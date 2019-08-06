Провал «перемирия» на Донбассе. Почему погибли украинские военные?

Сегодня произошло то, чем рано или поздно заканчивается любое перемирие на линии соприкосновения на Донбассе при любом президенте и любом командующем – массовой гибелью наших военнослужащих.

Информации пока очень немного – официальная пресс-служба только отчиталась о количестве погибших – четверо. Причем чуть ли не впервые применена калька с американского военного термина – «wounds incompatible with life» («получили ранения, несовместимые с жизнью»), пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

С сожалением вынуждены констатировать, что это все чему научилась пресс-служба при новых властях. Веры им после известного расследования, из которого следовало, что они намеренно занижали количество обстрелов с той стороны, поубавилось. Поэтому любое официальное сообщение с Донбасса следует тщательно «просеивать».

По неофициальным данным, потери понесли морские пехотинцы 36-й бригады недалеко от Павлополя, что на берегу Кальмиуса между Мариуполем и Волновахой, которые были обстреляны во время инженерных работ по организации взодного опорного пункта.

Неофициально говорят о том, что как минимум двое из погибших – уроженцы Черниговской области. Обстоятельств никто пока не озвучивает – что в принципе ожидаемо: в эпоху резких перемен в командовании мало кто хочет стать очередным «козлом отпущения».

Неудивительно и место очередного обострения. Приморское направление ныне в приоритете у боевиков. После того, как тут ими была потеряна ключевая позиция – курган «Дерзкая» сюда стянуты лучшие части оккупационного корпуса.

По некоторым данным переброшено также достаточно большое количество бронетехники и артиллерии. О прямом штурме наших позиций речи не идет. Но, под маркой перемирия, боевикам удалось значительно усилиться.

Причем по сообщениям с передовой, переброски личного состава и боекомплекта шло днем и ночью, причем ночью грузовики шли даже с включенными фарами, что еще пару месяцев назад было представить невозможно.

Произошло и резкое ухудшение наших боевых возможностей – очередная ротация и то, что с фронта была выведена часть подразделений ССО, которая активно работала в ближайшем тылу противника превентивно. Теперь же четко соблюдается перемирие и от таких действий отказались полностью.

И такие вот действия привели сначала к резкому увеличению количества раненных и теперь вот – к таким массовым потерям. Причем одних из самых подготовленных – бойцов морской пехоты.

Что предпримет ново руководство группировки совершенно непонятно. Очевидно, что Кравченко еще не успел принять дела, а Сырский не успел сдать. И вряд ли стоит ждать от уходящего командира каких-то резких действий. Тем более явно не имея поддержки со стороны Генштаба и президента.

Поэтому вынуждены констатировать, что эти потери совсем не последние – противник получил возможность перегруппироваться, пополнить боекомплект и готов к активным боевым действиям. По крайней мере локальным точно.

Поэтому стоит ждать резкого усиления боевых действий по крайней мере еще на двух участках – под Горловкой и в районе Попасной. Так ли это или нет – узнаем буквально в ближайшие пару дней.