Антиукраинские фейки России: охота на самолеты в Ливии накануне визита Зеленского в Турцию
В Ливии под патронатом МО РФ открыта охота на Ил-76 транспортных авиакомпаний с украинской регистрацией. В Ливии уничтожен третий за две недели украинский транспортный самолет частной авиакомпании.
Похоже, в Ливии началась настоящая охота на Ил-76 транспортных авиационных компаний с украинской регистрацией, осуществляющих перевозки разного рода грузов, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.
«Так, не прошло и двух недель после того как на аэродроме в Аль-Джофре были уничтожены два Ил-76ТД, о чем я крайне подробно описал в цикле материалов посвященных этому инциденту, стало известно, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, поддерживаемого Москвой, нанесла авиаудар с использованием БПЛА по авиабазе Мисрата, на которой был уничтожен Ил-76ТД (регистрационный номер UR-COZ), перевозивший гуманитарный груз по линии Красного креста из Турции», – пишет военно-политический обозреватель.
И знаете, самое примечательное и вопиющее в этой истории отнюдь не уничтоженный Ил-76ТД, а то, как эта информация была вброшена и раскручивается в информационном пространстве, а точнее – кем и под аккомпанемент чего, что в итоге наталкивает на мысль о том, что за самолетами ИЛ-76 частных компаний с украинской регистрацией в Ливии устроили настоящую охоту, словно они одни занимаются транспортными перевозками. Но, обо всем по порядку.
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«Прежде всего, отмечу, что первоисточником новости стал так называемый военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей (любимец российских СМИ, аффилированных с МО РФ), опубликовавший соответствующий пост в Twitter. Сразу же после наброса Тагвея в игру включается аккаунт Дианы Михайловой, осуществляющий антиукраинскую деятельность в «Живом Журнале» и публикующий данные, служащие первоисточниками для дискредитации Украины в российских и пророссийских СМИ», – отмечает автор.
Il-76TD with UR-COZ reg. transported weapons from #Ankara, #Turkey to #Misrata, #Libya for a terrorist group close to #GNA few hours ago. The airplane left #Akinci/#Mürted Air Base around 19:00 GMT & landed at #Misrata around 23:30 GMT. Minutes later, it was destroyed by #LNAF! pic.twitter.com/FrR918il7z
— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) August 6, 2019
После того как первичные вбрсоы были осуществлены через эти площадки, к делу подключились сначала ресурсы категории «С» и «В», Rusnext, Tsargrad и лругие, а после и «А» – федерального значения (Lenta.ru, ТРК «Звезда»). Причем, все подхватывают информацию без фактажа, лишь фото зарева чего-то, снятого из-за пределов базы.
«То есть, выходит, что уверенность в том, что уничтожен именно Ил-76ТД, а не сарай Рашида или пикап Мухамеда, более чем 100% у публикующих. Надо же, какая осведомленность. Но, идем дальше», – подчеркивает Коваленко.
Собственно, калька, с момента прочей волны дискредитации, когда первичный слив проходит через второсортные площадки информационных войск ГРУ РФ, а потом выводится на уровень федеральных СМИ – не изменилась.
«Эта же шаблонность привела сразу же и к пониманию того, с какой целью был осуществлен наброс. А именно, если прошлые Ил-76ТД были уничтожены, по странному совпадению накануне заседания Совбеза ООН по Ливии, а так же обсуждения контракта на покупку Украиной у США партии летального оружия, то на этот раз, Ил-76ТД с турецким грузом, был уничтожен накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию!», – отметил Коваленко.
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И если это совпадение, как и прошлые, звучат не достаточно убедительно, отмечу, что ровно месяц назад через ресурс Дианы Михайловой публиковалась информация именно об этом Ил-76ТД, осуществляющим перевозки в Ливии, с описанием маршрутов и пунктов, как отправки, так и пирбытия. А еще раньше, именно на аккаунте Diana Mihailova было опубликовано фото ливийского Ан-124 «Руслан» на стоянке, который позже был уничтожен точным выстрелом из РПГ.
«Собственно, возникает такое впечатление, что за транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется настоящая охота. С учетом того, что силы фельдмаршала Хафтара еще в прошлом году заручились негласной поддержкой МО РФ, координация их действий в этом вопросе более чем очевидна. Особенно в контексте неугасающих попыток дискредитировать Украину на фундаменте гражданской войны в этой стране и участия в незаконных поставках оружия», – пишет Коваленко.
Однако однообразие методов и знакомый почерк, очень быстро выдает в этой истории уши с Гризодубовой. Но, от осознания данного факта не легче, ведь, по сути, самолеты частных компаний, оказывающих услуги по транспортировке грузов в Ливии, потенциально все находятся под угрозой уничтожения, как и их экипажи.