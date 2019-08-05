Путинский переворот в России. Кремль подтерся Конституцией

Протесты в Москве наглядно продемонстрировали, что закона в России больше нет, а есть понятия установленные Кремлем для всей страны.

Последние события в России продемонстрировали, как Кремль превратил страну в государство полицейского произвола, поправ все законы и саму Конституцию. Россиянам следует понять факт произошедшего в стране переворота, осуществленного путинским окружением, пишет на своей странице в Facebook Виктор Шендерович.

«Среди немногого, что нам остается теперь, еще имеется возможность назвать вещи своими именами. И тут, кажется, пришло время обойтись без метафор: в России произошел переворот», – пишет Шендерович.

Воспользовавшись паранойей своего ставленника и его страхом даже перед тенью реального народовластия, группа силовиков получила наконец долгожданный карт-бланш на открытое полицейское насилие.

«Полицейщина полностью вытеснила с московских улиц Конституцию РФ», – подчеркивает Шендерович.

Незаконно арестованы все лидеры оппозиции; развернута охота на обычных людей, посмевших выйти на улицу в знак протеста. Для задержания уже не требуется лозунга или пикета: преступниками объявлены все свободные люди, на выбор полицая. Адвокатов не пускают к арестованным, избиения в автозаках и отделениях полиции стали нормой.

«По итогам путинского двадцатилетия (милости просим отпраздновать этот бандитский юбилей в ближайшую пятницу) в стране нет парламента, нет суда и нет СМИ – есть только соответствующие подразделения путинской хунты, обслуживающие ее интересы и обеспечивающие ее сохранность», – отмечает Шендерович.

Внутри этой хунты идут типовые разборки, но это не имеет никакого значения для остальных россиян, попавших в глубокий политический зиндан.

«Таков общий вид на пейзаж. Теперь – вид на отдельные предметы», – подчеркивает Шендерович.

Глава МГИК Горбунов – жулик, ответственный за создание политического кризиса на ровном месте.

«Собянин, Колокольцев, Золотов и Бастрыкин, прямо ответственные за насилие над москвичами, пытавшимися, в рамках закона, протестовать против фальсификаций, – преступники и соучастники переворота. Прокурор Чайка, не пресекший эскалации беззакония, – соучастник переворота.», – отмечает Шендерович.

«Все судьи, выносившие в эти дни неправосудные приговоры, как и молчащий глава Верховного суда РФ Лебедев, – соучастники переворота», – добавил он.

Даже глава Конституционного суда Зорькин, «не заметивший» упразднения Конституции, – соучастник путинского переворота.

«Все депутаты и сенаторы, от которых мы так и не дождались в эти дни слова протеста или защиты – все, поименно, – соучастники переворота», – подчеркнул Шендерович.

ПЕРЕВОРОТСреди немногого, что нам остается теперь, еще имеется возможность назвать вещи своими именами.И тут,… Geplaatst door Виктор Шендерович op Maandag 5 augustus 2019

Журналисты, лгавшие или просто молчавшие в эти дни, – соучастники переворота.

«Все эти доверенные и приближенные лица и деятели культуры, все эти гергиевы, шахназаровы и эрнсты, все небожители и творцы, не возвысившие голос против прямого и неприкрытого полицейского насилия против россиян, – соучастники переворота, в полный рост, что бы они о себе не думали и какими бы соображениями не оправдывали свое поведение», – отмечает Шендерович.

Что делать теперь нам, тем, кто не хочет уезжать из России, но и не готов доживать свои дни тут в наморднике? Не очень представляю, признаться (никогда не жил в полицейском государстве). Но в любом случае, начать стоит с того, что назвать вещи своими именами.