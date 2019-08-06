Востребованный специалист: разгонявший Майдан – разгоняет московские протесты

Полковник, чья жестокость помогла разжечь украинскую революцию, сейчас практикует свое мастерство в Москве. Здесь у него куда больше свободы.

Теперь же он оказался в Москве, снова жестко расправляясь с протестантами в условиях значительного диспропорционального применения силы. Но российская столица не восстала так, как Киев шесть лет назад, пишет на страницах «Bloomberg» российский медийщик, колумнист Леонид Бершидский, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

«Вечером 29 ноября 2013 Кусюк был заместителем командира полка особого назначения «Беркут». В тот день из-за отказа президента Виктора Януковича подписывать соглашение о торговле и ассоциации с ЕС происходили протесты на киевском Майдане Незалежности. С наступлением ночи осталась только кучка молодежи», – пишет колумнист.

Вероятно, и они вскоре ушли бы – толпы из 300 человек очевидно было недостаточно для того, чтобы заставить Януковича передумать. Но потом, по информации украинских прокуроров, президент приказал разогнать протестующих – якобы под предлогом установить именно на том месте большую искусственную елку. Кусюк выполнил приказ с ненужной жестокостью: студентов избили. У кого-то были окровавленные головы и сломанные конечности.

«Этот эпизод стал точкой отсчета для значительно больших протестов, которые закончились свержением Януковича и его бегством в Россию. Я был в Киеве, когда казалось, что весь город – возможно, где-то один миллион человек – в гневе вышли на улицы. Протестанты даже захватили здание киевской мэрии», – отмечает Бершидский.

Для всех – включая Януковича и российского президента Владимира Путина, который называл киевские события «погромом» – было очевидно, что здесь речь шла о большем, чем не подписанное соглашение с ЕС. Протесты нарастали, и в феврале офицерам «Беркута», которых стало значительно больше, раздали огнестрельное оружие. Десятки протестующих были застрелены в последние дни революции. Сейчас Кусюк находится в розыске за свою роль в тех событиях.

«И маловероятно, что украинские правоохранительные органы доберутся до полковника Кусюка. Вместе со своими многочисленными коллегами из «Беркута» он бежал в Москву, где в настоящее время служит в специальном полицейском подразделении Российской национальной гвардии, которая известна как ОМОН. Он получил российское гражданство и даже вернул себе старое звание. В этой новой роли его впервые узнали на протесте в Москве 2017 года», – подчеркивает Бершидский.

В это воскресенье он снова работал, командуя огромными силами ОМОН, которым было приказано разогнать несанкционированный протест в центре Москвы, который проходил из-за недопущения оппозиционных кандидатов к участию в местных выборах. На беспорядках, произошедших там же на прошлой неделе, установили рекорд в 1300 задержанных – так Кремль демонстрировал, что не допустит никакой спонтанной уличной активности со стороны так называемой «несистемной», антипутинской оппозиции.

«Через неделю на улицы вышло меньше людей, и, как оказалось, их количественно перевесили спецназовцы, многие из которых одели балаклавы поверх своих шлемов, чтобы их не узнали. Грубое избиение мирных молодых людей офицерами в полном обмундировании напоминало повторение киевских событий 2013 года – и неудивительно, учитывая то, что руководил этим Кусюк. Задержаны около тысячи человек, по меньшей мере 81 из них несовершеннолетние», – подчеркнул Бершидский.

И все же москвичи не поднялись в ответ на избиение, как киевляне. Именно в то время, когда происходил разгон, тысячи местных жителей были на двух музыкальных фестивалях (один из них на скорую руку организовало местное правительство, чтобы отвлечь публику) и на большом футбольном матче между двумя национальными командами.

«Как эмигрант, который не принимал участия в этих протестах, я не имею морального права осуждать жителей моего родного города за равнодушие. Все, что я могу сделать, так это отметить, что-то, что было неприемлемо в Украине, которой в конце 2013-го правил неуклюжий диктатор, люди допускают в России, которой руководит его более компетентный коллега в 2019-м», – отмечает Бершидский.

Причины такого равнодушия комплексные. Москва – это город, переполненный деньгами. Уровень безработицы здесь достигает 1,2% по сравнению с почти 5% по всей стране. А это значит, что москвичи могут потерять больше, чем сравнительно бедные киевляне, которые в свое время присоединились к протестам, которые могут закончиться тюремными сроками и попаданием во влиятельный черный список тех, кого нельзя брать на работу.

«Местная дума является одним из самых слабых региональных законодательных органов страны, выборы в которую обычно характеризуются низкой явкой, и до которых москвичам едва есть дело. Лучший повод мог бы привлечь куда больше протестантов – даже в июле, когда многие разъезжаются по отпускам», – пишет Бершидский.

И более весомой причиной, на мой взгляд, является успешность тактики запугивания путинского режима, особенно со времен последних крупнейших протестов в 2011 году, когда парламентские выборы многие считали сфабрикованным. Но таким образом не совсем удалось напугать наиболее активных оппонентов Путина: они до сих пор выходят на улицы даже несмотря на то, что знают, что многих из них впоследствии побьют и/или задержат.

«И все же многие жители привыкли к такому виду внезапного, диспропорционального насилия, которое было ужасным для киевлян в 2013-м. Москвичи просто не слишком беспокоятся, когда на детскую голову ложится резиновая дубинка: подумаешь, такое постоянно случается. Такие уж они, копы. Чем здесь поможешь», – отмечает Бершидский.

Как показали события в Киеве, такие жесткие разгоны, которые мы наблюдали на прошлой неделе, представляют неизбежную угрозу для государства: кого-то могут случайно убить или очень сильно ранить, и обычные люди вдруг рассердятся и выйдут в таком количестве, что полиция будет не способна с этим справиться.

«Впрочем, я не уверен, что в Москве даже такое заставило бы сотни тысяч людей настолько разозлиться, чтобы одолеть «космонавтов», как саркастически называют российские спецподразделения за их одежду, напоминающую скафандры», – пишет Бершидский.

Полковник Кусюк оказался в правильном месте. Что бы дальше ни произошло – а очевиден рост нетерпимости к Кремлю среди молодых россиян, и не только в Москве, но и в депрессивных провинциях – там он имеет куда больше свободы для своего специфического способа защищать общественный порядок, чем у себя на родине.