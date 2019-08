Антиукраинские фейки России: охота на самолеты в Ливии накануне визита Зеленского в Турцию

Похоже, в Ливии началась настоящая охота на Ил-76 транспортных авиационных компаний с украинской регистрацией, осуществляющих перевозки разного рода грузов, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Так, не прошло и двух недель после того как на аэродроме в Аль-Джофре были уничтожены два Ил-76ТД, о чем я крайне подробно описал в цикле материалов посвященных этому инциденту, стало известно, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, поддерживаемого Москвой, нанесла авиаудар с использованием БПЛА по авиабазе Мисрата, на которой был уничтожен Ил-76ТД (регистрационный номер UR-COZ), перевозивший гуманитарный груз по линии Красного креста из Турции», – пишет военно-политический обозреватель.

И знаете, самое примечательное и вопиющее в этой истории отнюдь не уничтоженный Ил-76ТД, а то, как эта информация была вброшена и раскручивается в информационном пространстве, а точнее – кем и под аккомпанемент чего, что в итоге наталкивает на мысль о том, что за самолетами ИЛ-76 частных компаний с украинской регистрацией в Ливии устроили настоящую охоту, словно они одни занимаются транспортными перевозками. Но, обо всем по порядку.

«Прежде всего, отмечу, что первоисточником новости стал так называемый военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей (любимец российских СМИ, аффилированных с МО РФ), опубликовавший соответствующий пост в Twitter. Сразу же после наброса Тагвея в игру включается аккаунт Дианы Михайловой, осуществляющий антиукраинскую деятельность в «Живом Журнале» и публикующий данные, служащие первоисточниками для дискредитации Украины в российских и пророссийских СМИ», – отмечает автор.

Il-76TD with UR-COZ reg. transported weapons from #Ankara, #Turkey to #Misrata, #Libya for a terrorist group close to #GNA few hours ago. The airplane left #Akinci/#Mürted Air Base around 19:00 GMT & landed at #Misrata around 23:30 GMT. Minutes later, it was destroyed by #LNAF! pic.twitter.com/FrR918il7z

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) August 6, 2019