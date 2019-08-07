Побоище в Москве. Что скажут русские либералы?

Почему русские либералы молчат о разворачивающейся гражданской войне в России? Ведь они так хорошо «разбирались» в событиях Майдана, пять лет назад…

Русские либералы всегда знают, как и что лучше для всех. Вот только «сказочный поребрик» уже поперек горла у них самих, пишет на страницах «Нового Времени» редактор отдела «История» Олег Шама

«Эту колонку, наверное, должен был бы написать кто-нибудь с телеканала «Громадске». Во всяком случае кто-то из коллег, кто работал там в феврале 2014-го. Так как речь пойдет об эпохальном эфире 12 февраля означенного года с главным редактором российского радио Эхо Москвы Алексеем Венедиктовым», – пишет редактор.

В ту пору эти два ресурса прежде всего заполняли информационное пространство Олега Шамы. Первый – своими стримами с Майдана, второй – своими экспертами, часть из которых он слушаю до сих пор.

«Мне всегда нравилось, как они формулируют свое мнение о событиях, пусть и не относящихся к моей стране. Их эрудиция. Юмор. И главное – умение не говорить о том, в чем не разбираешься. Повторюсь, у некоторых», – отмечает Шама.

Но тогда, в эфире «Громадске» главред «Эха» во всей красе продемонстрировал всю свою великорусскость. Как всегда – «мы знаем лучше, что у вас здесь происходит».

«У вас гражданское противостояние!», – эмоционально объяснял Венедиктов своим украинским коллегам.

Мол, «вы же не в Януковича бросаете коктейль Молотова», а в беркутовца, «в соседа по лестничной клетке».

«Сосед – это было ключевое слово, как на мое ухо, в комментарии много повидавшего эховского главреда. Сосед – я это точно знал», – подчеркивает Шама.

Через шесть дней после того эфира в Киеве остановили метро. Все указывало на подготовку к зачистке Майдана.

А вечером в лифте, шедшем вниз, к Шаме присоединилась соседка этажом ниже. Сначала отпрянула:

– Ой, накурено.

– Ні, це куртка пров’ялена після ночей на Майдані. Не знаєте хоч якийсь транспорт працює?

– А ви туди? Мій же теж збирається. Тільки він цей… ну, міліціонер… ну, в них приказ…

«И в глазах соседки – и вопрос, и страх за сына, и вот-вот будут слезы. На что я ответил что-то вроде, все будет хорошо», – подчеркнул Шама.

Хорошо не было. Впереди была ночь с 18 на 19 февраля.

«… И вот теперь, когда в Москве начинается что-то подобное, я слушаю-смотрю «Эхо» и хочу заглянуть в мудрые глаза его главреда. В последней его программе там мелькнула растерянность. А может показалось», – отмечает Шама.

«И я вот жду, когда же он или кто-то еще на самом либеральном ресурсе России воззовет к тем росгвардейцам: «Что вы делаете?! Это ж ваши соседи! Враг у вас один!», – добавил он.

Последний пост Венедиктов озаглавил вопросом: «И какой цели достигало это «винтилово»?». Он короткий, поэтому Шама приводит весь текст целиком.

«Канализировали протест? Нет. Испугали протестующих? Нет. Мобилизовали «других» в поддержку власти? Нет. Убедили в честности выборов? Нет. Легитимизировали будущую Мосгордуму? Нет. Добавили уважение Путину? Нет. Подняли престиж России в глазах общественного мнения за рубежом? Нет. Ну и нахрена тогда…», – пишет Венедиктов.

Комментируя пост Венедиктова, Шама со своей стороны задает свои вопросы русскому либералу.

«Так, кто эти люди, к которым обращается автор? Соседи по лестничной клетке? Безликие власти? Путин? Все вместе?», – подчеркивает Шама.

Все понимают, что на выходных сотни москвичей избили за справедливость. И эта справедливость кажется очевидной даже мне. Настолько насколько она не казалась таковой Венедиктову в отношении Майдана.

«Напомню, в середине февраля 2014-го. Когда уже ни ЕС, ни НАТО, ни позорная тройка т.н. лидеров не имели никакого значения. Народ хотел справедливости. Честных судов, честной милиции, честного бизнеса. Жизни честной вообще», – отмечает Шама.

Только там в Москве были уверены и, судя по тогдашнему главреду «Эха», все. Вот все. Что это требование справедливости или кем-то инспирировано, или вот как-то справедливо, но не совсем.

«И эта уверенность о том, что в Украине всего лишь гражданское противостояние, и мы здесь ни при чем, Эхом звучит до сих пор. Оттуда. Из-за поребрика», – подчеркивает Шама.

И теперь, когда этот самый поребрик уже у них самих в горле, понятно ли им, что наше и их требование справедливости имеют один корень? Право на выбор. Так он называется. Их враг этого права у нас один. И понятно, где он сидит.