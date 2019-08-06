Россия на пороге новой криминальной революции? Региональная мафия готовится к войне против Кремля

Борьба направлена на ослабление позиций кремлевского криминального картеля Путина в регионах, а так же фактическую хаотизацию и превращение России в «Сомали в снегах».

Криминальный мир России в последние пять лет переживает непростые времена, оказавшись под очень сильным давлением, как в самой России, так и за ее пределами. Все это вынуждает российские региональные мафиозные картели начать жесткую борьбу против нацлидера Владимира Путина и его криминального окружения, пишет на своей странице в Facebook публицист и блогер Олег Шро.

«Одна «сорока» интересной информацией поделилась, точнее, интересным слухом, который точно ни в какой российской федеральной прессе никогда не напечатали бы», – пишет публицист.

Все обсуждают «фестиваль» в Москве, громко называемый «протестами» против власти – единственным результатом которых стала демонстрация Кремлем своего всевластия в стране при том, что реальная поддержка оппозиционных идей у населения отсутствует.

«В целом это все объяснимо. Во-первых, Москва сама по себе – отдельная планета, жители которой страшно далеки от проблем большинства российских регионов, причем эти проблемы можно увидеть уже в 150 км от Москвы, в той же Твери», – отмечает Шро.

«Но это все присказка, а сами сказки про рост протестных настроений разбирать не хочется. Кому интересно – читайте не кремлевских мечтателей. Впрочем, некоторые другие вещи разберем, в контексте полученной информации», – добавил он.

Россия действительно стоит на пороге революции, только не той, о которой говорят московские мечтатели. На политическую сцену возвращается российский региональный криминалитет.

«Суть в том, что где-то, точно неизвестно где (не исключено, что где-то очень далеко за пределами России и даже Европы), произошла крупнейшая за последнее десятилетие воровская сходка, очень представительная. И на этом мафиозном слете было принято решение валить нацлидера Владимира Путина», – отмечает Шро.

Основная причина – оказавшееся в непростых условиях международной изоляции и санкций окружение Путина начало перераспределение существующих экономических активов (и не только легальных, не забываем что основа российской экономики – коррупционная рента, которая работает в обратном направлении на теневых финансовых реках), товарооборота и финансовых потоков. Еще раз подчеркну – речь идет как о вымершей белой, так и обо всей остальной, включая теневую, экономику.

«Действия федеральных властей разбудили одного тихо дремавшего «демона», а именно – усиление международной борьбы с криминалом, которая до того не так была активна. Удар наносится не только по контролируемым Кремлем потокам наркотрафика, контрабанды, торговли людьми, но и по всему теневому сектору. В результате пострадал вообще весь криминальный мир, и речь идет не только о российском», – подчеркивает Шро.

В криминальном мире становятся токсичными связи с российской братвой: слишком «палевно», и если кремлевский криминальный картель имеет большие ресурсы, чтобы компенсировать издержки, то про региональные российские картели этого уже не скажешь – они такими ресурсами не обладают. И это очень плохо для их «бизнеса».

Косвенным подтверждением этому является, как ни странно, возвращение России в ПАСЕ, при всех прочих причинах и версиях этого весьма спорного шага.

«О том, что российский криминал активизировался в Европе, сейчас не пишет только ленивый. Большинство этих инцидентов, попадающих в поле зрения масс-медиа, связывают с российскими спецслужбами и Кремлем. Что-то такое несомненно имеет место, но это лишь пена», – отмечает Шро.

Реально на международный уровень выходят региональные группировки, выдавливаемые федералами из своих «коренных» субъектов (процесс этот начался еще за пару лет до российской агрессии против Украины, но в последние пять лет приобрел характер настоящего стихийного бедствия для всей Европы).

«При этом Кремль фактически свел к нулю все контакты в правоохранительной сфере (по мне это смешно выглядит «российские» и «правоохранители» вещи не совместимые и никогда совместимыми не были), так сказать, своеобразные необъявленные контрсанкции. Вот, в том числе и потому Европа, да и США тоже – пытаются Россию вернуть на публичные площадки, кулуарно в этой сфере до сих пор договориться не удавалось», – подчеркнул публицист.

«А теперь немного о том, как именно будут валить. Технические, так сказать, подробности. В целом, региональный криминал намерен добиться ослабления влияния федералов в контролируемых ими субъектах, и попытаться вернуть утраченный контроль над экономическими активами и теневыми финансовыми потоками», – добавил он.

В регионах в негосударственном секторе именно местный криминал и является основным работодателем, так что устроить неприятности федералам они еще способны, и уже устраивают. Шро, подчеркивает, что «та же сорока, что принесла весть, намекнула и на то», что нынешние пожары в Сибири тамошний лесной криминал использует в своих целях.

«Фактически, запущен план хаотизации России, превращение ее в «Сомали в снегах». В таких условиях власть Владимира Путина будет ограничена границами Москвы, ну может, еще Питера. Тем более, что «запасные аэродромы» уже давно создаются по всей Европе», – отмечает Шро.

Одна «сорока» интересной информацией поделилась, точнее, интересным слухом, который точно ни в какой российской… Geplaatst door Oleg Ivanovich Shro op Maandag 5 augustus 2019

Тот же криминал намерен бороться и с российской оппозицией, правда в большей степени не давая ей реализовывать какие-либо региональные проекты, позволяющие показать реальные и законные альтернативы его власти.

«Впрочем тут и особой борьбы нет, за исключением привычного устранения (в том числе и физического) региональных активистов, журналистов и блогеров, деятельность которых несет прямую угрозу криминалу, а свалить все это можно на репрессивную политику федеральных властей. Да, убирать таких людей не только в России, криминал настроен серьезно – им «мертвые герои» тоже пригодятся», – пишет публицист в заключении поста.