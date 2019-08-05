Сибирь горит дальше, власти РФ надеяться на осенние дожди, а жители Сибири уже не молчат

Масштабные пожары в РФ будут продолжаться до осени – тушить их до полного устранения очагов возгорания российские власти не собираются, возлагая надежды на сезонные осадки осенью.

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке полностью потушат осенью при помощи дождей. Об этом «Известиям» рассказал эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при Путине Григорий Куксин.

В то же время жители самой Сибири крайне возмущены очередным бездействием российских властей и наплевательским отношением к проблемам простого народа.

«Наболело видеть весь этот «беспредел», творящийся в России», – отмечается в статье Дмитрия Полушина на «Русской Теме».

По мнению автора статьи, Россия по ресурсному и прочим потенциалам должна обеспечивать гражданам достойные условия существования, а вместо этого – за исключением «московского оазиса – витрины» мы видим вокруг полную разруху и отсутствие каких-либо перспектив.

Заметьте, люди уже не требуют, чтобы у нас было как в Эмиратах, превративших пустыню в рай на земле при намного меньших ресурсах. У нас же, и мы с этим свыклись, власть наоборот все превращает в пустыню, одновременно создавая себе персональный раек на чужих берегах.

Сегодня ситуация дошла до крайности. Сибиряки физически поставлены на грань вымирания. В этом году Сибирь в который раз масштабно тонула, причем возникло ощущение, что наше руководство ждало, пока у нас все смоет и она в прямом смысле утонет. На смену воде пришел огонь. Сибирские лесные пожары в этом году по площади уже сопоставимы с европейской страной размером с Бельгию….т.е. сгорела по размерам целая европейская страна!

Реакция нашей власти в общем традиционна: опять эти «западные десятидолларовые шлюхи» клевещут, сея смуту в сознании добропорядочных налогоплательщиков. Удивительно еще, как всякие соловьевы-киселевы не нашли на месте пожара бендеровскую униформу или американские зажигалки с клеймом Госдепа. Недорабатывают ребята…

Ну а отношение к людям как к скоту великолепно проявилось в ответе руководителя Амурской области на просьбу пострадавших от наводнения привести сигареты: «Пусть бросают курить». Очень напоминает ситуацию, когда известная королева посоветовала голодным кушать пирожные, если нет хлеба… Фантазии о том, что они о нас говорят не на камеры, заводят очень далеко.

Наши власти, как всегда, начали шевелиться лишь после того, как ошалевшее от происходящего мировое сообщество перестало наблюдать за их бездеятельностью, получив шокирующие снимки из космоса и, ужаснувшись тому, что такие пожары нарушают экологию всей планеты, «наехало» на Кремль.

Только после этого Александр Усс резко «переобулся» и «одел пожарную каску», Дмитрию Медведеву показали строй новеньких УАЗиков-буханок образца 60-х годов прошлого века, «готовых к бою с огнем». Показуха и все, как всегда, в общем.

Чем все закончится? Чиновники вместе с МЧСсовцами слегка «побегают», все дружно дождутся осени, когда дожди все-таки потушат леса, и именно тогда насупит момент триумфа. По телевизору все тот же Киселев сообщит о великой победе над огнем под руководством мудрого Путина. Помните фильм из детства «Огонь, вода и медные трубы»? Это прямо сейчас в несколько другой форме относится к Сибири. После всего нами пережитого огонь и вода достанется сибирякам, а Кремлю устроят медные трубы.

А вот дальше заглядывать страшно, ведь после таких лесных пожаров, которые происходят не впервые, жителей региона в следующем году ждут еще более масштабные и страшные наводнения, поскольку вода уже не будет задерживаться в лесных массивах…

А за ними последуют новые пожары из-за того, что вода после потопа быстро сходит и почва становится излишне сухая. При такой политике одна часть региона превратится в пустыню, а вторую постепенно экономически и своим генофондом оккупируют китайцы, что они фактически уже и делают. А нам останется либо бежать, либо батрачить на «стратегического партнера».

Мы долгое время были слишком покорны режиму Путина, что привело не просто к покушению на наш уровень жизни и гражданские права, а и к оценке в нуль самой жизни россиянина, причем на официальном уровне. Ведь только так можно оценить фразу: «Тушение лесных пожаров экономически невыгодно» т.е., другими словами, здоровье и жизнь задыхающихся в смоге сограждан не стоит и копейки.

Интересно, было ли бы экономически выгодным тушить лесной пожар, если бы он начался недалеко от дачи Путина или какого-либо олигарха? Вопрос риторический.

А между тем, это легко объяснимо. Вся логика предыдущей жизни нынешних «правителей судеб» показывает, что, выйдя родом из бандитских 90-х и сформировав там свои жизненные ценности, современные «властители наших судеб» живут по законам ОПГ и не намерены «делиться». Именно поэтому руководству в Кремле и приближенным к ним российским олигархам наплевать на Сибирь и жителей региона, им главное, чтобы сибирскую нефть, газ, золото и другие полезные ископаемые можно было дальше разворовывать и делать на них миллиардные состояния, покупать на Западе виллы, яхты и самолеты, оплачивать учебу и проживание детей, жен и любовниц в Лондоне и Париже.

А в это время сибиряки и дальше за копейки вкалывают в нечеловеческих условиях, живя в каменном веке – в домах «демидовской» постройки с очковыми сортирами на улицах, без дорог и перспектив – все только потому, что почти все деньги идут в карманы друзей Путина. Единственное из развлечений – посмотреть телевизор, где слуги «отца нации» нам рассказывают, что Запад загнивает, надо потерпеть, что жить в роскоши не богоугодно.

Да, это приводит к революционной ситуации, когда «верхи не могут – низы не хотят». В разных регионах нашей необъятной России это происходит с разной скоростью, но «взрыв», похоже, неизбежен, вопрос только во времени и степени «упоротости» очередного вора-хама-чиновника, которой считает нас, россиян, быдлом и скотом и даже не понимает, что его очередное интервью может стать «соломинкой, переломившей хребет верблюду». Что-то надо делать, мужики, иначе может быть поздно.

Прямо сейчас мы наблюдаем разваливающуюся инфраструктуру фактически городов-призраков, о «неперспективных моногородах» вообще промолчу – их вычеркнули. У населения есть всего три варианта прокормить семью: бежать куда глаза глядят, брать кредиты под бешенные проценты или вербоваться воевать в Сирию или Украину. Оставшиеся с завистью и опаской смотрят на китайцев, которые постепенно становятся хозяевами нашей земли.

Выход из ситуации видится только один. Ладно, не будем пока!!! посягать на территориальную целостность России, но то, что наше государство – федерация, похоже, вспомнить стоит. Большая часть денег, полученных от наших полезных ископаемых и нашего труда должны оставаться в Сибири. Если для этого в будущем потребуется создание Сибирской народной республики – надо ее создавать, иначе не выживем!!!

Автор сам еще 5 лет назад подобные идеи считал полным бредом, но… действия московского руководства, утратившего чувство реальности от безнаказанности и вседозволенности, создают для этого и социальную базу, и политические перспективы.