщают о том, что силы Хафтара нанесли авиаудары по Мисурастскому колледжу ВВС. Свидетели сообщают, что по городу слышны взрывы. И на этом все.

Одновременно сообщается, что БПЛА армии Хафтара нанесли удар по городу Мурзук, где были убиты 43 человека, а 51 получил ранения. Инцидент произошел во время празднования свадьбы.

В ЛНА опровергают, что наносили удар по гражданскому населению и утверждают, что ими были уничтожены бандиты-наемники, прибывшие в Ливию из Чада для участия в боевых действиях на стороне «банд правительства Сарраджа». Также сообщается, что дроны вероятно были поставлены из ОАЭ.

В развернутом аналитическом материале на итальянском военном портале «Report Difesa» за авторством Джузи Крискуоло (Giusy Criscuolo) отмечатеся, что ВВС ЛНА нанесли удар по турецкому транспортному самолету Ил-76, который прибыл из Анкары. Транспортник приземлился на взлетно-посадочную полосу, и на него тут же была совершен авиаудар.

Как утверждает генерал Мохаммед аль-Манфур, подчиняющийся Хафтару, на борту самолета был груз оружия и управляемых ракет, которые используют ВВС Турции. Итальянцы мониторят ситуацию в Ливии по той причине, что в Мисурате расквартирована Миссия помощи и поддержки (МИАСИТ) под эгидой ООН, и в основном это медики.

Итальянцы сообщают, что их Госпиталь да Кампо, размещенный посреди авиабазы в Мисурате, куда, скорее всего, и прибыла гуманитарная помощь, не пострадал. В данной публикации также нет никаких упоминаний украинской стороны.

Но сведения, приведенные в анализе, вызывают большие сомнения в достоверности информации о характере груза. Как утверждает ливийский генерал аль-Манфур: на борту было оружие, и оно взорвалось вместе с самолетом. Но здесь есть ряд несоответствий с сообщениями других источников.

Во-первых, вместе с ударом по Ил-76 и Коледжу ВВС под удар попали склады с оружием. Как сообщают очевидцы: взрывы длились достаточно долго и были слышны в разных частях города. Что указывает на то, что сдетонировали снаряды, которые были на складе и были разбросаны.

Во-вторых, СМИ сообщают, что экипаж Ил-76 жив, а это означает, что самолет был уничтожен все-таки не сразу в момент посадки, а уже позже – во время разгрузки, когда в нем не было экипажа.

В-третьих, если самолет был взорван сразу, то откуда у представителей Хафтара информация о характере груза. Здесь можно сделать вывод, что подобную информацию хафтаровцы могли получить только от какой-то третье стороны. К примеру, от их союзников, доноров и наставников. То есть от россиян.

Относительно сообщений арабоязычных источников, то здесь дела обстоят таким образом, что информация об инциденте в Мисурате освещается ими довольно активно, но какой-либо украинский след в них вообще не фигурирует.

В сообщениях саудовского издания «Al-Arabia» (для достоверности можно посмотреть здесь), египетских «Youm7», кувейтского «Al-Watan», ливийского «Libya-Akhbar», йеменского «Yemen in News», российского «Russia al-yawm» приводятся следующие факты:

1. Второй раз за неделю авиация ЛНА нанесла удары по авиабазе Мисурата. До этого удары по авиабазе наносились в субботу 3 августа. Тогда целями были радары и турецкие БПЛА.

2. Нанесено 4 авиаудара: три по наземным объектам, относящимся к инфраструктуре колледжа ВВС, а один по транспортному самолету Ил-76, который только приземлился. Самолет идентифицирован, как турецкий. Кроме самолета 100% попадания осуществлены по радарам В 12 и В 14.

3. Самолет якобы перевозил груз оружия из Анкары и был уничтожен одним ударом из высокоточного оружия. Удары наносились таким образом, чтобы минимизировать возможные сопутствующие жертвы.

4. Никакой информации о причастности Украины к инциденту не сообщается, и даже российский рупор пропаганды «Russia al-yawm» (RT in Arabic см. ссылку) избегает таких привязок.

Ливийское независимое издание «The Libya Times» в районе 9 часов утра 6 августа сообщило, что Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла пять авиаударов по Мисурате – одной из ключевых опорных баз ПНЕ, признанного ООН. Под обстрел попали Мисуратский колледж ВВС, транспортный самолет Ил-76, который был уничтожен, а также склады боеприпасов. Никакой информации о характере груза, перевозимого Ил-76, не приводится.

В Twitter-аккаунте издания содержится видео ночного авиаудара, но по нему сделать какие-либо выводы о месте, где происходят события, а также о характере уничтоженных объектов сделать не представляется возможным.

BREAKING – The LNA says it has carried out five airstrikes against Misrata’s air college and destroyed one Ilyushin Il-76 cargo plane and ammunition depots. #Libya pic.twitter.com/8Q5tWU8PSZ

— The Libya Times (@thelibyatimes) August 6, 2019