Подвести Украину под санкции. Чем занимаются российские спецслужбы в Ливии

Тема уничтоженных в Ливии украинских Ил-76ТД до сих не отпускает кремлевских пропагандистов, побуждая их уже мечтать о санкциях для Украины. При этом используют любые возможности для подстоянной подпитки и раскрутки этой темы на международной арене, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Без малого как неделю уже в информационном пространстве пульсирует тема уничтожения в Ливии двух украинских транспортных самолетов Ил-76ТД. Тема, из которой российские и пророссийские СМИ попытались слепить дискредитирующий Украину болид, на деле оказавшийся рассыпающейся буквально со старта тачанкой», – пишет военно-политический обозреватель.

Тем не менее, кремлевские говорящие головы и аффилированные медиа-площадки не устают следовать методичкам и нарративам, в течение последних дней, сменив посыл с констатации «в Ливии уничтожены украинские Ил-76ТД», на «в Ливии уничтожены (иногда – «сбиты», что звучит особо парадоксально) украинские Ил-76ТД перевозившие оружие» и периодически c акцентом на «контрабандное оружие» либо «занимавшиеся контрабандой оружия».

«Сегодня же началась третья фаза эволюции, а как по мне, деградации, этой истории, а именно, стал распространяться нарратив о том, что Украина может оказаться под санкциями (порой даже сгущают преувеличением «неотвратимыми») из-за перевозок оружия в Ливии», – подчеркивает Коваленко.

«Таким образом, за эту неделю, мы с вами стали свидетелями того, как российская и пророссийская медиа-клоака после констатации уничтожения Ил-76ТД в Ливии, приписала этому факту фэйковую контрабанду Украиной оружия, а теперь за уши притягивает нарратив о неких санкциях», – добавляет он.

Поэтому большое удивление вызывает высказывания некоторых «экспертов», осевших в Украине, о том, что в украинском и российском информационном пространстве этому вопросу не приделалось внимания.

Как вы знаете, в теме с Ил-76ТД я буквально с первого же дня этого инцидента и в цикле материалов посвященных данному ЧП «В Ливии уничтожены украинские ИЛ-76ТД или про гибридную «зраду», «Ливийская многоходовочка или кто подставил Украину в Аль-Джофре», «Кремль ливийским инцидентом пытается сорвать оружейный контракт Украины и США», «Очередной конфуз спецслужб Кремля. Провал операции «Украинские самолеты в Ливии», полностью изложил, почему все старания кремлевских пропагандистов тщетны, а затраченные на эту волну колоссальные ресурсы вылились в пшик. Но, раз уж «марионетки» заговорили о санкциях, то поговорим о санкциях», – подчеркивает Коваленко.

Кроме перечисленных материалов Коваленко, хорошим анализом ситуации является статья Юрия Карина «Шито белыми нитками. Неувязки российской версии об «украинских самолетах» в Ливии» опубликованная на портале «Информационное сопротивление», а также публикация «Россия не оставляет попыток замазать Украину в свои военные преступления и контрабанду» журналиста Максима Михайленко, а так же редакционный материал «Центра исследований Африки» – «Африканские сафари российской пропаганды. Какое отношение имеет к Украине авиакомпания «Europe Air»?».

Во-первых, хотелось бы напомнить, адептам санкций для Украины, регулярно получающим оные, что согласно докладу Специального представителя Генерального секретаря Совета Безопасности ООН Г.Саляме подавляющее большинство государств-членов СБ ООН осудили несоблюдение эмбарго в отношении Ливии и выразили поддержку его «мирному плану», но не назвали нарушителей эмбарго. То есть, для тех, кто до сих пор «в танке», разъясняю – Украина вне списка нарушителей эмбарго.

Во-вторых, компания «Europe Air» это частная контора, с владельцем, гражданином другой страны Джайдипом Мирчандани (находящимся, к слову сказать, в черном списке США, за сотрудничество с РФ), осуществлявшая доставку грузов в Ливию из ОАЭ. Причем, в ОАЭ в последние годы было зарегистрировано великое множество подставных фирм, через которых осуществляется поставка российского оружия на Ближний Восток.

«То есть, Украину в принципе не в чем обвинить, ведь действие частной компании, оказывающей транспортные услуги, либо предоставляющей пилотов, не является поводом для санкций», – подчеркнул Коваленко.

А вот то, что технику этой компании использовал для транспортировки оружия бизнесмен, работающий в интересах РФ, а так же то, что оружие, поставляемое из ОАЭ, по итогам расследования может иметь российское происхождение, вполне достаточно для выдачи России очередной порции «благотворных» ограничений.

«А потому, проекция своих проблем и грехов на других, это излюбленный прием наших гибридных соседей. И когда первая фаза дискредитации Украины с треском провалилась, её решили подпитать мечтами о санкциях. Вот только мечтать следует осторожно, ведь они имеют свойство сбываться и не всегда в пользу «мечтающего», – пишет Коваленко в заключении.