Российская провокация в Станице Луганской. Что необходимо предпринять Украине?

Провокация пророссийских террористов в Станице Луганской, которые перейдя мост заявили свои права на Станицу и Счастье, обнажила болевые точки Украины, по которым и пытается бить Россия. Ничего принципиально нового в этом нет, но помощь союзников и партнеров пригодилась бы как нельзя кстати, , пишет на страницах «Нового Времени» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука

«Насколько я понял из видео, представители боевиков пришли не в Станицу Луганскую, а на так называемую нейтральную полосу – они не пересекали украинский КПВВ. Это демилитаризованная зона, где отсутствуют люди с оружием с обеих сторон, в том числе не имеет права появляться там с оружием и украинская национальная полиция. Такие условия разведения сил», – пишет замминистра.

Именно из-за пребывания на нейтральной полосе эти люди были такими дерзкими. И то, что они сказали, что Станица и Счастье принадлежат им, является чем-то скорее эмоциональным.

«Я видел это видео и прекрасно знаю Юрия Золкина, главу администрации Станично-Луганского района, с ними общался и от такого обнаглевшего поведения просто растерялся. Ему следовало бы напомнить этим мерзавцам, что согласно Минским договоренностями по крайней мере несколько населенных пунктов должны быть под контролем украинской власти», – подчеркивает Тука.

Все это происходило перед камерами журналистов. И можете теперь представить, как этих двух будут воспринимать по ту сторону Северского Донца. Мол, национальные герои, пошли и в глаза хунте все сказали. Это видео – прекрасный информационный повод. Я абсолютно убежден, что сегодня все российские киселевы и остальные будут смаковать это видео, рассказывая все, что происходит вокруг.

«Как реагировать нам? Не думаю, что нам в принципе стоит уделять этому слишком много внимания. Так же эти люди ведут себя и во время Минских переговоров. Эти два персонажа, что на видео, присутствуют на таких встречах, поэтому абсолютно ничего удивительного в их поведении нет», – подчеркивает Тука.

Поэтому Тука не видит проявления какой-то негативной тенденции на Донбассе. То, что вчера погибли четверо наших военных, конечно, является грубым нарушением договоренностей и «хлебного перемирия». Но, к сожалению, ничего нового в этом нет. Тука уже перестал считать количество этих перемирий – по его оценкам, их было около 20. И он хочет подчеркнуть, что ни одно из них не было соблюдено, а нарушения всегда происходили со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Когда подписывалось соглашение об очередном перемирии, и меня спрашивали в СМИ о моем отношении к этому, то я ответил, что оно осталось неизменным. По своей природе я оптимист и стремлюсь к миру, и доверия этим людям лично у меня нет. И мое недоверие – не какое-то личное неприятие, а то, что основывается на целом комплексе конкретных фактов», – подчеркивает Тука.

Если говорить глобально, то Украина самостоятельно с ситуацией на Донбассе не справится. Надо приложить усилия мира, чтобы заставить Россию изменить свои стартовые позиции. Другого пути не существует. Можно подписывать в Минске соглашения о перемирии хоть каждый день – они абсолютно ничего радикально не меняют. Россия фундаментально остается на своих позициях, и ни шагу к миру делать не будет – пока ее этого делать не заставят.

«К сожалению, я пессимистично настроен относительно того, что ситуацию может сдвинуть встреча в нормандском формате», – отмечает Тука.

Во-первых, вчера уже прозвучала позиция Франции – мол, очень сочувствуем, переживаем и обеспокоены, но встреча состоится тогда, когда состоится. Мы также знаем реакцию России – и она неизменна с 2017 года. Она заключается в том, что Россия не видит смысла в очередной встрече, так как позиции сторон остаются неизменными.

«Поэтому я не питаю никакого оптимизма относительно последствий возможной встречи. Единственный путь – заставить Россию изменить свои стартовые позиции. Это можно сделать увеличением политического и экономического давления», – отмечает Тука.

Но, к сожалению, со стороны ЕС мы видим другие тезисы: о возвращении российской делегации в ПАСЕ, об усилении диалога по поводу уместности антироссийских санкций, о необходимости диалога – все это бред настраивает меня на пессимистический лад.

«И я все равно не назвал бы ситуацию безвыходной. Так как среди наших союзников не только Франция и Германия. Думаю, надо выстраивать более активные отношения с Британией, США, Прибалтикой, Польшей. Надо размышлять над тем, чтобы образовывать внутри Союза антироссийское объединение», – резюмирует Тука.