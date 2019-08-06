Планы Путина в России. Удовлетворение Кремля протестами в Москве

Почему революции в России нет и не ожидается и что происходило в Москве на самом деле?

О прошедших (во всяком случае, уже идущих на спад) протестах в российской столице пишут то как о начале революции, то как об имитации, инспирированной властью. Но пик в любом случае явно пройден и можно подводить итоги, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

Итак, что же это было и что будет дальше?

Что это было?

Прежде всего бросилась в глаза полная неорганизованность протестов: разобщенность протестующих и их неспособность к сопротивлению. Протест не был коллективным действием – он был лишь толпой, где каждый сам за себя.

Как следствие, когда полиция выхватывала кого-то из толпы, за него никто не вступался. Дело ограничивалось подробной съемкой избиения на телефоны с последующим выкладыванием видео в сеть. Таким образом, многотысячная полицейская машина имела дело только с одиночками, причем, эти одиночки тоже не сопротивлялись.

Общий тон «ненасильственного протеста» задали т.н. «лидеры оппозиции», безо всякого сопротивления позволившие в очередной раз арестовать себя. Никто из них не попытался даже сменить место дислокации, чтобы, избежав ареста, руководить акциями через соцсети. Иными словами, у протеста вообще не было лидеров. «Оппозиционеры» собственным примером диктовали тактику полной покорности власти, но за одним исключением: они призывали своих сторонников выйти на несанкционированный митинг.

Таким образом, низовых протестующих сознательно выводили под удар, не принимая никаких мер для того, чтобы они смогли парировать его, сопротивляясь полицейскому произволу.

Для чего и кому это было нужно? Самый очевидный ответ: это было нужно «оппозиционерам» для самопиара. Протесты, напомню, начались с того, что к выборам в Мосгордуму не допустили нескольких независимых кандидатов, обвинив их в фальсификации подписей в подписных листах. Но это лишь то, что лежит на поверхности.

Кандидаты, снятые с выборов, все равно их проиграли бы. В суд они тоже не обращались, мотивируя это тем, что, мол, бесполезное это занятие. Они сразу призвали «сознательных и неравнодушных граждан» выходить на протест, нисколько не озаботившись их организацией для сопротивления, хотя перспектива применения в ним грубого насилия была очевидна.

Далее все происходило уже чисто по-российски: «сознательные и неравнодушные», а также те, кто жаждал хайпа, острых ощущений и лайков в сети за выложенное видео, повалили в центр Москвы, под полицейские дубинки. При этом ни один из призывавших к протестам «оппозиционеров» не пострадал – ни Навальный, ни Яшин, ни Соболь, ни другие кандидаты, снятые с выборов. Трех первых технично арестовали превентивно, выведя, таким образом, из-под удара, а они столь же технично позволили властям это проделать, не попытавшись скрыться. Ну, а «неравнодушных и активных», после задержания и избиения, переписав данные, и выписав повестку в суд за участие в несанкционированном митинге, в основном, отпускали.

Что мы имеем в сухом остатке? Очевидно, что власть, действуя через группу провокаторов, имитирующих «протестное движение» – да-да, я это о Навальном и компании, – взяла на учет весь протестный элемент в Москве, заодно немного его побив, и этим показав, что расправа может быть болезненной и быстрой. Провокаторы не расконспирированы и продолжат работу, играя роль оппозиции и стягивая недовольных на себя – то есть, препятствуя возникновению реального протестного движения, прежде всего – в Москве, чего больше всего боятся власти.

Собственно потому, что перед властями стояла задача зачистить именно Москву, протесты и были спровоцированы в ней, по локальному поводу. Фактически это была разведка боем: верхи увидели масштабы возможных протестов, уровень их организации и потенциал самоорганизации, а также вероятность реального сопротивления.

Результаты оказались самыми благоприятными для Кремля: масштабы ничтожны, сплоченность и способность к самоорганизации – нулевая, реальных лидеров нет, их ниши заняты контролируемыми властью провокаторами.

Абсолютное большинство вышедших на митинг вышло не столько протестовать, сколько снимать что-то занимательное на телефон и ловить дозу адреналина. Реальных протестующих среди них было от 5 до 10%, а число людей, способных к решительным действиям, составило, вероятно, от силы, несколько десятков. Впрочем, эти несколько десятков абсолютно разобщены, но зато все они теперь взяты на учет.

Кроме того, отвлекая внимание на Москву, власти притушили интерес к ряду других неприятных для них тем. К небывалым по масштабам пожарам в Сибири, и к отказу России от помощи в их тушении, предложенной США и Канадой. К наводнению в Иркутской области. К общей деградации всего, что находится за пределами Московской области.

В целом, протесты, спровоцированные властями, прошли по плану, под их полным контролем и окончились полной победой оных. Все поставленные ими задачи были полностью решены.

Сейчас Кремль может немного беспокоить разве что растущее недовольство в регионах – но и регионам, где с готовностью объединяться для организованного протеста все обстоит еще хуже, чем в Москве, на примере Москвы продемонстрировали, как такие протесты будут подавлять. Словом, у Путина сейчас на руках все козыри и его дела идут просто прекрасно.

Как будут развиваться события

Выявив недовольных, власти перейдут сейчас к их зачистке. Уже сейчас в Сети распространяются угрозы в адрес тех, кто был задержан на протесте. Между тем, СК РФ возбудил дело об экстремизме по которому даже задержан некий «житель Подмосковья Владислав Синица» – за публикацию твитта с угрозами в адрес сотрудников Росгвардии и членов их семей, который и вызвал ответные угрозы. В ответном письме говорится о том, что некая «инициативная группа» из числа сотрудников правоохранительных органов, будет убивать как участников протестов, так и их детей, притом, как в России так и за границей.

Никакой оценки этому ответному письму СК РФ не дал, и его авторов никто не ищет. Но если информация об этом, притом, с полным текстом письма, была показана на НТВ, то это ясный сигнал от власти протестующим: пощады не будет.

И власть может себе это позволить, поскольку сегодня ее действительно поддерживает большинство российского населения. А еще, когда «неравнодушных и сознательных» прижмут провластные «мстители», действующие, якобы, исключительно по собственной инициативе, они тоже прибегут за защитой к тем же властям, против которых выступали с протестами.

Дойдет ли дело до ликвидации отдельных активистов, или все ограничится простыми угрозами, сказать сейчас трудно. Пока что, насколько можно судить, ликвидировать просто некого: ярких фигур, из которых могли бы возникнуть реальные лидеры реального протеста, а не имитирующие их провокаторы на коротком поводке у ФСБ, сегодня не видно.

Нет и сколь-нибудь связной программы такого протеста, могущей представить опасность для власти, а не ее имитации, вброшенной, опять же силами ФСБ. Все сколь-нибудь заметные в информационном пространстве российские оппозиционеры, и все выдвигаемые ими программы, от прозападно-либеральных до откровенно сталинистских – очевидные проекты Кремля, что легко доказывается в каждом отдельном случае на уровне анализа связей и источников финансирования.

Разумеется, по дежурной кремлевской версии все такие проекты и группы финансируются исключительно Западом, желающим устроить в России цветную революцию. Отчасти, к слову, это правда. Российским спецслужбам удалось создать большое число имитаторов, находящихся под их контролем, которые перехватывают западное грантовое финансирование «на развитие в России демократии» и используют эти средства с прямо противоположными целями.

Политтехнологически Кремль сегодня переигрывает Запад даже не на сто, а на все триста процентов. Впрочем, верно и то, что некоторая часть грантов, выделяемых якобы западными фондами, имеет вполне кремлевское происхождение.

Тем не менее, некоторые основания тревожиться в Кремле все-таки есть.

Картинно снося «оппозицию», а, точнее, выведенных на заклание «сознательных и неравнодушных» глупцов, поверивших провокаторам, и демонстрируя свою силу и готовность применить ее, Путин, тем не менее неизбежно вызывает и обратную реакцию.

Многие, более или менее вменяемые из его подданных, испытывая естественное отвращение к ничем не ограниченному насилию, переносят это отвращение и на самого Путина. Это грозит ему снижением рейтинга, хотя, конечно, граждан, способных по-настоящему возмутиться несвободой, в России уже давно нет, подданные же видят в праве власти на насилие нечто естественное, да и вменяемость россиян – понятие довольно относительное. Но, проблема, тем не менее, остается.

Казалось бы, на фоне тотального контроля власти над любыми протестами рейтинг – это мелочь. Но это не так.

Все дело в том, что сама власть в России стала неустойчивой. Они закоснела, и уже неспособна реагировать на изменения в обстановке. Сегодня повторяется ситуация 1905-1913 и 1914-17 годов, когда выйдя из кризиса первой русской революции – самой настоящей, а никакой не «бархатной», и не «цветной», и создав очень надежную систему сдержек для любых бунтов, власть оказалась не готова контролировать ситуацию в условиях кризиса, в данном случае – Первой Мировой войны.

При этом главный проигрыш власти заключался в утрате доверия и уважения со стороны большинства населения, прежде всего, населения столицы и крупных городов. По этой причине наверху и была проведена рокировка, известная как Февральская революция – и вот она уже была «бархатная», имевшая, как и всякая бархатная революция, единственную цель: сохранить прежнюю систему власти, ограничившись косметическими изменениями и заменой первых лиц.

Но система оказалась настолько гнилой и немощной, что в итоге просто рухнула вся, целиком. Она не смогла выдвинуть вменяемого лидера, и большевики, по сути, даже не сместили предшествовавшую им власть, а просто пришли на пустовавшее место.

Это и может повториться в современной России. Правда, война едва ли будет – но кризис может носить и внешне мирный характер. Новых большевиков – не в плане левизны, а в плане готовности предложить программу действий по полному сносу старой системы, и получить под нее некоторый кредит доверия со стороны населения, тоже пока не видно – но и они могут появиться. В роли нового большевизма выступит, скорее всего, российский регионализм, однако его подробный анализ – уже другая тема.

Но и в Кремле усвоили уроки истории, и понимают, что за рейтинг Путина нужно держаться зубами. Иначе, на уровне среднего звена управления, в тех самых регионах, под Кремлем образуется дыра, в которую нынешняя команда и провалится. А это значит, что России нужен успешный антирегионалистский проект.

Наиболее же очевидным таким проектом может стать замирение с Украиной. Разумеется, без отдачи Крыма и на максимально выгодных для России условиях, но тут уже возможен торг. И в ходе этого торга Украине могут быть сделаны действительно интересные предложения – потому, что, повторю, Кремль безусловно напуган открывшимися перспективами, хотя сам по себе «московский бунт» и был от начала до конца чистейшей провокацией спецслужб.

И здесь встает вопрос, как на это реагировать Украине.

Повторюсь: предложения могут быть действительно выгодными. Кремлю очень нужно показать успехи на украинском направлении, а с ними – и бесплодность региональных трендов. Вопрос в том, нужно ли эти предложения, любой степени выгодности, принимать нам.

Как известно рыба, глотая наживку, выигрывает тактически, поскольку наживку она все-таки съедает. Но, при этом рыба стратегически проигрывает, попадая впоследствии на сковородку. Эта ситуация полностью описывает и наше положение.

Никакие бонусы, полученные от России, будь то супервыгодная цена на газ, готовность Москвы уплатить по проигранным международным искам, уступки в плане введения миротворцев на Донбасс – и так далее, что угодно еще, – не перевесят минусов, которые мы получим от укрепления нынешнего режима.

«Цельная» Россия, в ее нынешних границах, неизбежно будет враждебна Украине, и, в силу превосходства в ресурсах, и в искусстве политтехнологической войны, рано или поздно, но неизбежно втянет нас в свою орбиту, а затем поглотит. Смена же власти в России, в ходе даже «бархатной» революции, с большой вероятностью приведет ее к распаду – а это обеспечит Украине выживание в исторической перспективе.

Таким образом, последствия внутрироссийских процессов имеют к нам самое прямое отношение. Мы подошли к очень важной развилке возможностей, когда нужно не сделать ошибку и не обменять свой исторический шанс уйти от России навсегда на миску … да неважно чего, пусть даже на миску черной икры. В любом случае, такой обмен будет неравноценным и крайне для нас невыгодным.