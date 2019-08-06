Антиукраинские фейки России: охота на самолеты в Ливии накануне визита Зеленского в Турцию

В Ливии под патронатом МО РФ открыта охота на Ил-76 транспортных авиакомпаний с украинской регистрацией. В Ливии уничтожен третий за две недели украинский транспортный самолет частной авиакомпании.

Похоже, в Ливии началась настоящая охота на Ил-76 транспортных авиационных компаний с украинской регистрацией, осуществляющих перевозки разного рода грузов, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Так, не прошло и двух недель после того как на аэродроме в Аль-Джофре были уничтожены два Ил-76ТД, о чем я крайне подробно описал в цикле материалов посвященных этому инциденту, стало известно, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, поддерживаемого Москвой, нанесла авиаудар с использованием БПЛА по авиабазе Мисрата, на которой был уничтожен Ил-76ТД (регистрационный номер UR-COZ), перевозивший гуманитарный груз по линии Красного креста из Турции», – пишет военно-политический обозреватель.

И знаете, самое примечательное и вопиющее в этой истории отнюдь не уничтоженный Ил-76ТД, а то, как эта информация была вброшена и раскручивается в информационном пространстве, а точнее – кем и под аккомпанемент чего, что в итоге наталкивает на мысль о том, что за самолетами ИЛ-76 частных компаний с украинской регистрацией в Ливии устроили настоящую охоту, словно они одни занимаются транспортными перевозками. Но, обо всем по порядку.

«Прежде всего, отмечу, что первоисточником новости стал так называемый военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей (любимец российских СМИ, аффилированных с МО РФ), опубликовавший соответствующий пост в Twitter. Сразу же после наброса Тагвея в игру включается аккаунт Дианы Михайловой, осуществляющий антиукраинскую деятельность в «Живом Журнале» и публикующий данные, служащие первоисточниками для дискредитации Украины в российских и пророссийских СМИ», – отмечает автор.

После того как первичные вбрсоы были осуществлены через эти площадки, к делу подключились сначала ресурсы категории «С» и «В», Rusnext, Tsargrad и лругие, а после и «А» – федерального значения (Lenta.ru, ТРК «Звезда»). Причем, все подхватывают информацию без фактажа, лишь фото зарева чего-то, снятого из-за пределов базы.

«То есть, выходит, что уверенность в том, что уничтожен именно Ил-76ТД, а не сарай Рашида или пикап Мухамеда, более чем 100% у публикующих. Надо же, какая осведомленность. Но, идем дальше», – подчеркивает Коваленко.

Собственно, калька, с момента прочей волны дискредитации, когда первичный слив проходит через второсортные площадки информационных войск ГРУ РФ, а потом выводится на уровень федеральных СМИ – не изменилась.

«Эта же шаблонность привела сразу же и к пониманию того, с какой целью был осуществлен наброс. А именно, если прошлые Ил-76ТД были уничтожены, по странному совпадению накануне заседания Совбеза ООН по Ливии, а так же обсуждения контракта на покупку Украиной у США партии летального оружия, то на этот раз, Ил-76ТД с турецким грузом, был уничтожен накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию!», – отметил Коваленко.

И если это совпадение, как и прошлые, звучат не достаточно убедительно, отмечу, что ровно месяц назад через ресурс Дианы Михайловой публиковалась информация именно об этом Ил-76ТД, осуществляющим перевозки в Ливии, с описанием маршрутов и пунктов, как отправки, так и пирбытия. А еще раньше, именно на аккаунте Diana Mihailova было опубликовано фото ливийского Ан-124 «Руслан» на стоянке, который позже был уничтожен точным выстрелом из РПГ.

«Собственно, возникает такое впечатление, что за транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется настоящая охота. С учетом того, что силы фельдмаршала Хафтара еще в прошлом году заручились негласной поддержкой МО РФ, координация их действий в этом вопросе более чем очевидна. Особенно в контексте неугасающих попыток дискредитировать Украину на фундаменте гражданской войны в этой стране и участия в незаконных поставках оружия», – пишет Коваленко.

Однако однообразие методов и знакомый почерк, очень быстро выдает в этой истории уши с Гризодубовой. Но, от осознания данного факта не легче, ведь, по сути, самолеты частных компаний, оказывающих услуги по транспортировке грузов в Ливии, потенциально все находятся под угрозой уничтожения, как и их экипажи.